ONLINE: Jablonec - Olomouc, domácí chtějí v lize navázat na pohárový postup

Jablonec je nadále třetí a má tříbodový náskok na Plzeň. Posledně sice překvapivě prohrál 0:3 v Mladé Boleslavi, náladu si ovšem zlepšil v poháru.
Olomouc je momentálně šestá a její ambicí je udržet se ve skupině o titul. Poslední dva ligové zápasy vyhrála, jak si povede proti Jablonci?
V říjnu ho mimochodem doma porazila 2:0.
K. Mihelak - M. Cedidla, N. Tekijaški, F. Novák - V. Čanturišvili, R. Sedláček, N. Okeke, M. Polidar - F. Zorvan, L. Jawo, J. Chramosta
D. Puškáč, E. Sobol, D. Štěpánek, D. Souček, S. Nebyla, E. Singhateh, A. Kotlín, D. Hollý, S. Obinaja, R. Pantalon, M. Malenšek
D. Janošek, M. Hruška, J. Kliment, J. Šíp, M. Malý, J. Spáčil, F. Slavíček, M. Mikulenka, D. Grgic, J. Jezierski, F. Krivak