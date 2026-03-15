ONLINE: Olomouc - Karviná 0:2, hosté zvyšují náskok, krásně se trefuje Štorman

Autor: ,
Sledujeme online   15:15aktualizováno  15:57
Šest zápasů, ani jeden bod. Karvinští fotbalisté se na jaře trápí a propadají se tabulkou. Zvednout se mohou ve 26. kole na půdě Olomouce, pohárové zástupce. Utkání má výkop v 15.30 a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Karvinský brankář Vladimír Neuman krotí míč. | foto: ČTK

Karviná naposledy prohrála 1:2 s Pardubicemi a potvrdila svou ligovou mizérii. Naproti tomu v poháru ale zvládla vyřadit Plzeň a v semifinále vyzve v dubnu ostravský Baník.

Olomouc z poháru už dávno vypadla, nadále však účinkuje v pohárové Evropě. V osmifinále Konferenční ligy uhrála ve čtvrtek bezbrankovou domácí remízu s Mohučí a živí naději na postup.

V domácí soutěži zvítězila třikrát v řadě. Bude se radovat i proti Karviné?

15. 3. 2026 15:30
Zápas probíhá
Olomouc : Karviná 0 : 2
(0 : 2)
Góly:
14. E. Ayaosi, 25. R. Štorman
Sestavy:
J. Koutný - F. Slavíček, A. Sylla, L. Lurvink, J. Elbel - P. Baráth, M. Beran, D. Šturm, A. Růsek, J. Šíp - V. Sejk
V. Neuman - J. Chytrý, J. Skyba, S. Camara, J. Fleišman - R. Štorman, J. Křišťan, L. Ezeh, P. Kačor, E. Ayaosi - K. Vinicius
Náhradníci:
A. Ghali, M. Malý, M. Hadaš, J. Sláma, J. Spáčil, M. Hruška, M. Mikulenka, D. Janošek, D. Grgic, J. Jezierski, F. Krivak
S. Šigut, A. Labík, J. Lapeš, D. Samko, O. Schovanec, O. Condé, V. Valošek, J. Furaha, F. Konaté
Žluté karty:
18. A. Růsek
2. E. Ayaosi
Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 26 19 7 0 58:20 64
2. AC Sparta PrahaSparta 25 15 6 4 49:28 51
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 25 13 6 6 45:31 45
4. FK JablonecJablonec 26 13 6 7 32:27 45
5. FC Slovan LiberecLiberec 26 10 9 7 38:25 39
6. SK Sigma OlomoucOlomouc 25 11 6 8 26:23 39
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 26 10 7 9 35:32 37
8. MFK KarvináKarviná 25 10 2 13 36:42 32
9. FC ZlínZlín 26 8 7 11 32:38 31
10. FK PardubicePardubice 26 7 8 11 31:44 29
11. FK TepliceTeplice 26 6 10 10 25:31 28
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 25 7 6 12 20:30 27
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 26 6 9 11 36:49 27
14. 1. FC SlováckoSlovácko 25 5 8 12 20:31 23
15. FC Baník OstravaOstrava 26 5 7 14 24:36 22
16. FK Dukla PrahaDukla 26 3 10 13 16:36 19
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Slavia - Sparta 3:1, úprk za titulem, hosté vyhráli půli, pak propadli při standardkách

Tomáš Chorý oslavuje vyrovnávací gól na 1:1 v 57. minutě utkání proti Spartě.

Pokud nejpozději na konci května nebudete číst, že Slavia ve fotbalové lize obhájila titul, bude to obrovský šok. V neděli v 316. derby po obratu ve druhém poločase porazila Spartu 3:1 a deset zápasů...

Tondo, jsme tu pro tebe! Courtois, De Gea i Schmeichel. Osobnosti podporují Kinského

Antonín Kinský v úvodu zápasu osmifinále LM podklouzl a nabídl Atléticu gól. Za...

Ve středu večer vyfotil televizi u sebe v obýváku a na instagram vyťukal: „Děkuji všem za všechny zprávy. Od snu k noční můře, ale pak zase zpátky ke snu! Vidíme se brzy.“ Počínání českého brankáře...

Šílený debut Kinského. Udělal dvě chyby, trenér ho vystřídal po čtvrt hodině

Zdrcený Antonín Kinský po vystřídání. Utěšuje ho kapitán Romero.

Brankář Antonín Kinský prožil v úvodním utkání osmifinále na hřišti Atlética Madrid nevydařený debut v Lize mistrů. Trenér Tottenhamu Igor Tudor ho v 17. minutě vystřídal po jeho velké chybě v...

Kuchtu nakopl fyzioterapeut, Sparta ukázala video. Tvrdík mluví o urážkách

Momentka ze zápasu Slavia Praha - Sparta Praha.

Poločasová přestávka, skóre 0:1 z pohledu domácích. A při odchodu do kabin potyčka. Pražské fotbalové derby mezi Slavií a Spartou (3:1) nabídlo za oponou nepříjemnou situaci, kterou sudí Stanislav...

Alkmaar - Sparta 2:1, tyč, břevno, spousta šancí. Hosté byli výrazně horší

Fotbalisté Alkmaaru oslavují branku Troye Parrotta.

Od našeho zpravodaje v Nizozemsku Sparťanský brankář Jakub Surovčík se překonával, měl pět těžkých zákroků, pomohly mu tyč i břevno, ale na dvě rány obávaného irského střelce Parrotta z Alkmaaru ani tak nestačil. V úvodním osmifinále...

ONLINE: Plzeň - Bohemians 0:0, domácí tlačí, hosty drží gólman Frühwald

Sledujeme online
Plzeňský Karel Spáčil (vlevo) se přetlačuje s Alešem Čermákem z Bohemians.

Plzeňští fotbalisté se mohou osamostatnit na třetí příčce Chance Ligy. Jejich soupeřem jsou ve 26. kole Bohemians, zápas má výkop v 15.30 a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

15. března 2026,  aktualizováno  15:56

Liberec - Teplice 1:1, Fully zavinil penaltu a nedohrál, domácím pak trefil bod Rus

Teplický Matej Riznič odehrává míč před Petrem Hodoušem z Liberce.

Ani jeden z týmů neukončil čekání na vítězství. Tepličtí fotbalisté byli blízko, proti Liberci ve 26. kole vedli od 74. minuty po zásahu Svateka, ale pak Fully zavinil penaltu a byl po druhé žluté...

15. března 2026  12:45,  aktualizováno  15:26

ONLINE: Manchester United hraje s Aston Villou, večer Liverpool přivítá Tottenham

Sledujeme online
Hráči Manchesteru United slaví gól Benjamina Šeška proti Crystal Palace.

Čtyři zápasy nabízí sobotní program anglické fotbalové ligy. V 15 hodin nastoupí Manchester United proti Aston Ville a do akce půjde také Crystal Palace či Nottingham. V 17.30 se pak představí...

15. března 2026  14:55

Opava prohrála na Žižkově a ve druhé lize může přijít o třetí místo

Žižkovský brankář Jan Sirotník vykopává míč po šanci opavského Tomáš Rataje.

Fotbalisté Opavy prohráli v 19. kole druhé ligy na Žižkově 0:1 a můžou přijít o třetí místo. Slezané mají 35 bodů stejně jako čtvrtý Artis, který v pondělí čeká brněnské derby s vedoucí Zbrojovkou....

15. března 2026  13:17

Dobrý koncentrovaný výkon, chválil Trpišovský. Repre? Užiju si ji jako divák

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský během utkání ve Zlíně.

Potěšil ho hlavně přístup, který slávističtí fotbalisté ukázali ve Zlíně po vyhraném derby nad Spartou. I proto mají po vítězství 3:1 v čele nejvyšší soutěže třináctibodový náskok v neúplné tabulce....

15. března 2026

Arsenal navýšil náskok v čele, City ztratilo na West Hamu. Newcastle předčil Chelsea

Fotbalisté Arsenalu oslavují gól Viktora Gyökerese.

Fotbalisté vedoucího Arsenalu mají po 30. kole anglické ligy devítibodový náskok v čele. Proti Evertonu rozhodli v závěru o výhře 2:0, zatímco druhý Manchester City pouze remizoval na West Hamu 1:1....

14. března 2026  23:20

Chaloupkově střele nevěřil ani trenér. Cena zase stoupla, smál se. Co reprezentace?

Slávisté oslavují gól obránce Štěpána Chaloupka v utkání proti Zlínu.

V jednu chvíli šel do souboje tak tvrdě, že společně se zlínským Antonínem Křapkou odpadl a oba se následně drželi za hlavu. „Trochu jsem si tu jeho spletl s míčem,“ usmál se slávistický stoper...

14. března 2026  21:12

Zlín - Slavia 1:3, domácí udeřili až v závěru, hosty nasměrovali k výhře tři střelci

Slávisté se radují z gólu Mojmíra Chytila.

Z luxusního náskoku je rázem ještě příjemnější. Slávističtí fotbalisté vedou před nedělním utkáním druhé Sparty českou nejvyšší soutěž už o třináct bodů. Ve 26. kole zvítězili ve Zlíně přesvědčivě...

14. března 2026  20:03

Schickova asistence, dvě červené i zrušené góly. Leverkusen remizoval s Bayernem

Patrik Schick z Leverkusenu vede míč v utkání s Bayernem Mnichov.

Patrik Schick při návratu do sestavy přihrál na gól Leverkusenu v domácím šlágru německé fotbalové ligy s Bayernem Mnichov, hosté ale navzdory dvěma vyloučením uhráli remízu 1:1. Ztráty lídra využil...

14. března 2026  18:14

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Dukla - Jablonec 2:0, domácí prolomili střeleckou smůlu díky Gilbertovi a Penxovi

Jablonecký útočník Jan Chramosta v utkání proti Dukle

Na gól čekali přes jedenáct hodin herního času. Ve 26. kole Chance Ligy proti Jablonci ale fotbalisté pražské Dukly skórovali díky Gilbertovi a Penxovi hned dvakrát během čtyř minut a zvítězili 2:0.

14. března 2026  17:45

Boleslav - Pardubice 2:0, prodloužení neporazitelnosti, triumf vystřelil Ševčík

Mladoboleslavští hráči slaví gól proti Pardubicím.

Důležitou výhru si ve 26. ligovém kole připsali fotbalisté Mladé Boleslavi. Trefy Ševčíka a Kabonga zařídily triumf 2:0 nad Pardubicemi, díky kterému Středočeši prodloužili sérii neporazitelnosti a...

14. března 2026  17:28

Nepřehlédněte

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.