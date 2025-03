Jsem rád, že jsme to uskákali. Máme se od čeho odpíchnout, řekl Plechatý po Jablonci

„Věděli jsme, že toho Jablonci máme po té domácí vysoké prohře hodně co vracet. Jeli jsme sem uspět a po tom průběhu asi bod musíme brát. I proto, že je ze hřiště soupeře,“ říkal po zápase Plechatý.

Zároveň potvrdil, že se mu proti Jablonci daří. V dosavadních sedmi prvoligových zápasech s ním ještě neprohrál. „Úplně jako expert na Jablonec se ale zase necítím...“ usmál se.

Jablonec byl považován za favorita, jak derby celkově hodnotíte?

Myslím, že jsme do něj dobře vstoupili, vytvořili jsme si ze začátku slušný tlak a mohli i gólově udeřit. Pak se také Jablonec trošku dostal do hry, bylo to chvílemi nahoru dolů, ale i kvůli těžkému terénu to byl spíš bojovný zápas. Pro nás bylo důležité, že jsme získávali dost odražených druhých míčů a mohli častěji chodit nahoru.

Jablonec je známý svými nebezpečnými standardními situacemi, v utkání zahrával jedenáct rohů i řadu přímých kopů. Bylo hlavním klíčem k zisku bodu jejich ubránění?

Asi ano. Věděli jsme, že Jablonec má dobré standardky, že po nich už dal spoustu gólů, a proto jsme se na ně celý týden chystali a hodně je pilovali. Musím klukům poděkovat, že jsme to vzadu takhle dokázali uskákat na nulu, protože Jablonečtí mají celkově o dost vyšší hráče. Soupeř nám sice po těch standardkách dělal dost bloků, ale celkově jsme to zvládli, i velkou šanci Martince v závěru. Ale i my jsme mohli z nějaké naší standardky skórovat, třeba Honza Mikula měl na hlavě gól.

Liberecký Jan Mikula (vpravo) se tlačí za balonem během utkání proti Jablonci.

Měli jste celkově víc nebezpečných střel než Jablonec. Po které jste měli nejblíž ke gólu?

Ve druhém poločase to Pepa Koželuh trefil po rohu krásně z vápna, ale gólman Hanuš to dobře vyrazil. To byla škoda.

Jak těžké bylo uhlídat útočníka Jawa, který dal předtím ve čtyřech zápasech čtyři góly?

Myslím si, že to bylo v pohodě, že jsme s ním neměli nějaký větší problém. Nevybavuji si, že by se dostal do šance. Jen jednou nám utekl po straně, ale doběhli jsme ho.

Aktuálně táhnete sérii čtyř zápasů bez porážky, je už v týmu větší pohoda?

Klid v kabině bude teď větší, zase jsme neprohráli, navíc se silným soupeřem. Myslím, že už je prostor od čeho se odpíchnout. Teď máme doma Spartu, takže i proti ní budeme chtít určitě uspět.