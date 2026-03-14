Chance Liga 2025/2026

ONLINE: Zlín - Slavia, za hosty hrají Isife, Suleiman i Schranz. V bráně opět Markovič

Autor:
Sledujeme online   17:08
Slávističtí fotbalisté hájí luxusní desetibodový náskok v čele nejvyšší soutěže. Ve 26. ligovém kole hrají ve Zlíně, který je v tabulce devátý a naposledy schytal šestigólový příděl. Utkání sledujte v podrobné online reportáži od 18 hodin.

Slávisté Provod (vlevo) a Chorý se radují ze vstřelené branky. | foto: Luděk Ovesný, MAFRA

Zároveň hosté v lize dosud neprohráli.

Naposledy udrželi neporazitelnost i po domácím derby, ve kterém ještě po poločase s druhou Spartou ztráceli 0:1. Nakonec zvítězili 3:1. I proto jsou jasným favoritem na zisk titulu.

Potvrdit to můžou už ve Zlíně, kde při dalším vítězství půjdou minimálně do neděle do třináctibodového trháku. Spartu čeká domácí souboj se Slováckem.

Slávistický kouč Jindřich Trpišovský posílá do utkání následující sestavu: Markovič – Holeš, Zima, Chaloupek – Isife, Schranz, Sadílek, Jurásek – Suleiman, Provod, Chorý.

Po vypadnutí ve čtvrtfinále poháru s Jabloncem je liga pro Slavii poslední soutěží, ve které působí. Pokud na konci získá titul, kvalifikuje se automaticky i do základní fáze Ligy mistrů.

To Zlín řeší, aby se ještě před koncem základní části udržel v prostřední skupině. Naposledy schytal výprask 2:6 na Baníku, týden poté, co doma překvapivě porazil 3:0 Plzeň. Na desáté Pardubice má náskok dvou bodů, na jedenácté Teplice čtyř.

Slavia se ve Zlíně představila už v osmifinále poháru na konci října a zvítězila vysoko 4:0. O jedenáct dnů dříve s ním však v lize doma remizovala 0:0.

14. 3. 2026 18:00
Zlín : Slavia 0 : 0
()
Sestavy:
Sestavy:
Náhradníci:
Náhradníci:
Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

26. kolo

28. kolo

Kompletní los

25. kolo

26. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 25 18 7 0 55:19 61
2. AC Sparta PrahaSparta 25 15 6 4 49:28 51
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 25 13 6 6 45:31 45
4. FK JablonecJablonec 26 13 6 7 32:27 45
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 25 11 6 8 26:23 39
6. FC Slovan LiberecLiberec 25 10 8 7 37:24 38
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 26 10 7 9 35:32 37
8. MFK KarvináKarviná 25 10 2 13 36:42 32
9. FC ZlínZlín 25 8 7 10 31:35 31
10. FK PardubicePardubice 26 7 8 11 31:44 29
11. FK TepliceTeplice 25 6 9 10 24:30 27
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 25 7 6 12 20:30 27
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 26 6 9 11 36:49 27
14. 1. FC SlováckoSlovácko 25 5 8 12 20:31 23
15. FC Baník OstravaOstrava 26 5 7 14 24:36 22
16. FK Dukla PrahaDukla 26 3 10 13 16:36 19
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Slavia - Sparta 3:1, úprk za titulem, hosté vyhráli půli, pak propadli při standardkách

Tomáš Chorý oslavuje vyrovnávací gól na 1:1 v 57. minutě utkání proti Spartě.

Pokud nejpozději na konci května nebudete číst, že Slavia ve fotbalové lize obhájila titul, bude to obrovský šok. V neděli v 316. derby po obratu ve druhém poločase porazila Spartu 3:1 a deset zápasů...

Tondo, jsme tu pro tebe! Courtois, De Gea i Schmeichel. Osobnosti podporují Kinského

Antonín Kinský v úvodu zápasu osmifinále LM podklouzl a nabídl Atléticu gól. Za...

Ve středu večer vyfotil televizi u sebe v obýváku a na instagram vyťukal: „Děkuji všem za všechny zprávy. Od snu k noční můře, ale pak zase zpátky ke snu! Vidíme se brzy.“ Počínání českého brankáře...

Šílený debut Kinského. Udělal dvě chyby, trenér ho vystřídal po čtvrt hodině

Zdrcený Antonín Kinský po vystřídání. Utěšuje ho kapitán Romero.

Brankář Antonín Kinský prožil v úvodním utkání osmifinále na hřišti Atlética Madrid nevydařený debut v Lize mistrů. Trenér Tottenhamu Igor Tudor ho v 17. minutě vystřídal po jeho velké chybě v...

Kuchtu nakopl fyzioterapeut, Sparta ukázala video. Tvrdík mluví o urážkách

Momentka ze zápasu Slavia Praha - Sparta Praha.

Poločasová přestávka, skóre 0:1 z pohledu domácích. A při odchodu do kabin potyčka. Pražské fotbalové derby mezi Slavií a Spartou (3:1) nabídlo za oponou nepříjemnou situaci, kterou sudí Stanislav...

Alkmaar - Sparta 2:1, tyč, břevno, spousta šancí. Hosté byli výrazně horší

Fotbalisté Alkmaaru oslavují branku Troye Parrotta.

Od našeho zpravodaje v Nizozemsku Sparťanský brankář Jakub Surovčík se překonával, měl pět těžkých zákroků, pomohly mu tyč i břevno, ale na dvě rány obávaného irského střelce Parrotta z Alkmaaru ani tak nestačil. V úvodním osmifinále...

Boleslav - Pardubice 2:0, prodloužení neporazitelnosti, triumf vystřelil Ševčík

Mladoboleslavští hráči slaví gól proti Pardubicím.

Důležitou výhru si ve 26. ligovém kole připsali fotbalisté Mladé Boleslavi. Trefy Ševčíka a Kabonga zařídily triumf 2:0 nad Pardubicemi, díky kterému Středočeši prodloužili sérii neporazitelnosti a...

14. března 2026  17:28

Vyhrocený duel druhé ligy. Kroměříž porazila Spartu B, červenou dostal i masér

Ústí nad Labem, 27. 2. 2026, 2. fotbalová liga, FK Viagem Ústí nad Labem - SK...

Fotbalisté Kroměříže v 19. kole druhé ligy v záchranářském souboji porazili rezervu Sparty 2:1. Hanáci poslali soupeře na poslední místo tabulky, na kontě mají stejně bodů, ale lepší skóre. Pražané...

14. března 2026  17:23

Hradec - Baník 1:0, úspěšná odveta za vyřazení v poháru, rozhodl Mihálik

Jeden z tvrdých hlavičkových soubojů v utkání Hradec (černá) - Ostrava.

Fotbalisté Hradce Králové porazili ve 26. ligovém kole ostravský Baník 1:0 a vrátili soupeři nedávné vyřazení z domácího poháru. O jedinou trefu se postaral v 61. minutě Mihálik.

14. března 2026  17:15

Dukla - Jablonec 2:0, domácí prolomili střeleckou smůlu díky Gilbertovi a Penxovi

Aktualizujeme
Jablonecký útočník Jan Chramosta v utkání proti Dukle

Na gól čekali přes jedenáct hodin herního času. Ve 26. kole Chance Ligy proti Jablonci ale fotbalisté pražské Dukly skórovali díky Gilbertovi a Penxovi hned dvakrát během čtyř minut a zvítězili 2:0.

14. března 2026  16:54

Nominace na Fotbalistu roku: Souček obhajuje proti stejné čtveřici jako loni

Útočník Leverkusenu Patrik Schick slaví gól do sítě Olympiakosu.

V užší nominaci na ocenění v anketě o českého fotbalistu minulého roku nechybějí dva její bývalí vítězové útočník Patrik Schick a obhájce prvenství středopolař Tomáš Souček. Pětičlenný finálový výběr...

14. března 2026  16:13

ONLINE: V akci Burnley i Sunderland, pak hraje Arsenal, večer City na West Hamu

Sledujeme online
Brightonský Jan Paul van Hecke (vlevo) a Brian Brobbey ze Sunderlandu

Jaký bude bodový rozestup v čele Premier League po sobotě? Nejprve se představí vedoucí fotbalisté Arsenalu proti Evertonu, večer pak druhý Manchester City na West Hamu. Ještě předtím však ve 30....

14. března 2026

Chytí penaltu a zastřelí škodnou. Brankář Hradce relaxuje s puškou i prutem

Premium
Zadražil se myslivectví věnuje od roku 2023 (12. března 2026).

V bráně krotí střely soupeřů, v lesích zase divoká prasata. „Večery na posedu miluju. Uklidním se od přemýšlení o fotbale a dalších věcí. Krásně splynu s přírodou, ale zároveň to občas při společných...

14. března 2026

Jedeme Boleslavi ztížit situaci, hlásí Mahuta. Pak se vypraví do dalekých krajin

Pardubickou posilou je finský krajní bek Ryan Mahuta, ten se ovšem ke klubu...

Sotva se sportovnímu řediteli FK Pardubice Jiřímu Bílkovi povedlo za rekordní sumu prodat švýcarského stopera Louise Lurvinka do Olomouce, začalo se mluvit o dalším diamantu, který si v Pardubicích...

14. března 2026  10:47

Grigar a mentální kouč o Kinském: Horor ho nezlomí, ukáže, že je světový gólman

Premium
Antonín Kinský a experti Tomáš Grigar (nahoře) a Laco Bittner (dole).

Když Tomáš Grigar viděl záběry fatálně chybujícího brankáře Antonína Kinského v osmifinále Ligy mistrů mezi Tottenhamem a Atléticem Madrid, cítil lítost i naštvání. „Taky jsem udělal mraky chyb,...

14. března 2026

Příbram vyhrála v Ústí a je pátá, Chrudim si v 90. minutě vystřelila důležité body

Radost fotbalistů Příbramy.

Fotbalisté Příbrami v 19. kole druhé ligy zvítězili 2:0 v Ústí nad Labem a v neúplné tabulce se posunuli na páté místo. Chrudim v duelu dvou týmů usilujících o záchranu vyhrála gólem z poslední...

13. března 2026  21:17

Bude to zase těsné, Čechům se naděje na desítku snížily. Jak vypadá koeficient?

Sparťanští fotbalisté po porážce 1:2 v Alkmaaru.

V posledních letech to byly vždy vyrovnané bitvy až do konce. A nejinak tomu bude i letos. Naděje českých fotbalových mužstev na udržení nejlepší desítky v žebříčku koeficientů se v uplynulém týdnu...

13. března 2026  14:04

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.