Góly v lize bych za reprezentační neměnil. Zapnuli jsme pozdě, štvalo Klimenta

Musel jste coby jeden z nejzkušenějších chlácholit Stoppena po chybě, která stála Sigmu zápas?

Nebylo to potřeba. Ani na něj nebude nikdo naštvaný, kromě něj samotného. Je to hloupá minela, která by štvala každého, ale stalo se, teď už nemá smysl si na něm vybíjet zlost. Ať to přejde, není to jen jeho chyba, v zápase jsme všichni spolu.

Od startu to ale nebyl ideální výkon, i první branka po dlouhém autu pramenila z pasivity Sigmy. Nezalekl se tým trochu role favorita?

Asi to tak trochu bylo. I když jsme se na to připravovali, začátek jsme nechytli. Nákopy i opravdu dlouhé auty byly nebezpečné, dali z toho i gól. Nechytli jsme ten zápas dobře, dopředu to bylo strašně těžké, buď jsem tam byl sám, nebo tam byl někdo jiný zase sám. Vůbec nám to nešlo. Jestli jsme se báli hrát, nebo nás Hradec tak zaskočil, že jsme nestačili reagovat, to si budeme muset přebrat. Každopádně jsme zapnuli pozdě.

Na hrotu jste byl často odříznutý od podpory, někdy jste si ale bral i míče pro sebe, které jste raději zakončoval sám. Vnímáte na sebe z pozice lídra tabulky střelců, že se na vás upínají zraky?

Nepotřebuji to pro sebe obhajovat, ale nějaké postavení v týmu mám a jak trenéři, tak ostatní hráči na mě asi spoléhají. A nejsem to jen já, je to Radim Breite nebo Filip Zorvan. My musíme ukázat mladým, že za nimi stojíme a mohou se od nás učit. Někdy, když se ale nedaří, tak se skutečně snažím vzít řešení na sebe a něco udělat. Ulehčí to práci ostatním klukům, co tam zrovna jsou. Ale musí nás být víc takových, kteří balon chtějí.

Byť toho Sigma tolik nepředvedla, spojení Zorvan a Kliment v kombinaci se standardní situací znovu zafungovalo. Jak to mezi vámi funguje, cvičíte si akce spolu?

Jsme na sebe nějak napojení, ale já sám nevím jak, protože my si akce nijak nechystáme. Hraje se mi s ním ale moc dobře, vím, že se na něj mohu spolehnout a on to o mně ví také. Tím pádem se automaticky vyhledáváme a nějak nám to stále vychází. I když cítíme, že se soupeři připravují právě na nás, snad to otevírá prostor pro ostatní. Funguje to a snad to tak bude až do konce sezony.

Hradec se dokázal ale připravit, ušil na vás rozestavení se středovým stoperem, který vás osobně hlídal. Překvapili vás něčím?

Mě osobně ne, mám to ale asi trochu zkreslené tím, že oni byli hodně na balonu. Já byl za nimi a čekal na nákopy. Těch moc nebylo, a když už přišly, tak jsem tam byl sám. Vyhráli, tak se asi připravili dobře. Ještě se ale vrátím k té Tadeášově chybě. Ta nás srazila. Kdyby to bylo o gól, tak věřím, že body vezmeme.

Hráči Hradce Králové slaví gól proti Olomouci.

Čeká vás reprezentační sraz, netlačil jste tam právě i Zorvana?

Já bych ho tam moc rád viděl, protože jsem byl v jeho pozici, kdy jste tomu strašně blízko, a zároveň strašně daleko. Zasloužil by si nominaci, ale vyšlo to teď na jiné. Nic jiného, než navazovat a pokračovat v těch aktuálních výkonech, mu nezbývá. Věřím, že se tam jednou podívá.

Reprezentační sraz je v Hradci. Chce se vám tam po tomto utkání?

Tak to mi ani nedošlo. (směje se) Řeknu to ale takhle, my měli sérii dobrých výkonů, sbírali jsme slušné body v sérii, když pominu Spartu, se kterou jsme měli body brát a Baník, kde to bylo vyrovnané. Jednou každá série končí, my musíme být vděční za to, jak jsme to zvládli, byť se to dnes úplně nepodařilo. Nemám ale proti Hradci žádnou zášť, rozdali jsme si to férově.

Pozvánka do reprezentace přišla hned na první reprezentační sraz poté, co se spekulovalo, že možná budete chybět do konce sezony. Jaké to je i přes zranění udržet zájem reprezentačních trenérů?

Je to super! Jsem za to strašně vděčný a zároveň to byl můj hnací motor v rekonvalescenci. Chtěl jsem se tam udržet, když už jsem se do reprezentace zase probojoval.

Dal jste patnáctý gól v sezoně. V reprezentaci jste si už před sezonou alespoň jeden vysnil, kolik ligových tref byste za něj vyměnil?

Žádný, já ho ještě dám!