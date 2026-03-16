Chance Liga 2025/2026

NEJ Z LIGY: Hlavičkující Sparta i Chorého blackout. A Dukla se přiblížila Baníku

  10:01
Kvůli reprezentační přestávce a jednomu odloženému kolu to byly na tři týdny poslední zápasy fotbalové Chance Ligy. Na čele tabulky se po víkendu nic nezměnilo, Slavia si poradila se Zlínem a zůstává 10 bodů před Spartou, která přestřílela Slovácko. Naopak ve spodku tabulky se schyluje k dramatu, poslední Dukla totiž konečně dala gól, vyhrála a přiblížila se konkurenci. A co dalšího stojí za zmínku?
Chorého blackout

Slávistický útočník Tomáš Chorý během utkání ve Zlíně.

V první chvíli to vypadalo vážně děsivě.

Jako by slávistický útočník Tomáš Chorý úplně zamrzl ve stoje a pak přesně tak toporně, jak stál, sebou flákl o zem. Až se mu vláčné nohy odrazily zpět do vzduchu.

„Já myslím, že chvilku vypnutý byl,“ shodli se komentátoři otec se synem Radek a Vojtěch Šilhanovi v přímém přenosu Oneplay Sport.

Tvrdý náraz na zlínský trávník však Chorého probral. Když mu pak slávističtí doktoři přiložili pytel ledu na krk a on se postavil na nohy, stihl několika hanlivými výrazy počastovat viníka Jakuba Jugase.

Zlín - Slavia 1:3, domácí udeřili až v závěru, hosty nasměrovali k výhře tři střelci

Zlínský stoper totiž v souboji, ve kterém byl kromě Chorého ještě jeho spoluhráč Isife, chtěl hlavičkovat balon, ale jak se rukou ohnal, trefil soupeře loktem přímo za krk. Sudí Karel Rouček v rychlosti faul ani nepískal, zákrok posléze prošel i u videorozhodčích, protože byste v něm těžko hledali náznak chtěné surovosti.

Přesto z něj byli minimálně slávisté na první dobrou pořádně vystrašení.

Chorý bez problémů dohrál celý zápas, který Slavia ovládla 3:1. Neskóroval, ale v soubojích byl klíčový. Často to bývá právě on, kdo do nich chodí hlava nehlava. Tentokrát mu soupeř jeho tvrdší styl oplatil i s úroky.



Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 26 19 7 0 58:20 64
2. AC Sparta PrahaSparta 26 16 6 4 54:30 54
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 26 14 6 6 47:31 48
4. FK JablonecJablonec 26 13 6 7 32:27 45
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 26 11 7 8 28:25 40
6. FC Slovan LiberecLiberec 26 10 9 7 38:25 39
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 26 10 7 9 35:32 37
8. MFK KarvináKarviná 26 10 3 13 38:44 33
9. FC ZlínZlín 26 8 7 11 32:38 31
10. FK PardubicePardubice 26 7 8 11 31:44 29
11. FK TepliceTeplice 26 6 10 10 25:31 28
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 26 7 6 13 20:32 27
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 26 6 9 11 36:49 27
14. 1. FC SlováckoSlovácko 26 5 8 13 22:36 23
15. FC Baník OstravaOstrava 26 5 7 14 24:36 22
16. FK Dukla PrahaDukla 26 3 10 13 16:36 19
Slavia - Sparta 3:1, úprk za titulem, hosté vyhráli půli, pak propadli při standardkách

Tomáš Chorý oslavuje vyrovnávací gól na 1:1 v 57. minutě utkání proti Spartě.

Pokud nejpozději na konci května nebudete číst, že Slavia ve fotbalové lize obhájila titul, bude to obrovský šok. V neděli v 316. derby po obratu ve druhém poločase porazila Spartu 3:1 a deset zápasů...

Tondo, jsme tu pro tebe! Courtois, De Gea i Schmeichel. Osobnosti podporují Kinského

Antonín Kinský v úvodu zápasu osmifinále LM podklouzl a nabídl Atléticu gól. Za...

Ve středu večer vyfotil televizi u sebe v obýváku a na instagram vyťukal: „Děkuji všem za všechny zprávy. Od snu k noční můře, ale pak zase zpátky ke snu! Vidíme se brzy.“ Počínání českého brankáře...

Šílený debut Kinského. Udělal dvě chyby, trenér ho vystřídal po čtvrt hodině

Zdrcený Antonín Kinský po vystřídání. Utěšuje ho kapitán Romero.

Brankář Antonín Kinský prožil v úvodním utkání osmifinále na hřišti Atlética Madrid nevydařený debut v Lize mistrů. Trenér Tottenhamu Igor Tudor ho v 17. minutě vystřídal po jeho velké chybě v...

Kuchtu nakopl fyzioterapeut, Sparta ukázala video. Tvrdík mluví o urážkách

Momentka ze zápasu Slavia Praha - Sparta Praha.

Poločasová přestávka, skóre 0:1 z pohledu domácích. A při odchodu do kabin potyčka. Pražské fotbalové derby mezi Slavií a Spartou (3:1) nabídlo za oponou nepříjemnou situaci, kterou sudí Stanislav...

Alkmaar - Sparta 2:1, tyč, břevno, spousta šancí. Hosté byli výrazně horší

Fotbalisté Alkmaaru oslavují branku Troye Parrotta.

Od našeho zpravodaje v Nizozemsku Sparťanský brankář Jakub Surovčík se překonával, měl pět těžkých zákroků, pomohly mu tyč i břevno, ale na dvě rány obávaného irského střelce Parrotta z Alkmaaru ani tak nestačil. V úvodním osmifinále...

Chaloupek? Práce všeho druhu! Ve Slavii je z něj nečekaný tahoun, připomíná Součka

Štěpán Chaloupek ze Slavie se raduje z gólu v duelu s Pafosem.

Pokud si během noční cesty autobusem ze Zlína pouštěl celý zápas ze záznamu, jak má ve zvyku, určitě se u toho momentu na chvíli zdržel. Když se Štěpán Chaloupek na podzim 2023 ještě za Teplice ve...

16. března 2026

S kým bude Sparta hrát? Některá zranění jsou fakt zvláštní, kroutí Priske hlavou

Sparťanský trenér Brian Priske

Poskládal tým, který soupeři ze Slovácka dal pět branek (5:2). Další jedenáctku však trenér sparťanských fotbalistů Brian Priske měl na marodce. „Ten seznam zraněných je opravdu dlouhý, ale některá...

16. března 2026

Díky Kubo, konečně to někdo řekl. Gólman Surovčík zabodoval u fandů nejen výkony

Sparťanští fotbalisté slaví s fanoušky výhru nad Slováckem, v zeleném dresu...

Při oslavě nedělního ligového vítězství nad Slováckem (5:2) v horní galerii tribuny za bránou hořely světlice, které ještě zvýraznily transparent pod nimi: „Kubo děkujeme, konečně to někdo řekl!“...

15. března 2026  22:12

Pánové si to řídí, jak potřebují. Jarolíma rozčílili sudí: Tragédie. Musím to rozdýchat

Trenér karvinských fotbalistů Marek Jarolím přemítá, co udělat s týmem, když po...

Dva poločasy jako den a noc. Otočit skóre se Sigmě ve 26. kole Chance Ligy nakonec nepovedlo. S Karvinou po poločase prohrávala 0:2 a rozhodně se nedalo mluvit o smůle. Slezané ve všech ohledech...

15. března 2026  20:43

Sparta - Slovácko 5:2, domácí bavili útočným fotbalem, dva góly dal Kuchta

Sparťanský útočník Jan Kuchta se raduje ze svého druhého gólu v utkání proti...

Sparťanští fotbalisté dali pět branek, k tomu jedna neplatila kvůli ofsajdu a vytvořili si několik dalších vyložených šancí. Po dvou předchozích porážkách na Slavii a v Konferenční lize s Alkmaarem...

15. března 2026  17:38,  aktualizováno  20:27

Do hry musel Touré neplánovaně, nakonec zářil. Tohle mu hodně pomůže, mínil Hyský

Plzeňský útočník Mohamed Toure (vlevo) střílí gól do sítě Bohemians.

Zkraje února přišel do Plzně z finské ligy zhruba za 36 milionů korun. V neděli dvacetiletý guinejský fotbalový útočník Mohamed Touré naznačil, že Viktorii by se tahle investice mohla vyplatit.

15. března 2026  20:21

United v zápase o třetí místo porazili Villu, Liverpool přišel o výhru s Tottenhamem

Útočník Matheus Cunha z Manchesteru United (vpravo) oslavuje se spoluhráči svůj...

Přímý souboj o třetí místo v anglické fotbalové lize zvládl lépe Manchester United, který porazil Aston Villu 3:1. Výsledkem 1:1 skončil zápas Liverpoolu s trápícím se Tottenhamem, který srovnal až v...

15. března 2026  14:55,  aktualizováno  19:52

Rus se nikoho neptal a šel střílet. Kluci mi věřili, říká po první ligové brance

Liberecký útočník Daniel Rus se raduje z gólu do sítě Teplic.

Jako jediný z libereckých fotbalistů měl po domácí remíze 1:1 s Teplicemi důvod k radosti. Útočník Daniel Rus oslavil v nedělním zápase svou premiérovou ligovou trefu. „Byl to těžký zápas, Teplice na...

15. března 2026  19:48

Olomouc - Karviná 2:2, domácí po půli smazali manko, trefili se Šturm a Sejk

Karvinský gólman Vladimír Neuman rozehrává před Danijelem Šturmem z Olomouce.

První jarní bod slaví karvinští fotbalisté. V Olomouci ve 26. kole vedli o poločase 2:0 po trefách Ayaosiho se Štormanem, ale k vítězství utkání nedotáhli. Domácí po změně stran srovnali zásluhou...

15. března 2026  15:15,  aktualizováno  18:13

Plzeň - Bohemians 2:0, výhru domácích pečetil z penalty Krčík, Frühwald nedohrál

Plzeňští fotbalisté se radují z gólu Mohameda Toureho v utkání proti Bohemians.

Plzeňští fotbalisté se osamostatnili na třetí příčce ligové tabulky. Ve 26. kole doma porazili Bohemians 2:0. Skóre otevřel v první půli střídající Toure a pojistku přidal 10 minut před koncem Krčík...

15. března 2026,  aktualizováno  17:50

Fermentace dokáže proměnit známé suroviny v chuťově komplexní zážitek. Naše redaktorky proto vyzkoušely dvě salátové zálivky od moravské značky...

Táborsko po dvou prohrách zvítězilo proti Ostravě B, Opava prohrála na Žižkově

Žižkovský brankář Jan Sirotník vykopává míč po šanci opavského Tomáš Rataje.

Fotbalisté Táborska v 19. kole druhé ligy zvítězili na hřišti ostravského „béčka“ 1:0 a upevnili si druhé místo v tabulce. Třetí Opava prohrála na Žižkově 0:1 a může přijít o barážovou pozici....

15. března 2026  13:17,  aktualizováno  16:58

Gól roku? Záložník Realu se trefil z vlastní poloviny a překonal rekord soutěže

Záložník Realu Madrid Arda Güler vstřelil gól do sítě Elche z vlastní poloviny.

Běžela 89. minuta, když na vlastní půlce získal míč, zvedl hlavu, udělal pár kroků dopředu a k překvapení všech na stadionu Santiaga Bernabéua do něj z necelých 70 metrů vší silou práskl. A o pár...

15. března 2026

