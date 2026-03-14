Chance Liga 2025/2026

Chaloupkově střele nevěřil ani trenér. Cena zase stoupla, smál se. Co reprezentace?

Autor:
  21:12
V jednu chvíli šel do souboje tak tvrdě, že společně se zlínským Antonínem Křapkou odpadl a oba se následně drželi za hlavu. „Trochu jsem si tu jeho spletl s míčem,“ usmál se slávistický stoper Štěpán Chaloupek po vítězství 3:1, ke kterému pomohl asistencí a gólem. Ten byl ostatně na stopera poměrně unikátní.
Slávisté oslavují gól obránce Štěpána Chaloupka v utkání proti Zlínu.

10 fotografií

Nadvakrát se dostal k balonu, který předtím vypadl z nízké zlínské defenzivy. A když se rozhodoval, co s ním, všiml si, že proti němu nikdo nevystupuje.

„Znova mi bleskla myšlenka, že bych mohl střílet. A tak jsem to prostě zkusil,“ pokrčil rameny třiadvacetiletý stoper.

Vyslal takovou ránu, že na ni zkušený brankář Dostál skoro nezareagoval.

„Sedla mi ale spíš zázračně,“ uznal Chaloupek. „V tréninku je to pravý opak. Když trenér Trpišovský před zápasem nabádal, abychom pálili z dálky, že máme dobré střelce, jmenoval asi osmdesát procent týmu, jen mě a brankáře Markoviče ne. Tak jsem si do něj pak o půli trochu rýpnul,“ prozradil.

„Jo, trochu jsem ho tím vynecháním naštval,“ líčil kouč Jindřich Trpišovský pro Oneplay Sport. „Tentokrát ta střela vyšla na stopera a já z něj mám velkou radost. Nicméně mu každý takový výkon zvyšuje cenu i poptávku. Pro prodejní cenu dobře, pro nás tolik ne, protože ho tu chceme i další sezonu. Ale ne, to je taková nadsázka,“ dodal.

Chaloupek ve Slavii prožívá životní sezonu.

Ve Zlíně oslavil už čtvrtý ligový gól v ročníku, poprvé skóroval i v Lize mistrů na kyperském Pafosu. Potvrdil, že je schopný v obou vápnech, čehož si ostatně trenéři cení nejvíc.

Když ve druhé půli hlavou prodloužil Sadílkův roh přímo na dorážejícího Chytila, připsal i asistenci. „Každý máme dané prostory, ve kterých se pohybujeme. Sáďa to navíc kope skvěle, tak jsem zkusil míč prodloužit a dopadlo to fantasticky,“ užíval si Chaloupek.

Slávistický obránce Štěpán Chaloupek v souboji s Jakubem Jugasem ze Zlína

Slavia si ho vyhlédla z Teplic už v zimě 2024, ale jaro ještě strávil na severu Čech. Už tenkrát se trefil v lize třikrát, teď své maximum překonal. V úvodní sezoně odehrál jen část zápasů a pomalu se přizpůsoboval, v té aktuální už je základním pilířem obrany, v níž nastupuje nejčastěji s Tomášem Holešem a Davidem Zimou.

Společně drželi až do nastavení nulu, než se prosadil i domácí Černín.

Zlín - Slavia 1:3, domácí udeřili až v závěru, hosté nasměrovali k výhře tři střelci

„Říkali jsme si, že chceme nulu, a pak to vlastně takhle propadne a spadne to tam na zem v malém vápně, což je škoda,“ kroutil hlavou Chaloupek.

Vzhledem k jeho formě se nabízí, jestli ho reprezentační trenér Miroslav Koubek povolá na klíčovou baráž o mistrovství světa. „Zatím čekám. Bude se trénovat, odpočívat, uvidíme,“ nechtěl stoper prozrazovat víc.

Je ale dost možné, že se doma v Edenu za týden zase ukáže, jen v reprezentačním proti Irsku. Příští víkend už se totiž liga nehraje, kolo se právě kvůli baráži odložilo.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

26. kolo

28. kolo

Kompletní los

25. kolo

26. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 26 19 7 0 58:20 64
2. AC Sparta PrahaSparta 25 15 6 4 49:28 51
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 25 13 6 6 45:31 45
4. FK JablonecJablonec 26 13 6 7 32:27 45
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 25 11 6 8 26:23 39
6. FC Slovan LiberecLiberec 25 10 8 7 37:24 38
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 26 10 7 9 35:32 37
8. MFK KarvináKarviná 25 10 2 13 36:42 32
9. FC ZlínZlín 26 8 7 11 32:38 31
10. FK PardubicePardubice 26 7 8 11 31:44 29
11. FK TepliceTeplice 25 6 9 10 24:30 27
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 25 7 6 12 20:30 27
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 26 6 9 11 36:49 27
14. 1. FC SlováckoSlovácko 25 5 8 12 20:31 23
15. FC Baník OstravaOstrava 26 5 7 14 24:36 22
16. FK Dukla PrahaDukla 26 3 10 13 16:36 19
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Sledujeme online
14. března 2026  21:29

14. března 2026  21:12

Aktualizujeme
14. března 2026  20:03

14. března 2026  18:14

14. března 2026  17:45

14. března 2026  17:28

14. března 2026  17:23

14. března 2026  17:15

14. března 2026  16:13

Premium
14. března 2026

14. března 2026  10:47

Premium
14. března 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.