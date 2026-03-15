Chance Liga 2025/2026

ONLINE: Sparta - Slovácko, v základu sedmnáctiletý Sochůrek, hraje i Grimaldo

Sledujeme online   17:38
Sparťanští fotbalisté chtějí stáhnout náskok vedoucí Slavie opět na 10 bodů. Na závěr 26. kola Chance Ligy hrají doma se Slováckem, zápas má výkop v 18.30 a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Lukáš Haraslín ze Sparty (vlevo) se snaží uvolnit dotírajícímu Filipu Vaškovi ze Slovácka. | foto: Luděk Ovesný, MAFRA

Sparťané před týdnem nezvládli derby a Slavia jim odskočila na takřka nedostižný rozdíl. V sobotu navíc zvítězila ve Zlíně, takže teď vede ligu už o 13 bodů.

Do zápasu se Slováckem posílá trenér Brian Priske následující sestavu: Surovčík – Sonne, Kadeřábek, Martinec, Zelený – Irving, Sochůrek, Kairinen – Grimaldo, Vojta, Haraslín.

Sparta se potýká s četnými absencemi. Dlouhodobě jí chybí Andersen, Eneme či Sörensen, k nim se nedávno postupně přidali Vindahl, Vydra a po Alkmaaru (1:2) také Ryneš. S problémy dohrával také Ševínský, ten by ale proti Slovácku stejně nehrál, jelikož pyká za žluté karty.

Mimochodem, proti Alkmaaru místo Ryneše naskočil po delším zranění Uchenna, který teď není ani na lavičce.

Slovácko se v posledních týdnech zvedá, z uplynulých tří kol získalo sedm bodů a posunulo se na čtrnáctou příčku před Baník.

Poslední vzájemný zápas v říjnu skončil bezbrankovou remízou.

Chance Liga 2025/2026
15. 3. 2026 18:30
Sparta : Slovácko 0 : 0
Sestavy:
J. Surovčík - P. Kadeřábek, J. Martinec, J. Zelený - O. Sonne, A. Irving, K. Kairinen, H. Sochůrek - J. Grimaldo, M. Vojta, L. Haraslín
Sestavy:
M. Heča - M. Rundič, A. Stojčevski, F. Vaško - G. Ndefe, D. Tetour, T. Kostadinov, P. Blahút - M. Havlík, J. Suchan, M. Šviderský
Náhradníci:
D. Kerl, A. Rrahmani, G. Kuol, F. Panák, J. Kuchta, P. Rodriguez, J. Mercado
Náhradníci:
P. Reinberk, M. Koscelník, M. Petržela, M. Krmenčík, A. Fiala, . Ouanda, A. Urban, D. Barát, A. Marinelli
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 26 19 7 0 58:20 64
2. AC Sparta PrahaSparta 25 15 6 4 49:28 51
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 26 14 6 6 47:31 48
4. FK JablonecJablonec 26 13 6 7 32:27 45
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 26 11 7 8 28:25 40
6. FC Slovan LiberecLiberec 26 10 9 7 38:25 39
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 26 10 7 9 35:32 37
8. MFK KarvináKarviná 26 10 3 13 38:44 33
9. FC ZlínZlín 26 8 7 11 32:38 31
10. FK PardubicePardubice 26 7 8 11 31:44 29
11. FK TepliceTeplice 26 6 10 10 25:31 28
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 26 7 6 13 20:32 27
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 26 6 9 11 36:49 27
14. 1. FC SlováckoSlovácko 25 5 8 12 20:31 23
15. FC Baník OstravaOstrava 26 5 7 14 24:36 22
16. FK Dukla PrahaDukla 26 3 10 13 16:36 19
Nejčtenější

Slavia - Sparta 3:1, úprk za titulem, hosté vyhráli půli, pak propadli při standardkách

Tomáš Chorý oslavuje vyrovnávací gól na 1:1 v 57. minutě utkání proti Spartě.

Pokud nejpozději na konci května nebudete číst, že Slavia ve fotbalové lize obhájila titul, bude to obrovský šok. V neděli v 316. derby po obratu ve druhém poločase porazila Spartu 3:1 a deset zápasů...

Tondo, jsme tu pro tebe! Courtois, De Gea i Schmeichel. Osobnosti podporují Kinského

Antonín Kinský v úvodu zápasu osmifinále LM podklouzl a nabídl Atléticu gól. Za...

Ve středu večer vyfotil televizi u sebe v obýváku a na instagram vyťukal: „Děkuji všem za všechny zprávy. Od snu k noční můře, ale pak zase zpátky ke snu! Vidíme se brzy.“ Počínání českého brankáře...

Šílený debut Kinského. Udělal dvě chyby, trenér ho vystřídal po čtvrt hodině

Zdrcený Antonín Kinský po vystřídání. Utěšuje ho kapitán Romero.

Brankář Antonín Kinský prožil v úvodním utkání osmifinále na hřišti Atlética Madrid nevydařený debut v Lize mistrů. Trenér Tottenhamu Igor Tudor ho v 17. minutě vystřídal po jeho velké chybě v...

Kuchtu nakopl fyzioterapeut, Sparta ukázala video. Tvrdík mluví o urážkách

Momentka ze zápasu Slavia Praha - Sparta Praha.

Poločasová přestávka, skóre 0:1 z pohledu domácích. A při odchodu do kabin potyčka. Pražské fotbalové derby mezi Slavií a Spartou (3:1) nabídlo za oponou nepříjemnou situaci, kterou sudí Stanislav...

Alkmaar - Sparta 2:1, tyč, břevno, spousta šancí. Hosté byli výrazně horší

Fotbalisté Alkmaaru oslavují branku Troye Parrotta.

Od našeho zpravodaje v Nizozemsku Sparťanský brankář Jakub Surovčík se překonával, měl pět těžkých zákroků, pomohly mu tyč i břevno, ale na dvě rány obávaného irského střelce Parrotta z Alkmaaru ani tak nestačil. V úvodním osmifinále...

Plzeň - Bohemians 2:0, výhru domácích pečetil z penalty Krčík, Frühwald nedohrál

Plzeňští fotbalisté se radují z gólu Mohameda Toureho v utkání proti Bohemians.

Plzeňští fotbalisté se osamostatnili na třetí příčce ligové tabulky. Ve 26. kole doma porazili Bohemians 2:0. Skóre otevřel v první půli střídající Toure a pojistku přidal 10 minut před koncem Krčík...

15. března 2026,  aktualizováno  17:50

ONLINE: Sparta - Slovácko, v základu sedmnáctiletý Sochůrek, hraje i Grimaldo

Sledujeme online
Lukáš Haraslín ze Sparty (vlevo) se snaží uvolnit dotírajícímu Filipu Vaškovi...

Sparťanští fotbalisté chtějí stáhnout náskok vedoucí Slavie opět na 10 bodů. Na závěr 26. kola Chance Ligy hrají doma se Slováckem, zápas má výkop v 18.30 a sledovat ho můžete v podrobné online...

15. března 2026  17:38

Olomouc - Karviná 2:2, domácí po půli smazali manko, trefili se Šturm a Sejk

Aktualizujeme
Olomoucký záložník Jáchym Šíp (vpravo) v běžeckém souboji s Janem Chytrým z...

První jarní bod slaví karvinští fotbalisté. V Olomouci ve 26. kole vedli o poločase 2:0 po trefách Ayaosiho se Štormanem, ale k vítězství utkání nedotáhli. Domácí po změně stran srovnali zásluhou...

15. března 2026  15:15,  aktualizováno  17:32

ONLINE: United v zápase o třetí místo porazili Villu, Liverpool hostí Tottenham

Sledujeme online
Útočník Matheus Cunha z Manchesteru United (vpravo) oslavuje se spoluhráči svůj...

Přímý souboj o třetí místo v anglické fotbalové lize zvládl lépe Manchester United, který porazil Aston Villu 3:1. Bezbrankovou remízou pak skončil zápas Crystal Palace s Leedsem i Nottinghamu s...

15. března 2026  14:55,  aktualizováno  17:28

Táborsko po dvou prohrách zvítězilo proti Ostravě B, Opava prohrála na Žižkově

Žižkovský brankář Jan Sirotník vykopává míč po šanci opavského Tomáš Rataje.

Fotbalisté Táborska v 19. kole druhé ligy zvítězili na hřišti ostravského „béčka“ 1:0 a upevnili si druhé místo v tabulce. Třetí Opava prohrála na Žižkově 0:1 a může přijít o barážovou pozici....

15. března 2026  13:17,  aktualizováno  16:58

Gól roku? Záložník Realu se trefil z vlastní poloviny a překonal rekord soutěže

Záložník Realu Madrid Arda Güler vstřelil gól do sítě Elche z vlastní poloviny.

Běžela 89. minuta, když na vlastní půlce získal míč, zvedl hlavu, udělal pár kroků dopředu a k překvapení všech na stadionu Santiaga Bernabéua do něj z necelých 70 metrů vší silou práskl. A o pár...

15. března 2026

Liberec - Teplice 1:1, Fully zavinil penaltu a nedohrál, domácím pak trefil bod Rus

Teplický Matej Riznič odehrává míč před Petrem Hodoušem z Liberce.

Ani jeden z týmů neukončil čekání na vítězství. Tepličtí fotbalisté byli blízko, proti Liberci ve 26. kole vedli od 74. minuty po zásahu Svateka, ale pak Fully zavinil penaltu a byl po druhé žluté...

15. března 2026  12:45,  aktualizováno  15:26

Dobrý koncentrovaný výkon, chválil Trpišovský. Repre? Užiju si ji jako divák

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský během utkání ve Zlíně.

Potěšil ho hlavně přístup, který slávističtí fotbalisté ukázali ve Zlíně po vyhraném derby nad Spartou. I proto mají po vítězství 3:1 v čele nejvyšší soutěže třináctibodový náskok v neúplné tabulce....

15. března 2026

Arsenal navýšil náskok v čele, City ztratilo na West Hamu. Newcastle předčil Chelsea

Fotbalisté Arsenalu oslavují gól Viktora Gyökerese.

Fotbalisté vedoucího Arsenalu mají po 30. kole anglické ligy devítibodový náskok v čele. Proti Evertonu rozhodli v závěru o výhře 2:0, zatímco druhý Manchester City pouze remizoval na West Hamu 1:1....

14. března 2026  23:20

Chaloupkově střele nevěřil ani trenér. Cena zase stoupla, smál se. Co reprezentace?

Slávisté oslavují gól obránce Štěpána Chaloupka v utkání proti Zlínu.

V jednu chvíli šel do souboje tak tvrdě, že společně se zlínským Antonínem Křapkou odpadl a oba se následně drželi za hlavu. „Trochu jsem si tu jeho spletl s míčem,“ usmál se slávistický stoper...

14. března 2026  21:12

Zlín - Slavia 1:3, domácí udeřili až v závěru, hosty nasměrovali k výhře tři střelci

Slávisté se radují z gólu Mojmíra Chytila.

Z luxusního náskoku je rázem ještě příjemnější. Slávističtí fotbalisté vedou před nedělním utkáním druhé Sparty českou nejvyšší soutěž už o třináct bodů. Ve 26. kole zvítězili ve Zlíně přesvědčivě...

14. března 2026  20:03

Schickova asistence, dvě červené i zrušené góly. Leverkusen remizoval s Bayernem

Patrik Schick z Leverkusenu vede míč v utkání s Bayernem Mnichov.

Patrik Schick při návratu do sestavy přihrál na gól Leverkusenu v domácím šlágru německé fotbalové ligy s Bayernem Mnichov, hosté ale navzdory dvěma vyloučením uhráli remízu 1:1. Ztráty lídra využil...

14. března 2026  18:14

