ONLINE: Dukla - Jablonec, hosté bojují o třetí příčku. Zaskórují konečně domácí?

Když hosté zvítězí, minimálně do neděle se osamostatní na třetím místě, které zatím obléhá Plzeň díky lepšímu skóre.
Jablonec naposledy doma nezvládl utkání s Olomoucí a padl 1:2, předtím podlehl i Mladé Boleslavi 0:3, a přišel tak o výbornou pozici za druhou Spartou, na kterou ztrácí už šest bodů.
Proti Dukle je ale jasným favoritem.
Domácí totiž na jaře ještě neskórovali, na gól čekají od půlky prosince, což je víc než jedenáct herních hodin. Přesto Dukla získala dva body za remízy s Teplicemi a Zlínem, nicméně nadále zůstává poslední se ztrátou šesti bodů na ostravský Baník.
Při posledním vzájemném utkání obou sobotních soupeřů gól nepadl.