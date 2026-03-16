Penalta i červená v Plzni správně, řekla komise. Posvětila i Fullyho druhou žlutou

V Plzni v 76. minutě za stavu 1:0 postupoval do vápna domácí útočník Mohamed Toure, přehodil si Frühwalda a hostující gólman ho následně fauloval.
Sudí Radina brankáře rovnou vyloučil a nařídil pokutový kop. Z něj Dávid Krčík zvýšil na konečných 2:0.
„Brankář Bohemians Frühwald ve zjevné brankové možnosti nejprve hráče Plzně Toureho zasáhl nohou a následně ho ještě zatáhl rukou za rameno. Rozhodčí Frühwalda správně vyloučil,“ uvedla komise.
V Liberci se v 85. minutě za stavu 0:1 pokoušel domácí útočník Raimonds Krollis zblízka dorazit míč do sítě. Fully chtěl odvrátit balon, ale kopačkou trefil soupeře do obličeje.
Hlavní sudí Stanislav Volek nejprve ukázal na roh, po zásahu videa a přezkoumání situace ale nařídil pokutový kop a teplického zadáka po druhé žluté kartě vyloučil. Severočeši z penalty srovnali na konečných 1:1.
„Hráč Teplic Fully ve snaze hrát míčem kopl hráče Liberce Krollise do obličeje. Rozhodčí po intervenci VAR správně nařídil pokutový kop a udělil Fullymu druhou žlutou a následně červenou kartu,“ sdělila komise.
Posvětila také situaci z utkání mezi Olomoucí a Karvinou. Rozhodčí Vojtěch Opočenský si v 18. minutě za stavu 0:1 vystačil se žlutou kartou pro domácího Antonína Růska za šlapák na karvinského Pavla Kačora.
„Hráč Olomouce Růsek bezohledně šlápl na nárt hráče Karviné Kačora. Rozhodčí správně udělil žlutou kartu,“ uvedla komise k momentu z nedělního utkání, které skončilo remízou 2:2.
Podle schváleného manuálu se komise rozhodčích vyjadřuje vždy ke čtyřem situacím z jednoho kola, které vyberou média. Další momenty veřejně nekomentuje a vyhodnocuje si je interně. Novináři nicméně tentokrát zvolili pouze tři situace z uplynulého kola.