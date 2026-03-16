Po chvíli sám Sochůrek pookřál, párkrát rukama navedl fanoušky při děkovačce k tradičnímu oslavnému pokřiku a pak už zase zaplul do davu.
„Vzpomínka na celý život. Ty děkovačky ale ještě nacvičíme, Hugo,“ napsal v žertu správce sparťanských sociálních sítí.
Úsměvná scénka se odehrála po nedělním utkání se Slováckem (5:2), kde Sochůrek dostal první šanci v základu Sparty, navíc poprvé doma na Letné.
Vzpomínka na celý život 🤩— AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) March 15, 2026
Ty děkovačky ale ještě nacvičíme, Hugo 🙌😅 pic.twitter.com/pUNHVPKC4l
Už začátkem února nastoupil na posledních pár minut proti Zlínu.
Teď, o několik týdnů později, udělal další krok ve své slibně se rozjíždějící kariéře. Díky rozsáhlé marodce letenského klubu o poznání rychleji, než možná sám čekal.
Trenér Brian Priske ho navíc rovnou využil při změně formace. Sochůrek nastoupil po boku Kairinena s Irvingem v záložní trojici. A obstál.
Když už dostal míč, působil jistě a nebál se hrát. Pokazil jen čtyři přihrávky z celkových dvaatřiceti (úspěšnost 88 %), navíc hned desetkrát úspěšně nahrával v útočné třetině, což je třetí nejvyšší číslo ze všech sparťanů.
|
„Sice nedal gól a neměl ani asistenci, ale pro mě byl mužem zápasu. Podal skvělý výkon, hrál velmi dobře. Jako někdo, komu je třicet,“ smekl před ním Priske.
„Před zápasem tam tak stál v tunelu, přišel jsem k němu a říkám mu, ať si to užije. Zahrát si na Letné za áčko je sen každého z nás, kdo projde mládeží Sparty. Klobouk dolů, jak to zvládl. Předvedl vyspělý výkon, nebál se hrát, bral si míče,“ chválil i obránce Pavel Kadeřábek.
Sochůrek je ve Spartě od 12 let, kdy dorazil z Táborska. Postupně prošel mládežnickými kategoriemi a v této sezoně už několikrát nastoupil za béčko.
|
V lednu byl s áčkem na soustředění v Marbelle, od té doby se pravidelně objevuje na lavičce a debutoval v už zmíněném utkání ve Zlíně. Pak si zahrál ještě prodloužení v poháru s Mladou Boleslaví (0:1 po pen.) A teď má za sebou i první domácí vystoupení.
„Všiml jsem si ho už v létě v dorostu. Od začátku jsem viděl, že má v sobě něco navíc. Je to ukázka skvělé práce trenérů v akademii. Myslím si, že dneska byl správný moment, aby nastoupil od začátku a udělal další krok,“ přidal Priske.
Kdy dostane Sochůrek další šanci?
Třeba ve čtvrtek v odvetě Konferenční ligy s Alkmaarem? To by pro něj mimochodem byl debut v evropských pohárech.