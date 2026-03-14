ONLINE: Hradec - Baník 0:0, oplatí domácí soupeři vyřazení v poháru?

Hradec sice na začátku března svého soupeře přehrál, sudí mu navíc neuznali gól kvůli ruce, přesto nezvládl pokutové kopy a ve čtvrtfinále vypadl.
V lize je těsně pod elitní šestkou se čtyřbodovou ztrátou na Liberec. Naposledy domácí padli s Plzní vysoko 0:3, na jaře zatím slavili dvakrát.
To Baník má opačné starosti, je předposlední a na únik ze skupiny o udržení ztrácí sedm bodů. Po postupu v poháru si však minulý týden smlsnul na Zlínu, kterému nadělil šest gólů (6:2).
Poslední vzájemné ligové utkání ovládl na podzim Hradec 1:0.
A. Zadražil - J. Uhrinčať, F. Čihák, D. Horák, M. Suchomel - D. Ludvíček, V. Darida, S. Dancák - A. Vlkanova, V. Pilař, O. Mihálik
M. Jedlička - M. Chaluš, O. Kričfaluši, K. Pojezný - M. Rusnák, J. Boula, M. Kohút, D. Holzer - F. Šancl, A. Gning, V. Jurečka
P. Vízek, M. Vágner, J. Hodek, L. Kubr, M. Regža, A. Binar, V. Zentrich, E. Fernandes Neto
D. Buchta, M. Frydrych, V. Budinský, S. Plavšič, D. Planka, A. Bewene, J. Pira, A. Musák, M. Havran, H. Kante, M. Moučka
10. M. Kohút