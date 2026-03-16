NEJ Z LIGY: Hlavičkující Sparta i Chorého blackout. A Dukla se přiblížila Baníku

Chorého blackout
V první chvíli to vypadalo vážně děsivě.
Jako by slávistický útočník Tomáš Chorý úplně zamrzl ve stoje a pak přesně tak toporně, jak stál, sebou flákl o zem. Až se mu vláčné nohy odrazily zpět do vzduchu.
„Já myslím, že chvilku vypnutý byl,“ shodli se komentátoři otec se synem Radek a Vojtěch Šilhanovi v přímém přenosu Oneplay Sport.
Tvrdý náraz na zlínský trávník však Chorého probral. Když mu pak slávističtí doktoři přiložili pytel ledu na krk a on se postavil na nohy, stihl několika hanlivými výrazy počastovat viníka Jakuba Jugase.
Zlínský stoper totiž v souboji, ve kterém byl kromě Chorého ještě jeho spoluhráč Isife, chtěl hlavičkovat balon, ale jak se rukou ohnal, trefil soupeře loktem přímo za krk. Sudí Karel Rouček v rychlosti faul ani nepískal, zákrok posléze prošel i u videorozhodčích, protože byste v něm těžko hledali náznak chtěné surovosti.
Přesto z něj byli minimálně slávisté na první dobrou pořádně vystrašení.
Chorý bez problémů dohrál celý zápas, který Slavia ovládla 3:1. Neskóroval, ale v soubojích byl klíčový. Často to bývá právě on, kdo do nich chodí hlava nehlava. Tentokrát mu soupeř jeho tvrdší styl oplatil i s úroky.