ONLINE: Karviná - Pardubice 0:0, hosté bojují o prostřední skupinu

Karviná se po pěti ligových prohrách za sebou předvedla ve čtvrtfinále domácího poháru, kde porazila 3:0 favorizovanou Plzeň.
I díky tomu má větší motivaci na jaře poprvé uspět i v lize, kde po zimní pauze skórovala jen jednou. V tabulce je osmá a na šestý Liberec ztrácí šest bodů.
Proti ní stojí dvanácté Pardubice, které se v případě vítězství posunou do prostřední skupiny. Záchranářským bojům se snaží uniknout, na jaře získaly pět bodů, naposledy remizovaly 1:1 s Teplicemi.
Když se oba týmy střetly naposledy, zvítězily domácí Pardubice 2:1.
V. Neuman - J. Skyba, S. Camara, F. Prebsl, A. Labík - R. Štorman, J. Křišťan, A. Traoré, D. Samko, S. Šigut - E. Ayaosi
L. Charatišvili - J. Noslin, S. Bammens, M. Konečný - T. Boledovič, M. Hlavatý, T. Solil, R. Mahuta - A. Tanko, D. Smékal, V. Patrák
P. Kačor, K. Vinicius, L. Ezeh, K. Vallo, J. Chytrý, O. Condé, J. Fiala, O. Mrózek, J. Lapeš, J. Fleišman
Š. Míšek, J. Hamza, G. Botos, S. Kopásek, J. Trédl, K. Vacek, F. Vecheta, L. Krobot, A. Mandous, T. Jelínek