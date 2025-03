Diouf má zlomenou nohu a po sezoně. Uchennu na něj nasadili, zlobil se Holeš

Aktualizujeme 21:24 , aktualizováno 21:52

Po prohraném derby je to další rána. Senegalský bek Malick Diouf, klenot slávistických fotbalistů, má po souboji se Spartou (0:2) zlomenou nohu. Po zákroku sparťana Uchenny několikrát zkoušel pokračovat, většinou ale zvládl jen pár kroků a opětovně si sedl na trávník, ukazoval na dolní končetinu a naštvaně bouchal do země. Po zápase ho kamery zachytily s berlemi, ještě během něj zamířil na vyšetření do nemocnice.