ONLINE: Slovácko - Ml. Boleslav 1:0, hned v úvodu otevřel skóre Blahút

Autor:
Sledujeme online   14:29aktualizováno  15:09
V tabulce je dělí jediný bod, takže je vzájemný zápas pro oba týmy extrémně důležitý. Fotbalisté Mladé Boleslavi, kteří jsou třináctí, v rámci 25. kola hrají se čtrnáctým Slováckem. Utkání má výkop v 15 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Mlhavá radost. Hráči Boleslavi slaví senzační postup do semfinále MOL Cupu. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Mladá Boleslav jde do utkání posílená úterním senzačním vyřazením Sparty a postupem do semifinále poháru.

I v lize se jí nicméně aktuálně daří. Na jaře prohrála jediný z pěti zápasů a naposledy vysoko porazila třetí Jablonec (3:0).

Slovácko se nicméně také na jaře zvedlo, také prohrálo jen jednou, a získalo ještě o dva body víc než Boleslav. Díky tomu se k ní přiblížilo na nejtěsnější možný rozdíl.

Kdo lépe zvládne vzájemný zápas?

7. 3. 2026 15:00
Zápas probíhá
Slovácko : Ml. Boleslav 1 : 0
(1 : 0)
Góly:
3. P. Blahút
Góly:
Sestavy:
M. Heča - M. Rundič, A. Stojčevski, F. Vaško - P. Ndubuisi (30. P. Reinberk), D. Tetour, R. Horák, P. Blahút - M. Petržela, J. Suchan, M. Havlík
Sestavy:
J. Floder - F. Matoušek, M. Králik, M. Hybš - D. Kostka, O. Karafiát, D. Kozel, M. Šubert - M. Ševčík, C. Kabongo, S. John
Náhradníci:
V. Daníček, M. Krmenčík, P. Reinberk, G. Ndefe, A. Urban, J. Mulder, D. Barát, A. Marinelli, M. Šviderský, . Ouanda, A. Fiala
Náhradníci:
V. Vorel, D. Langhamer, D. Donát, D. Mareš, D. Pech, N. Penner, J. Buryán, F. Lehký, R. Macek, J. Zíka, J. Kolařík
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 24 17 7 0 52:18 58
2. AC Sparta PrahaSparta 24 15 6 3 48:25 51
3. FK JablonecJablonec 24 13 6 5 31:23 45
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 24 12 6 6 42:31 42
5. FC Slovan LiberecLiberec 24 10 7 7 37:24 37
6. SK Sigma OlomoucOlomouc 24 10 6 8 24:22 36
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 24 9 7 8 34:29 34
8. MFK KarvináKarviná 24 10 2 12 35:40 32
9. FC ZlínZlín 24 8 7 9 29:29 31
10. FK TepliceTeplice 24 6 8 10 24:30 26
11. Bohemians Praha 1905Bohemians 24 7 5 12 20:30 26
12. FK PardubicePardubice 24 6 8 10 29:41 26
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 24 5 8 11 32:47 23
14. 1. FC SlováckoSlovácko 24 5 7 12 18:29 22
15. FC Baník OstravaOstrava 24 4 7 13 18:33 19
16. FK Dukla PrahaDukla 24 2 9 13 14:36 15
Nejčtenější

Jablonec - Slavia 3:2 po pen., lídr ligy končí ve čtvrtfinále poháru, nezvládl rozstřel

Hráči Jablonce slaví postup do semifinále poháru, po penaltách vyřadili Slavii.

Slávističtí fotbalisté potřetí v řadě končí ve čtvrtfinále domácího poháru. Proti Jablonci sice dokázali v nastavení základní hrací doby vyrovnat na 2:2, jenže pak nezvládli penaltový rozstřel (2:3),...

Ml. Boleslav - Sparta 1:0 po pen., další šok v poháru! Floder vychytal semifinále

Radost hráčů Mladé Boleslavi. Po penaltách porazili Spartu a zahrají si...

Čtyřikrát v řadě postoupili do finále domácího poháru. Popáté to nevyjde. Sparťanští fotbalisté končí stejně jako o pár hodin předtím jejich rival ze Slavie. Na penalty. Ve čtvrtfinále v Mladé...

Sparta - Baník 5:2, bláznivý závěr, hosté dohrávali v deseti. Vítězný gól má Vydra

Sparťanský záložník Patrik Vydra se prosazuje v utkání proti Baníku.

Sparťanští fotbalisté zareagovali na vítězství Slavie a týden před derby stáhli její náskok v čele Chance Ligy opět na sedm bodů. Ve 24. kole doma porazili ostravský Baník 5:2. Hned tři góly padly v...

Karviná - Plzeň 3:0, další senzace v poháru. Domácí poprvé v historii okusí semifinále

Karvinští fotbalisté se spolu s realizačním týmem radují před svou střídačkou z...

Po Spartě a Slavii končí v Českém poháru k velkému překvapení také Viktoria Plzeň. Ve čtvrtfinále byla nad síly Západočechů Karviná, jež na domácím hřišti zvítězila 3:0, a to navzdory pěti předchozím...

Zlín - Plzeň 3:0, překvapivé zaváhání favorita, za domácí pálil dvakrát Cupák

Zlínští hráči se radují z gólu proti Plzni.

Ve čtvrtek po penaltách vypadli s Panathinaikosem v Evropské lize, chuť si plzeňští fotbalisté nespravili ani v domácí soutěži. V rámci 24. kola totiž překvapivě padli ve Zlíně 0:3. Za domácí se v...

ONLINE: Teplice - Dukla 0:0, dočkají se hosté prvního jarního vítězství?

Sledujeme online
Lukáš Penxa z Dukly vede míč, sleduje ho Peter Kareem z Bohemians.

Po pěti jarních kolech stále čekají na první tříbodový zisk. Další šanci mají fotbalisté poslední Dukly v zápase proti Teplicím. Výkop má v 15 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

7. března 2026  14:50

ONLINE: Bohemians - Liberec 0:0, hosté chtějí po dvou porážkách získat tři body

Sledujeme online
Liberecký stoper Ange N’Guessan vyváží míč v utkání proti Bohemians.

Dvakrát za sebou prohráli a jejich náskok na páté příčce se zmenšil. Teď čeká liberecké fotbalisty v rámci 25. kola zápas na půdě Bohemians. Výkop má v 15 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online...

7. března 2026  14:29

Beranův pikantní zápas. Jablonec mi hodně pomohl, říká olomoucký špílmachr Beran

Olomoucký Michal Beran vede míč v duelu s Hradcem Králové.

Na začátku loňského září odešel fotbalový záložník Michal Beran z Jablonce do Olomouce a dnes se na svém nedávném domovském stadionu Střelnice představí v prvoligovém duelu v roli soupeře.

7. března 2026  11:35

Slavia - Sparta živě v TV: kde sledovat derby, výsledky, historie, bilance

Slávistický útočník Tomáš Chorý po faulu pomáhá ze země Filipu Panákovi ze...

Prahu znovu rozdělí fotbal. Sparta a Slavia se utkají v dalším derby pražských S, zápase, který tradičně přináší obrovské emoce, vyprodané tribuny i nezapomenutelné sportovní okamžiky. Jaká je...

7. března 2026  8:31

Žižkov remizoval v Prostějově, smírně se ve druhé lize rozešla i Příbram s Jihlavou

Fotbalisté Viktorie Žižkov se radují z gólu.

Fotbalisté Žižkova v 18. kole druhé ligy remizovali 2:2 v Prostějově. Šestá Viktoria po výhře nad Chrudimí bodovala i ve druhém jarním zápase. Hanáci nezvítězili poosmé v řadě a v neúplné tabulce...

6. března 2026  21:13

Fotbal? Až po reklamě. MS v Americe změní televizní přenosy, zápas rozdělí na čtvrtiny

Horko, hlavní nepřítel fotbalistů na loňském mistrovství světa klubů ve...

Třeba v ledním hokeji jsou komerční přestávky během jednotlivých třetin součástí televizních přenosů už dávno, ovšem ve fotbale? Plíživá amerikanizace nejpopulárnějšího sportu na planetě postupuje....

6. března 2026  16:05

Zrádkyně, zaslouží trest! Íránské fotbalistky čelí po bojkotu výhrůžkám

Íránského fotbalistky před zápasem Asijského poháru s Austrálií.

Na rozdíl od prvního utkání před tím druhým národní hymnu zpívaly, a dokonce u toho salutovaly. Situace okolo íránských fotbalistek nicméně nadále zůstává napjatá a nejistá. V Íránu je označili za...

6. března 2026  15:01

Polsko, Portugalsko, Nizozemsko... Sigma. Sejk o návratu: Už jsem chtěl někam patřit

Václav Sejk lituje zahozené šance.

Kvůli fotbalu procestoval už nemalý kus Evropy. Dvě různá angažmá měl v Nizozemsku, sezonu si střihl v Portugalsku, jiný ročník zase strávil v Polsku. Pokaždé ale hostoval z pražské Sparty, kde si...

6. března 2026  14:20

Tottenham v krizi, kouč ale o vyhazovu nechce slyšet. Dá v bráně šanci Kinskému?

Kouč Tottenhamu Igor Tudor během utkání s Crystal Palace.

Od svého příchodu ještě s týmem nezískal ani bod. Místo toho se k fotbalistům Tottenhamu přiblížila další mužstva bojující o záchranu. „Možná to bude znít divně, ale po posledním utkání týmu věřím...

6. března 2026  12:41

