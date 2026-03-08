Chance Liga 2025/2026

ONLINE: Slavia - Sparta, hosté s Vojtou i Surovčíkem. Domácím se vrací Provod

Sledujeme online   17:40
Mezi oběma rivaly je sedmibodový rozdíl. Slávističtí fotbalisté hájí v 316. pražském derby proti druhé Spartě prvenství v tabulce i ligovou neporazitelnost. Tradičně nejsledovanější české utkání sledujte v podrobné online reportáži od 18:30.

Sparťanský útočník Albion Rrahmani střílí gól brankáři Jakubu Markovičovi v bráně Slavie. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Oba favorité na ligové prvenství v týdnu vypadli z pohárového čtvrtfinále. Shodně na penalty.

Nejprve Slavia padla v Jablonci po remíze 2:2, poté ji napodobila Sparta po bezgólovém výsledku v Mladé Boleslavi.

Slavia v lize klopýtla sedmkrát, dosud však v aktuální sezoně neprohrála. Na jaře se jí nepovedl jen úvodní duel v Pardubicích (1:1), do derby jde se čtyřmi výhrami v řadě, ve kterých inkasovala jen jednou. Naposledy zvládla duel na Dukle 2:0.

Do derby posílá kouč Jindřich Trpišovský následující sestavu: Staněk – Holeš, Zima, Chaloupek – Isife, Schranz, Sadílek, Jurásek – Provod, Chorý, Sanyang.

Sparta má na jaře identickou bilanci, jedna bezgólová remíza v Plzni a čtyři vítězství. To poslední nad Baníkem 5:2, předtím hosté čtyřikrát v řadě neinkasovali.

Jejich kouč Brian Priske sestavil následující jedenáctku: Surovčík – Vydra, Ševínský, Zelený – Kadeřábek, Mannsverk, Kairinen, Ryneš – Mercado, Vojta, Haraslín.

V podzimním pražském derby Sparta brzy prohrávala po nádherné střele Kušeje, v nastavení první půle pak srovnal Rrahmani. Domácí tlačili i díky vyloučení stopera Vlčka, jenže skóre už se nezměnilo.

Pokud zvítězí Slavia, její náskok v čele naroste na deset bodů, v opačném případě se sníží na čtyři, což by ještě vrátilo Spartu do hry o titul.

Chance Liga 2025/2026
8. 3. 2026 18:30
Slavia : Sparta 0 : 0
()
Sestavy:
J. Staněk - T. Holeš, D. Zima, Š. Chaloupek - S. Isife, M. Sadílek, I. Schranz, D. Jurásek - L. Provod, T. Chorý, Y. Sanyang
Sestavy:
J. Surovčík - P. Vydra, A. Ševínský, J. Zelený - P. Kadeřábek, K. Kairinen, S. Mannsverk, M. Ryneš - J. Mercado, M. Vojta, L. Haraslín
Náhradníci:
Y. Mbodji, M. Suleiman, E. Prekop, D. Moses, M. Cham, I. Ogbu, J. Bořil, M. Oscar, J. Markovič, T. Vlček, M. Chytil
Náhradníci:
J. Grimaldo, A. Irving, O. Sonne, S. Zajac, D. Kerl, A. Rrahmani, G. Kuol, E. Uchenna, F. Panák, J. Kuchta, J. Martinec
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 24 17 7 0 52:18 58
2. AC Sparta PrahaSparta 24 15 6 3 48:25 51
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 25 13 6 6 45:31 45
4. FK JablonecJablonec 25 13 6 6 32:25 45
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 25 11 6 8 26:23 39
6. FC Slovan LiberecLiberec 25 10 8 7 37:24 38
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 25 9 7 9 34:32 34
8. MFK KarvináKarviná 25 10 2 13 36:42 32
9. FC ZlínZlín 25 8 7 10 31:35 31
10. FK PardubicePardubice 25 7 8 10 31:42 29
11. FK TepliceTeplice 25 6 9 10 24:30 27
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 25 7 6 12 20:30 27
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 25 5 9 11 34:49 24
14. 1. FC SlováckoSlovácko 25 5 8 12 20:31 23
15. FC Baník OstravaOstrava 25 5 7 13 24:35 22
16. FK Dukla PrahaDukla 25 2 10 13 14:36 16
