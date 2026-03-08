Chance Liga 2025/2026

ONLINE: Hradec - Plzeň, hosté nevyhráli od půlky února, spraví si chuť?

Autor:
Sledujeme online   14:57
Naposledy konec v poháru v Karviné, předtím výprask ve Zlíně i konec v Evropské lize. Plzeňští fotbalisté neprožívají ideální období. V 25. kole české nejvyšší soutěže hrají v Hradci Králové a mohou si spravit náladu. Utkání sledujte v podrobné online reportáži od 15:30.

Plzeňský obránce Merchas Doski (vpravo) s míčem před Jurajem Chvátalem z Hradce | foto: Petr EretMAFRA

Plzeň není ve formě. Naposledy prohrála 0:3 v poháru v Karviné, předtím dostala stejnou nálož i ve Zlíně. To všechno poté, co doma na penalty padla s řeckým Panathinaikosem v Evropské lize.

Na vítězství čekají hosté už od poloviny února, kdy zdolali 2:1 olomouckou Sigmu. V lize je Plzeň nadále čtvrtá a ztrácí tři body na třetí Jablonec, který může při vítězství dohnat.

Hradec v týdnu rovněž vypadl z poháru, když nestačil na Baník a padl po penaltách. Na jaře zatím dvakrát padl, jednou remizoval a dvakrát vyhrál. I proto se drží na sedmém místě, těsně pod elitní skupinou, se ztrátou čtyř bodů na šestý Liberec.

Naposledy se obě mužstva střetla v říjnu a zápas skončil divokou přestřelkou 3:3.

Chance Liga 2025/2026
8. 3. 2026 15:30
Hradec Kr. : Plzeň 0 : 0
()
Sestavy:
A. Zadražil - J. Uhrinčať, F. Čihák, F. Čech - S. Dancák, E. Fernandes Neto, V. Darida, D. Horák - A. Vlkanova, V. Pilař, O. Mihálik
Sestavy:
F. Wiegele - M. Doski, D. Krčík, S. Dweh - T. Ladra, L. Červ, A. Sojka, P. Hrošovský - C. Souaré, D. Višinský, S. Lawal
Náhradníci:
A. Binar, V. Zentrich, M. Regža, D. Ludvíček, J. Hodek, D. Trubač, M. Vágner, P. Vízek, L. Kubr
Náhradníci:
M. Toure, J. Panoš, P. Adu, D. Ťapaj, T. Slončík, M. Valenta, A. Kadlec, D. Vašulín, M. Tvrdoň, J. Chalupa
25. kolo

26. kolo

Kompletní los

24. kolo

25. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 24 17 7 0 52:18 58
2. AC Sparta PrahaSparta 24 15 6 3 48:25 51
3. FK JablonecJablonec 25 13 6 6 32:25 45
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 24 12 6 6 42:31 42
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 25 11 6 8 26:23 39
6. FC Slovan LiberecLiberec 25 10 8 7 37:24 38
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 24 9 7 8 34:29 34
8. MFK KarvináKarviná 24 10 2 12 35:40 32
9. FC ZlínZlín 25 8 7 10 31:35 31
10. FK TepliceTeplice 25 6 9 10 24:30 27
11. Bohemians Praha 1905Bohemians 25 7 6 12 20:30 27
12. FK PardubicePardubice 24 6 8 10 29:41 26
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 25 5 9 11 34:49 24
14. 1. FC SlováckoSlovácko 25 5 8 12 20:31 23
15. FC Baník OstravaOstrava 25 5 7 13 24:35 22
16. FK Dukla PrahaDukla 25 2 10 13 14:36 16
