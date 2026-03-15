ONLINE: Olomouc - Karviná 0:2, hosté zvyšují náskok, krásně se trefuje Štorman

Karviná naposledy prohrála 1:2 s Pardubicemi a potvrdila svou ligovou mizérii. Naproti tomu v poháru ale zvládla vyřadit Plzeň a v semifinále vyzve v dubnu ostravský Baník.
Olomouc z poháru už dávno vypadla, nadále však účinkuje v pohárové Evropě. V osmifinále Konferenční ligy uhrála ve čtvrtek bezbrankovou domácí remízu s Mohučí a živí naději na postup.
V domácí soutěži zvítězila třikrát v řadě. Bude se radovat i proti Karviné?
14. E. Ayaosi, 25. R. Štorman
J. Koutný - F. Slavíček, A. Sylla, L. Lurvink, J. Elbel - P. Baráth, M. Beran, D. Šturm, A. Růsek, J. Šíp - V. Sejk
V. Neuman - J. Chytrý, J. Skyba, S. Camara, J. Fleišman - R. Štorman, J. Křišťan, L. Ezeh, P. Kačor, E. Ayaosi - K. Vinicius
A. Ghali, M. Malý, M. Hadaš, J. Sláma, J. Spáčil, M. Hruška, M. Mikulenka, D. Janošek, D. Grgic, J. Jezierski, F. Krivak
S. Šigut, A. Labík, J. Lapeš, D. Samko, O. Schovanec, O. Condé, V. Valošek, J. Furaha, F. Konaté