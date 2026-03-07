Chance Liga 2025/2026

ONLINE: Jablonec - Olomouc, domácí chtějí v lize navázat na pohárový postup

Autor:
Sledujeme online   17:30
V úterý senzačně vyřadili Slavii ve čtvrtfinále domácího poháru, teď na to jablonečtí fotbalisté chtějí navázat v lize. Ve 25. kole hrají doma s Olomoucí, zápas má výkop v 18 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Jablonecký Lamin Jawo střílí ve skluzu gól do sítě Olomouce. Ten ale posléze rozhodčí kvůli ofsajdu odvolává. | foto: ČTK

Jablonec je nadále třetí a má tříbodový náskok na Plzeň. Posledně sice překvapivě prohrál 0:3 v Mladé Boleslavi, náladu si ovšem zlepšil v poháru.

Olomouc je momentálně šestá a její ambicí je udržet se ve skupině o titul. Poslední dva ligové zápasy vyhrála, jak si povede proti Jablonci?

V říjnu ho mimochodem doma porazila 2:0.

Chance Liga 2025/2026
7. 3. 2026 18:00
Jablonec : Olomouc 0 : 0
()
Sestavy:
K. Mihelak - M. Cedidla, N. Tekijaški, F. Novák - V. Čanturišvili, R. Sedláček, N. Okeke, M. Polidar - F. Zorvan, L. Jawo, J. Chramosta
Sestavy:
J. Koutný - M. Hadaš, L. Lurvink, J. Elbel, J. Sláma - M. Beran, P. Baráth, D. Šturm, V. Sejk, A. Ghali - M. Jásir Núr
Náhradníci:
D. Puškáč, E. Sobol, D. Štěpánek, D. Souček, S. Nebyla, E. Singhateh, A. Kotlín, D. Hollý, S. Obinaja, R. Pantalon, M. Malenšek
Náhradníci:
D. Janošek, M. Hruška, J. Kliment, J. Šíp, M. Malý, J. Spáčil, F. Slavíček, M. Mikulenka, D. Grgic, J. Jezierski, F. Krivak
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 24 17 7 0 52:18 58
2. AC Sparta PrahaSparta 24 15 6 3 48:25 51
3. FK JablonecJablonec 24 13 6 5 31:23 45
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 24 12 6 6 42:31 42
5. FC Slovan LiberecLiberec 25 10 8 7 37:24 38
6. SK Sigma OlomoucOlomouc 24 10 6 8 24:22 36
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 24 9 7 8 34:29 34
8. MFK KarvináKarviná 24 10 2 12 35:40 32
9. FC ZlínZlín 24 8 7 9 29:29 31
10. FK TepliceTeplice 25 6 9 10 24:30 27
11. Bohemians Praha 1905Bohemians 25 7 6 12 20:30 27
12. FK PardubicePardubice 24 6 8 10 29:41 26
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 25 5 9 11 34:49 24
14. 1. FC SlováckoSlovácko 25 5 8 12 20:31 23
15. FC Baník OstravaOstrava 24 4 7 13 18:33 19
16. FK Dukla PrahaDukla 25 2 10 13 14:36 16
Zobrazit více
Sbalit

Jablonec - Slavia 3:2 po pen., lídr ligy končí ve čtvrtfinále poháru, nezvládl rozstřel

Hráči Jablonce slaví postup do semifinále poháru, po penaltách vyřadili Slavii.

Slávističtí fotbalisté potřetí v řadě končí ve čtvrtfinále domácího poháru. Proti Jablonci sice dokázali v nastavení základní hrací doby vyrovnat na 2:2, jenže pak nezvládli penaltový rozstřel (2:3),...

Ml. Boleslav - Sparta 1:0 po pen., další šok v poháru! Floder vychytal semifinále

Radost hráčů Mladé Boleslavi. Po penaltách porazili Spartu a zahrají si...

Čtyřikrát v řadě postoupili do finále domácího poháru. Popáté to nevyjde. Sparťanští fotbalisté končí stejně jako o pár hodin předtím jejich rival ze Slavie. Na penalty. Ve čtvrtfinále v Mladé...

Sparta - Baník 5:2, bláznivý závěr, hosté dohrávali v deseti. Vítězný gól má Vydra

Sparťanský záložník Patrik Vydra se prosazuje v utkání proti Baníku.

Sparťanští fotbalisté zareagovali na vítězství Slavie a týden před derby stáhli její náskok v čele Chance Ligy opět na sedm bodů. Ve 24. kole doma porazili ostravský Baník 5:2. Hned tři góly padly v...

Karviná - Plzeň 3:0, další senzace v poháru. Domácí poprvé v historii okusí semifinále

Karvinští fotbalisté se spolu s realizačním týmem radují před svou střídačkou z...

Po Spartě a Slavii končí v Českém poháru k velkému překvapení také Viktoria Plzeň. Ve čtvrtfinále byla nad síly Západočechů Karviná, jež na domácím hřišti zvítězila 3:0, a to navzdory pěti předchozím...

Zlín - Plzeň 3:0, překvapivé zaváhání favorita, za domácí pálil dvakrát Cupák

Zlínští hráči se radují z gólu proti Plzni.

Ve čtvrtek po penaltách vypadli s Panathinaikosem v Evropské lize, chuť si plzeňští fotbalisté nespravili ani v domácí soutěži. V rámci 24. kola totiž překvapivě padli ve Zlíně 0:3. Za domácí se v...

Bohemians - Liberec 0:0, oba týmy končily v deseti, Hodoušův gól zrušil ofsajd

Útočník Jan Matoušek z Bohemians prochází s míčem okolo libereckého Josefa...

Potřetí v řadě liberečtí fotbalisté ztratili. Ve 25. kole Chance Ligy uhráli jen bezbrankovou remízu na půdě Bohemians. Ti dohrávali bez vyloučeného Matouška, hosté však také dohrávali v deseti, když...

7. března 2026  14:29,  aktualizováno  17:24

Teplice - Dukla 0:0, hosté zůstávají na jaře bez výhry i vstřelené branky

Teplický útočník Matěj Pulkrab se přetlačuje v souboji s Danielem Kozmou z...

Nadále čekají na první jarní výhru i vstřelenou branku. Fotbalisté poslední Dukly uhráli ve 25. kole Chance Ligy bezbrankovou remízu na půdě Teplic, které se minimálně do neděle udržely na desáté...

7. března 2026  14:50,  aktualizováno  17:15

Slovácko - Ml. Boleslav 2:2, hosté otáčeli, remízu zařídil dvougólový Blahút

Aktualizujeme
Mlhavá radost. Hráči Boleslavi slaví senzační postup do semfinále MOL Cupu.

V tabulce je nadále dělí jediný bod. Záchranářský souboj mezi čtrnáctým Slováckem a třináctou Mladou Boleslaví ve 25. kole Chance Ligy skončil remízou 2:2. Domácí vedli zásluhou Blahúta, skóre pak...

7. března 2026  14:29,  aktualizováno  16:53

Opavští fotbalisté si udrželi třetí místo ve druhé lize, jak si vede Artis?

Sledujeme online
Stoper Jaromír Srubek se s opavskými spoluhráči raduje z gólu.

Opavští fotbalisté v 18. kole druhé ligy vyhráli na hřišti Chrudimi 2:0 a udrželi si třetí příčku v tabulce, která by jim po skončení soutěže zajistila baráž. Odpoledne je může bodově dostihnout...

7. března 2026  16:40

Beranův pikantní zápas. Jablonec mi hodně pomohl, říká olomoucký špílmachr Beran

Olomoucký Michal Beran vede míč v duelu s Hradcem Králové.

Na začátku loňského září odešel fotbalový záložník Michal Beran z Jablonce do Olomouce a dnes se na svém nedávném domovském stadionu Střelnice představí v prvoligovém duelu v roli soupeře.

7. března 2026  11:35

Slavia - Sparta živě v TV: kde sledovat derby, výsledky, historie, bilance

Slávistický útočník Tomáš Chorý po faulu pomáhá ze země Filipu Panákovi ze...

Prahu znovu rozdělí fotbal. Sparta a Slavia se utkají v dalším derby pražských S, zápase, který tradičně přináší obrovské emoce, vyprodané tribuny i nezapomenutelné sportovní okamžiky. Jaká je...

7. března 2026  8:31

Žižkov remizoval v Prostějově, smírně se ve druhé lize rozešla i Příbram s Jihlavou

Fotbalisté Viktorie Žižkov se radují z gólu.

Fotbalisté Žižkova v 18. kole druhé ligy remizovali 2:2 v Prostějově. Šestá Viktoria po výhře nad Chrudimí bodovala i ve druhém jarním zápase. Hanáci nezvítězili poosmé v řadě a v neúplné tabulce...

6. března 2026  21:13

Fotbal? Až po reklamě. MS v Americe změní televizní přenosy, zápas rozdělí na čtvrtiny

Horko, hlavní nepřítel fotbalistů na loňském mistrovství světa klubů ve...

Třeba v ledním hokeji jsou komerční přestávky během jednotlivých třetin součástí televizních přenosů už dávno, ovšem ve fotbale? Plíživá amerikanizace nejpopulárnějšího sportu na planetě postupuje....

6. března 2026  16:05

Zrádkyně, zaslouží trest! Íránské fotbalistky čelí po bojkotu výhrůžkám

Íránského fotbalistky před zápasem Asijského poháru s Austrálií.

Na rozdíl od prvního utkání před tím druhým národní hymnu zpívaly, a dokonce u toho salutovaly. Situace okolo íránských fotbalistek nicméně nadále zůstává napjatá a nejistá. V Íránu je označili za...

6. března 2026  15:01

Polsko, Portugalsko, Nizozemsko... Sigma. Sejk o návratu: Už jsem chtěl někam patřit

Václav Sejk lituje zahozené šance.

Kvůli fotbalu procestoval už nemalý kus Evropy. Dvě různá angažmá měl v Nizozemsku, sezonu si střihl v Portugalsku, jiný ročník zase strávil v Polsku. Pokaždé ale hostoval z pražské Sparty, kde si...

6. března 2026  14:20

Tottenham v krizi, kouč ale o vyhazovu nechce slyšet. Dá v bráně šanci Kinskému?

Kouč Tottenhamu Igor Tudor během utkání s Crystal Palace.

Od svého příchodu ještě s týmem nezískal ani bod. Místo toho se k fotbalistům Tottenhamu přiblížila další mužstva bojující o záchranu. „Možná to bude znít divně, ale po posledním utkání týmu věřím...

6. března 2026  12:41

Únorovou hvězdou ve fotbalové lize je sparťan Haraslín, trenérům vládl Skuhravý

Sparťanský útočník a kapitán Lukáš Haraslín oslavuje vstřelenou branku.

Anketu o hráče měsíce v první fotbalové lize v únoru opanoval kapitán pražské Sparty Lukáš Haraslín, který v jarní části sezony vstřelil už šest branek. Nejlepším trenérem byl v úvodním vydání ankety...

6. března 2026  12:40

