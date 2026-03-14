Chaloupkově střele nevěřil ani trenér. Cena zase stoupla, smál se. Co reprezentace?

Nadvakrát se dostal k balonu, který předtím vypadl z nízké zlínské defenzivy. A když se rozhodoval, co s ním, všiml si, že proti němu nikdo nevystupuje.
„Znova mi bleskla myšlenka, že bych mohl střílet. A tak jsem to prostě zkusil,“ pokrčil rameny třiadvacetiletý stoper.
Vyslal takovou ránu, že na ni zkušený brankář Dostál skoro nezareagoval.
„Sedla mi ale spíš zázračně,“ uznal Chaloupek. „V tréninku je to pravý opak. Když trenér Trpišovský před zápasem nabádal, abychom pálili z dálky, že máme dobré střelce, jmenoval asi osmdesát procent týmu, jen mě a brankáře Markoviče ne. Tak jsem si do něj pak o půli trochu rýpnul,“ prozradil.
Rána jak se patří! 💥— Oneplay Sport (@oneplaysportcz) March 14, 2026
Štěpán Chaloupek napřáhl z velké dálky a jeho projektil skončil až v síti. 👌#OneplaySport | #ChanceLiga pic.twitter.com/4OcOi1vn5J
„Jo, trochu jsem ho tím vynecháním naštval,“ líčil kouč Jindřich Trpišovský pro Oneplay Sport. „Tentokrát ta střela vyšla na stopera a já z něj mám velkou radost. Nicméně mu každý takový výkon zvyšuje cenu i poptávku. Pro prodejní cenu dobře, pro nás tolik ne, protože ho tu chceme i další sezonu. Ale ne, to je taková nadsázka,“ dodal.
Chaloupek ve Slavii prožívá životní sezonu.
Ve Zlíně oslavil už čtvrtý ligový gól v ročníku, poprvé skóroval i v Lize mistrů na kyperském Pafosu. Potvrdil, že je schopný v obou vápnech, čehož si ostatně trenéři cení nejvíc.
Když ve druhé půli hlavou prodloužil Sadílkův roh přímo na dorážejícího Chytila, připsal i asistenci. „Každý máme dané prostory, ve kterých se pohybujeme. Sáďa to navíc kope skvěle, tak jsem zkusil míč prodloužit a dopadlo to fantasticky,“ užíval si Chaloupek.
Slavia si ho vyhlédla z Teplic už v zimě 2024, ale jaro ještě strávil na severu Čech. Už tenkrát se trefil v lize třikrát, teď své maximum překonal. V úvodní sezoně odehrál jen část zápasů a pomalu se přizpůsoboval, v té aktuální už je základním pilířem obrany, v níž nastupuje nejčastěji s Tomášem Holešem a Davidem Zimou.
Společně drželi až do nastavení nulu, než se prosadil i domácí Černín.
Zlín - Slavia 1:3, domácí udeřili až v závěru, hosty nasměrovali k výhře tři střelci
„Říkali jsme si, že chceme nulu, a pak to vlastně takhle propadne a spadne to tam na zem v malém vápně, což je škoda,“ kroutil hlavou Chaloupek.
Vzhledem k jeho formě se nabízí, jestli ho reprezentační trenér Miroslav Koubek povolá na klíčovou baráž o mistrovství světa. „Zatím čekám. Bude se trénovat, odpočívat, uvidíme,“ nechtěl stoper prozrazovat víc.
Je ale dost možné, že se doma v Edenu za týden zase ukáže, jen v reprezentačním proti Irsku. Příští víkend už se totiž liga nehraje, kolo se právě kvůli baráži odložilo.