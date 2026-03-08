Chance Liga 2025/2026

ONLINE: Karviná - Pardubice 0:0, hosté bojují o prostřední skupinu

Autor: ,
Sledujeme online   15:30
V týdnu senzačně postoupili do semifinále poháru, teď karvinští fotbalisté hostí v 25. ligovém kole Pardubice, které bojují o místo v prostřední skupině. Utkání sledujte v podrobné online reportáži od 15:30.

Karvinský Abdallah Gning se snaží vymanit ze souboje s Robim Saarmou z Pardubic. | foto: ČTK

Karviná se po pěti ligových prohrách za sebou předvedla ve čtvrtfinále domácího poháru, kde porazila 3:0 favorizovanou Plzeň.

I díky tomu má větší motivaci na jaře poprvé uspět i v lize, kde po zimní pauze skórovala jen jednou. V tabulce je osmá a na šestý Liberec ztrácí šest bodů.

Proti ní stojí dvanácté Pardubice, které se v případě vítězství posunou do prostřední skupiny. Záchranářským bojům se snaží uniknout, na jaře získaly pět bodů, naposledy remizovaly 1:1 s Teplicemi.

Když se oba týmy střetly naposledy, zvítězily domácí Pardubice 2:1.

Chance Liga 2025/2026
8. 3. 2026 15:30
Zápas probíhá
Karviná : Pardubice 0 : 0
()
Sestavy:
V. Neuman - J. Skyba, S. Camara, F. Prebsl, A. Labík - R. Štorman, J. Křišťan, A. Traoré, D. Samko, S. Šigut - E. Ayaosi
Sestavy:
L. Charatišvili - J. Noslin, S. Bammens, M. Konečný - T. Boledovič, M. Hlavatý, T. Solil, R. Mahuta - A. Tanko, D. Smékal, V. Patrák
Náhradníci:
P. Kačor, K. Vinicius, L. Ezeh, K. Vallo, J. Chytrý, O. Condé, J. Fiala, O. Mrózek, J. Lapeš, J. Fleišman
Náhradníci:
Š. Míšek, J. Hamza, G. Botos, S. Kopásek, J. Trédl, K. Vacek, F. Vecheta, L. Krobot, A. Mandous, T. Jelínek
25. kolo

26. kolo

Kompletní los

24. kolo

25. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 24 17 7 0 52:18 58
2. AC Sparta PrahaSparta 24 15 6 3 48:25 51
3. FK JablonecJablonec 25 13 6 6 32:25 45
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 24 12 6 6 42:31 42
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 25 11 6 8 26:23 39
6. FC Slovan LiberecLiberec 25 10 8 7 37:24 38
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 24 9 7 8 34:29 34
8. MFK KarvináKarviná 24 10 2 12 35:40 32
9. FC ZlínZlín 25 8 7 10 31:35 31
10. FK TepliceTeplice 25 6 9 10 24:30 27
11. Bohemians Praha 1905Bohemians 25 7 6 12 20:30 27
12. FK PardubicePardubice 24 6 8 10 29:41 26
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 25 5 9 11 34:49 24
14. 1. FC SlováckoSlovácko 25 5 8 12 20:31 23
15. FC Baník OstravaOstrava 25 5 7 13 24:35 22
16. FK Dukla PrahaDukla 25 2 10 13 14:36 16
Zobrazit více
Sbalit

Jablonec - Olomouc 1:2, v závěru po rohovém kopu vystřelil hostům výhru Šíp

Radost fotbalistů Olomouce po brance Louise Lurvinka ve 37. minutě utkání na...

Fotbalisté Olomouce v 25. kole první ligy zvítězili v Jablonci 2:1 a posunuli se na pátou příčku neúplné tabulky. V prvním poločase skóroval hostující stoper Louis Lurvink, po přestávce vyrovnal Jan...

7. března 2026  17:30,  aktualizováno  20:58

České fotbalistky daly Albánii pět gólů, Cahynová má rekord v počtu startů

České fotbalistky slaví gól do sítě Chorvatska v utkání Ligy národů žen.

Jasná záležitost. České fotbalistky ve druhém utkání skupiny Ligy národů B, která je zároveň i kvalifikací na mistrovství světa 2027, vyhrály v Albánii 5:1. Po úterní domácí remíze s Walesem 2:2 si...

7. března 2026  20:19

