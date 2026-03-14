ONLINE: Boleslav - Pardubice 1:0, domácí jdou do vedení, gól dává Ševčík

Pardubice prozatím úspěšně unikly skupině o udržení, což minulý týden stvrdily vítězstvím 2:1 v Karviné. Předtím třikrát nevyhrály. S devětadvaceti body drží desátou příčku před jedenáctými Teplicemi, které ztrácí dva body. Před nimi je se stejným rozdílem Zlín.
Mladá Boleslav má stejné starosti, ta je však v tabulce ještě níž. Na třináctém místě ztrácí na svého sobotního protivníka pět bodů, takže vítězství by jí značně pomohlo. Naposledy remizovala 2:2 se Slováckem.
Oba týmy se utkaly naposledy v polovině října, tehdy slavily Pardubice výsledkem 2:1.
18. M. Ševčík
J. Floder - D. Kostka, F. Matoušek, M. Králik, O. Karafiát, M. Hybš - M. Ševčík, D. Kozel, R. Macek, S. John - C. Kabongo
L. Charatišvili - M. Konečný, S. Bammens, J. Noslin - E. Godwin, T. Solil, M. Hlavatý, S. Šimek, R. Mahuta - V. Patrák, A. Tanko
D. Langhamer, J. Buryán, J. Zíka, J. Kolařík, F. Lehký, D. Donát, D. Mareš, M. Šubert, D. Pech, N. Penner, V. Vorel
Š. Míšek, J. Hamza, S. Kopásek, J. Trédl, D. Smékal, G. Botos, F. Vecheta, L. Krobot, A. Mandous, T. Jelínek, T. Boledovič