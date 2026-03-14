Chance Liga 2025/2026

ONLINE: Boleslav - Pardubice 1:0, domácí jdou do vedení, gól dává Ševčík

Na desátém místě mají dvoubodový náskok a rádi by se vyhnuli záchranářským bojům. Jak si povedou pardubičtí fotbalisté ve 26. kole Chance Ligy v Mladé Boleslavi? Utkání sledujte v podrobné online reportáži od 15 hodin.

Mladoboleslavský Matěj Hybš bojuje s pardubickou přesilou. | foto: ČTK

Pardubice prozatím úspěšně unikly skupině o udržení, což minulý týden stvrdily vítězstvím 2:1 v Karviné. Předtím třikrát nevyhrály. S devětadvaceti body drží desátou příčku před jedenáctými Teplicemi, které ztrácí dva body. Před nimi je se stejným rozdílem Zlín.

Mladá Boleslav má stejné starosti, ta je však v tabulce ještě níž. Na třináctém místě ztrácí na svého sobotního protivníka pět bodů, takže vítězství by jí značně pomohlo. Naposledy remizovala 2:2 se Slováckem.

Oba týmy se utkaly naposledy v polovině října, tehdy slavily Pardubice výsledkem 2:1.

Jedeme Boleslavi ztížit situaci, hlásí Mahuta. Pak se vypraví do dalekých krajin
Chance Liga 2025/2026
14. 3. 2026 15:00
Ml. Boleslav : Pardubice 1 : 0
(1 : 0)
Góly:
18. M. Ševčík
Góly:
Sestavy:
J. Floder - D. Kostka, F. Matoušek, M. Králik, O. Karafiát, M. Hybš - M. Ševčík, D. Kozel, R. Macek, S. John - C. Kabongo
Sestavy:
L. Charatišvili - M. Konečný, S. Bammens, J. Noslin - E. Godwin, T. Solil, M. Hlavatý, S. Šimek, R. Mahuta - V. Patrák, A. Tanko
Náhradníci:
D. Langhamer, J. Buryán, J. Zíka, J. Kolařík, F. Lehký, D. Donát, D. Mareš, M. Šubert, D. Pech, N. Penner, V. Vorel
Náhradníci:
Š. Míšek, J. Hamza, S. Kopásek, J. Trédl, D. Smékal, G. Botos, F. Vecheta, L. Krobot, A. Mandous, T. Jelínek, T. Boledovič
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 25 18 7 0 55:19 61
2. AC Sparta PrahaSparta 25 15 6 4 49:28 51
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 25 13 6 6 45:31 45
4. FK JablonecJablonec 25 13 6 6 32:25 45
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 25 11 6 8 26:23 39
6. FC Slovan LiberecLiberec 25 10 8 7 37:24 38
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 25 9 7 9 34:32 34
8. MFK KarvináKarviná 25 10 2 13 36:42 32
9. FC ZlínZlín 25 8 7 10 31:35 31
10. FK PardubicePardubice 25 7 8 10 31:42 29
11. FK TepliceTeplice 25 6 9 10 24:30 27
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 25 7 6 12 20:30 27
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 25 5 9 11 34:49 24
14. 1. FC SlováckoSlovácko 25 5 8 12 20:31 23
15. FC Baník OstravaOstrava 25 5 7 13 24:35 22
16. FK Dukla PrahaDukla 25 2 10 13 14:36 16
