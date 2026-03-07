ONLINE: Slovácko - Ml. Boleslav 1:0, hned v úvodu otevřel skóre Blahút

Mladá Boleslav jde do utkání posílená úterním senzačním vyřazením Sparty a postupem do semifinále poháru.
I v lize se jí nicméně aktuálně daří. Na jaře prohrála jediný z pěti zápasů a naposledy vysoko porazila třetí Jablonec (3:0).
Slovácko se nicméně také na jaře zvedlo, také prohrálo jen jednou, a získalo ještě o dva body víc než Boleslav. Díky tomu se k ní přiblížilo na nejtěsnější možný rozdíl.
Kdo lépe zvládne vzájemný zápas?
3. P. Blahút
M. Heča - M. Rundič, A. Stojčevski, F. Vaško - P. Ndubuisi (30. P. Reinberk), D. Tetour, R. Horák, P. Blahút - M. Petržela, J. Suchan, M. Havlík
J. Floder - F. Matoušek, M. Králik, M. Hybš - D. Kostka, O. Karafiát, D. Kozel, M. Šubert - M. Ševčík, C. Kabongo, S. John
V. Daníček, M. Krmenčík, P. Reinberk, G. Ndefe, A. Urban, J. Mulder, D. Barát, A. Marinelli, M. Šviderský, . Ouanda, A. Fiala