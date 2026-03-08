ONLINE: Hradec - Plzeň, hosté nevyhráli od půlky února, spraví si chuť?

Plzeň není ve formě. Naposledy prohrála 0:3 v poháru v Karviné, předtím dostala stejnou nálož i ve Zlíně. To všechno poté, co doma na penalty padla s řeckým Panathinaikosem v Evropské lize.
Na vítězství čekají hosté už od poloviny února, kdy zdolali 2:1 olomouckou Sigmu. V lize je Plzeň nadále čtvrtá a ztrácí tři body na třetí Jablonec, který může při vítězství dohnat.
Hradec v týdnu rovněž vypadl z poháru, když nestačil na Baník a padl po penaltách. Na jaře zatím dvakrát padl, jednou remizoval a dvakrát vyhrál. I proto se drží na sedmém místě, těsně pod elitní skupinou, se ztrátou čtyř bodů na šestý Liberec.
Naposledy se obě mužstva střetla v říjnu a zápas skončil divokou přestřelkou 3:3.
A. Zadražil - J. Uhrinčať, F. Čihák, F. Čech - S. Dancák, E. Fernandes Neto, V. Darida, D. Horák - A. Vlkanova, V. Pilař, O. Mihálik
F. Wiegele - M. Doski, D. Krčík, S. Dweh - T. Ladra, L. Červ, A. Sojka, P. Hrošovský - C. Souaré, D. Višinský, S. Lawal
A. Binar, V. Zentrich, M. Regža, D. Ludvíček, J. Hodek, D. Trubač, M. Vágner, P. Vízek, L. Kubr
M. Toure, J. Panoš, P. Adu, D. Ťapaj, T. Slončík, M. Valenta, A. Kadlec, D. Vašulín, M. Tvrdoň, J. Chalupa