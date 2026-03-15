Chance Liga 2025/2026

ONLINE: Liberec - Teplice, který z týmů přeruší sérii bez vítězství?

Sledujeme online   12:45
Liberečtí fotbalisté nevyhráli třikrát v řadě, Teplice dokonce čtyřikrát. Dočkat se mohou ve vzájemném utkání v rámci 26. kola Chance Ligy. Výkop má ve 13 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Teplický obránce Vytis Audinis (vlevo) a Raimonds Krollis z Liberce | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Liberec naposledy jen remizoval s Bohemians, předtím dvakrát prohrál a klesl na na šestou příčku za Olomouc. Navíc se k němu po sobotě přiblížil sedmý Hradec na rozdíl jednoho bodu.

Teplice pro změnu ztrátami v posledních týdnech vypadly z prostřední skupiny a aktuálně jsou jedenácté. Pokud ale zvítězí, vystřídají na desáté příčce Pardubice.

Chance Liga 2025/2026
15. 3. 2026 13:00
Liberec : Teplice 0 : 0
Sestavy:
T. Koubek - M. Icha, A. N’Guessan, A. Drakpe, J. Koželuh - V. Stránský, T. Diakité, P. Hodouš, E. Mahmič, F. Špatenka - R. Krollis
Sestavy:
M. Trmal - L. Mareček, J. Jakubko, E. Fully - M. Radosta, R. Jukl, M. Bílek, M. Riznič - M. Náprstek, T. Zlatohlávek, J. Auta
Náhradníci:
A. Kayondo, P. Dulay, L. Letenay, I. Krajčírik, L. Masopust, J. Mikula, L. Mašek, V. Sychra, D. Rus, M. Lexa, P. Juliš
Náhradníci:
P. Svatek, R. Ludha, J. Švanda, D. Mareček, M. Pulkrab, M. Kozák
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 26 19 7 0 58:20 64
2. AC Sparta PrahaSparta 25 15 6 4 49:28 51
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 25 13 6 6 45:31 45
4. FK JablonecJablonec 26 13 6 7 32:27 45
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 25 11 6 8 26:23 39
6. FC Slovan LiberecLiberec 25 10 8 7 37:24 38
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 26 10 7 9 35:32 37
8. MFK KarvináKarviná 25 10 2 13 36:42 32
9. FC ZlínZlín 26 8 7 11 32:38 31
10. FK PardubicePardubice 26 7 8 11 31:44 29
11. FK TepliceTeplice 25 6 9 10 24:30 27
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 25 7 6 12 20:30 27
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 26 6 9 11 36:49 27
14. 1. FC SlováckoSlovácko 25 5 8 12 20:31 23
15. FC Baník OstravaOstrava 26 5 7 14 24:36 22
16. FK Dukla PrahaDukla 26 3 10 13 16:36 19
14. března 2026  10:47

