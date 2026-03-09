NEJ Z LIGY: Volka v derby opravil VAR, Plzeň kritizovala trávník. A kdo půjde do baráže?

Volkova premiéra v derby. Řešil i červenou
Opět dostal pražské derby na starost sudí, který s řízením největšího českého zápasu neměl zkušenost. Premiéra ale dopadla Stanislavu Volkovi dobře.
„Myslím si, že se hrál fotbal. Byly tam emoce, ale všechno v rámci mezí,“ pochvaloval si.
V nejspornějším verdiktu zápasu (3:1) mu pomohli asistenti u videa.
Za svůj zákrok na Michala Sadílka viděl Mercado nejprve rovnou červenou kartu, sudí Volek ale nakonec po kontrole videa situaci přehodnotil a vytáhl jen žlutou. 🟥🔄🟨— Oneplay Sport (@oneplaysportcz) March 8, 2026
Správné rozhodnutí? 🤔#OneplaySport | #ChanceLiga pic.twitter.com/uN3sgtQKji
Po Haraslínově rohu, který Markovič vyboxoval na stranu, běželi za míčem Sadílek a Mercado, jenž slávistického záložníka odstrčil, následně mu nejprve neúmyslně šlápl na rameno a posléze druhou nohou ještě setrvačností v pádu zavadil o hlavu.
Sadílek se za ni okamžitě chytil, začal se svíjet na zemi a na Mercada naběhli rozzlobení slávisté, před nimiž ho musel chránit pomezní rozhodčí, než přiběhli také sparťané. Když sudí Volek hromadnou šarvátku uklidnil, vytáhl červenou kartu, což tribuny ocenily bouřlivým potleskem a hostující kapitán Haraslín jen nevěřícně kroutil hlavou.
Staněk se zranil a Slavia musela do risku. Kdyby vypadl i Markovič? Chytal by Holeš
„Viděl jsem, že mu Mercado šlápl na hlavu a měl za to, že se nesnažil vyhnout a udělal to úmyslně,“ vysvětlil Volek původní verdikt. „Na videu mě ale opravili, že došlo k nezaviněnému škobrtnutí.“
S nastaveným metrem však nesouhlasil sparťanský kouč Brian Priske, který střídal Mercada už o poločase právě proto, že si nakonec odnesl žlutou kartu.
„Vždycky, když sem přijedeme, jdeme hned pod tlak karty. Jen se podívejte na statistiky, Slavia dostala jednu žlutou, my odjíždíme se šesti. Nerad nad tímhle brečím, ale záleží na tom. Kdyby dostal v úvodu Chorý žlutou, také by musela Slavia přemýšlet, jestli ho nevystřídá.“