Chance Liga 2025/2026

Letnou zaujal talentovaný Sochůrek. Hrál jako třicátník, chválil mladíka Priske

  13:05
Bylo poznat, že je hodně nervózní. Nechtěl vystoupit z davu a strhnout na sebe veškerou pozornost. Nakonec po postrčení od spoluhráčů udělal Hugo Sochůrek pár kroků směrem ke kotli sparťanských fanoušků a nejistě zatleskal, načež k němu přiběhl obránce Sonne a zvedl mu ruku, aby jim teprve sedmnáctiletý fotbalista zamával.
Sparťanský záložník Hugo Sochůrek na předzápasové rozcvičce.

Sparťanský záložník Hugo Sochůrek na předzápasové rozcvičce.

Jedna z prezentací sparťanských fanoušků během zápasu proti Slovácku.
Sparťanští fotbalisté slaví s fanoušky výhru nad Slováckem, v zeleném dresu...
Sparťanský útočník Jan Kuchta se raduje ze svého druhého gólu v utkání proti...
Sparťanský křídelník Garang Kuol s míčem před Andrejem Stojčevským ze Slovácka
Po chvíli sám Sochůrek pookřál, párkrát rukama navedl fanoušky při děkovačce k tradičnímu oslavnému pokřiku a pak už zase zaplul do davu.

„Vzpomínka na celý život. Ty děkovačky ale ještě nacvičíme, Hugo,“ napsal v žertu správce sparťanských sociálních sítí.

Úsměvná scénka se odehrála po nedělním utkání se Slováckem (5:2), kde Sochůrek dostal první šanci v základu Sparty, navíc poprvé doma na Letné.

Už začátkem února nastoupil na posledních pár minut proti Zlínu.

Teď, o několik týdnů později, udělal další krok ve své slibně se rozjíždějící kariéře. Díky rozsáhlé marodce letenského klubu o poznání rychleji, než možná sám čekal.

Trenér Brian Priske ho navíc rovnou využil při změně formace. Sochůrek nastoupil po boku Kairinena s Irvingem v záložní trojici. A obstál.

Když už dostal míč, působil jistě a nebál se hrát. Pokazil jen čtyři přihrávky z celkových dvaatřiceti (úspěšnost 88 %), navíc hned desetkrát úspěšně nahrával v útočné třetině, což je třetí nejvyšší číslo ze všech sparťanů.

Díky Kubo, konečně to někdo řekl. Gólman Surovčík zabodoval u fandů nejen výkony

„Sice nedal gól a neměl ani asistenci, ale pro mě byl mužem zápasu. Podal skvělý výkon, hrál velmi dobře. Jako někdo, komu je třicet,“ smekl před ním Priske.

„Před zápasem tam tak stál v tunelu, přišel jsem k němu a říkám mu, ať si to užije. Zahrát si na Letné za áčko je sen každého z nás, kdo projde mládeží Sparty. Klobouk dolů, jak to zvládl. Předvedl vyspělý výkon, nebál se hrát, bral si míče,“ chválil i obránce Pavel Kadeřábek.

Sochůrek je ve Spartě od 12 let, kdy dorazil z Táborska. Postupně prošel mládežnickými kategoriemi a v této sezoně už několikrát nastoupil za béčko.

S kým bude Sparta hrát? Některá zranění jsou fakt zvláštní, kroutí Priske hlavou

V lednu byl s áčkem na soustředění v Marbelle, od té doby se pravidelně objevuje na lavičce a debutoval v už zmíněném utkání ve Zlíně. Pak si zahrál ještě prodloužení v poháru s Mladou Boleslaví (0:1 po pen.) A teď má za sebou i první domácí vystoupení.

„Všiml jsem si ho už v létě v dorostu. Od začátku jsem viděl, že má v sobě něco navíc. Je to ukázka skvělé práce trenérů v akademii. Myslím si, že dneska byl správný moment, aby nastoupil od začátku a udělal další krok,“ přidal Priske.

Kdy dostane Sochůrek další šanci?

Třeba ve čtvrtek v odvetě Konferenční ligy s Alkmaarem? To by pro něj mimochodem byl debut v evropských pohárech.

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 26 19 7 0 58:20 64
2. AC Sparta PrahaSparta 26 16 6 4 54:30 54
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 26 14 6 6 47:31 48
4. FK JablonecJablonec 26 13 6 7 32:27 45
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 26 11 7 8 28:25 40
6. FC Slovan LiberecLiberec 26 10 9 7 38:25 39
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 26 10 7 9 35:32 37
8. MFK KarvináKarviná 26 10 3 13 38:44 33
9. FC ZlínZlín 26 8 7 11 32:38 31
10. FK PardubicePardubice 26 7 8 11 31:44 29
11. FK TepliceTeplice 26 6 10 10 25:31 28
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 26 7 6 13 20:32 27
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 26 6 9 11 36:49 27
14. 1. FC SlováckoSlovácko 26 5 8 13 22:36 23
15. FC Baník OstravaOstrava 26 5 7 14 24:36 22
16. FK Dukla PrahaDukla 26 3 10 13 16:36 19
16. března 2026  13:05

