ONLINE: Zlín - Slavia, za hosty hrají Isife, Suleiman i Schranz. V bráně opět Markovič

Zároveň hosté v lize dosud neprohráli.
Naposledy udrželi neporazitelnost i po domácím derby, ve kterém ještě po poločase s druhou Spartou ztráceli 0:1. Nakonec zvítězili 3:1. I proto jsou jasným favoritem na zisk titulu.
Potvrdit to můžou už ve Zlíně, kde při dalším vítězství půjdou minimálně do neděle do třináctibodového trháku. Spartu čeká domácí souboj se Slováckem.
Slávistický kouč Jindřich Trpišovský posílá do utkání následující sestavu: Markovič – Holeš, Zima, Chaloupek – Isife, Schranz, Sadílek, Jurásek – Suleiman, Provod, Chorý.
Po vypadnutí ve čtvrtfinále poháru s Jabloncem je liga pro Slavii poslední soutěží, ve které působí. Pokud na konci získá titul, kvalifikuje se automaticky i do základní fáze Ligy mistrů.
To Zlín řeší, aby se ještě před koncem základní části udržel v prostřední skupině. Naposledy schytal výprask 2:6 na Baníku, týden poté, co doma překvapivě porazil 3:0 Plzeň. Na desáté Pardubice má náskok dvou bodů, na jedenácté Teplice čtyř.
Slavia se ve Zlíně představila už v osmifinále poháru na konci října a zvítězila vysoko 4:0. O jedenáct dnů dříve s ním však v lize doma remizovala 0:0.