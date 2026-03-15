ONLINE: Sparta - Slovácko, v základu sedmnáctiletý Sochůrek, hraje i Grimaldo

Sparťané před týdnem nezvládli derby a Slavia jim odskočila na takřka nedostižný rozdíl. V sobotu navíc zvítězila ve Zlíně, takže teď vede ligu už o 13 bodů.
Do zápasu se Slováckem posílá trenér Brian Priske následující sestavu: Surovčík – Sonne, Kadeřábek, Martinec, Zelený – Irving, Sochůrek, Kairinen – Grimaldo, Vojta, Haraslín.
Sparta se potýká s četnými absencemi. Dlouhodobě jí chybí Andersen, Eneme či Sörensen, k nim se nedávno postupně přidali Vindahl, Vydra a po Alkmaaru (1:2) také Ryneš. S problémy dohrával také Ševínský, ten by ale proti Slovácku stejně nehrál, jelikož pyká za žluté karty.
Mimochodem, proti Alkmaaru místo Ryneše naskočil po delším zranění Uchenna, který teď není ani na lavičce.
Slovácko se v posledních týdnech zvedá, z uplynulých tří kol získalo sedm bodů a posunulo se na čtrnáctou příčku před Baník.
Poslední vzájemný zápas v říjnu skončil bezbrankovou remízou.
M. Heča - M. Rundič, A. Stojčevski, F. Vaško - G. Ndefe, D. Tetour, T. Kostadinov, P. Blahút - M. Havlík, J. Suchan, M. Šviderský
D. Kerl, A. Rrahmani, G. Kuol, F. Panák, J. Kuchta, P. Rodriguez, J. Mercado
P. Reinberk, M. Koscelník, M. Petržela, M. Krmenčík, A. Fiala, . Ouanda, A. Urban, D. Barát, A. Marinelli