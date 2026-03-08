Chance Liga 2025/2026

Derby mělo všechno, liboval si hrdina Chorý. Šel z něj strach, smál se Trpišovský

Zase byl u všeho podstatného, jak u něj bývá v podobně těžkých zápasech zvykem. Útočník Tomáš Chorý dvěma góly a asistencí nasměroval fotbalovou Slavii k obratu a výhře 3:1 ve 316. derby se Spartou. „Druhý poločas měl všechno, Sparta se do zápasu vůbec nedostala,“ pochvaloval si po utkání.
Tomáš Chorý se raduje po vítězství v derby se Spartou.

Tomáš Chorý se raduje po vítězství v derby se Spartou. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Tomáš Chorý slaví v derby se Spartou.
Trenér Slavie Jindřich Trpišovský oslavuje výhru 3:1 nad Spartou.
Radost slavistických fanoušků z výhry nad Spartou.
Slavističtí fanoušci oslavují gól Tomáše Chorého na 3:1 v derby proti Spartě.
Po půli přitom Slavia prohrávala, když se v nastavení trefil Vydra.

„Stalo se, co jsme přesně nechtěli. Ale něco jsme si řekli, dbali jsme na týmovost, že to chceme víc, že jsme lepší a že to zvládneme za tři body. A druhá půle to potvrdila, měli jsme víc šancí a vyhráli jsme,“ přidal Chorý.

„Nebyl stoprocentně v pořádku, tím obdivuhodnější jeho výkon je. Možná jste si všimli, že v celém zápase nemohl jít do plného sprintu, musel si to kontrolovat. Co se týče emocí, když jsem ho viděl na rozcvičce, šel z něho až strach. Víme, že ho v těchto věcech musíme kočírovat, je to válečník, vítězný typ, které nám v minulosti chyběly,“ liboval si kouč Jindřich Trpišovský.

Slavia - Sparta 3:1, úprk za titulem, hosté vyhráli půli, pak propadli při standardkách

V prvním poločase na sebe Chorý tradičně upozorňoval spíše tvrdými zákroky, také kouč Sparty Brian Priske se divil, že nedostal žlutou kartu.

Po změně stran už ale vytáhlý útočník ukázal zejména fotbalové dovednosti.

První gól dal z penalty, kterou sudí Volek nařídil za Mannsverkovu ruku po Sadílkově střele. Gólman Surovčík byl očividně připravený na variantu, že Chorý bude stejně jako v několika předchozích případech mířit doprostřed, proto do poslední chvíle čekal. Pak už neměl šanci dosáhnout na utaženou střelu ke své pravé tyči.

„Je pravda, že to občas střídám, máte správné statistiky,“ mrknul na novináře. „I tentokrát jsem ale byl dopředu rozhodnutý, kam to kopnu.“

Byla to mimochodem jeho 17. proměněná penalta v řadě. Dosud neminul, což je z aktivních hráčů nejdelší série. A jen tři mu chybí, aby dorovnal rekordmana Václava Daňka, jenž v minulém století zůstal na čísle 20.

To jsme snad nebyli my. Naštvaný Haraslín nechápal výkon Sparty ve druhé půli

I zbylé dvě branky padly v neděli po standardních situacích, tentokrát ale po rozích, které si navíc byly hodně podobné.

Nejprve se Chorý prodral k míči, odclonil sparťanského kapitána Haraslína, jenž marně reklamoval faul, prodloužil ho na zadní tyč, kde ho zblízka do brány poslal Chytil, jenž přišel do hry o přestávce a Slavii hodně pomohl.

Chorý o (ne)atraktivní Slavii

„Já myslím, že je to pořád stejná Slavia. Nevím, jestli jsem na těch zápasech byl jenom já, ale zkrátka nejsou tak jednoduché, zvlášť na těch terénech, kde se moc kombinovat nedá. Je jednodušší to kopnout nahoru, když máme útočníky, o které se můžeme opřít. Doma jsme silní a víme, že si balon dokážeme dát, jenom ty kluky musíme povzbudit, aby si věřili. Za Zimičem jsem šel, že je jeden z nejlepších stoperů v lize a že nevím, čeho se bojí, tak ať si věří a ten balon vyveze. Naštěstí poslechl a strašně nám pomohl.“

„S Mojmou máme nadstandardní vztah na hřišti i mimo něj. Když nastoupil, už jsem na to nebyl sám. On taky uhraje hodně balonů, navíc pak dal taky gól. Jsem za něj šťastnej, zaslouží si to. Nemá jednoduchou roli, ale všichni vidí, jak pracuje. A když hrajeme spolu, tak nám to klape,“ pronesl Chorý a zaťukal na stůl v tiskovém centru.

Tři minuty po druhém gólu přiletěl do vápna další Sadílkův roh, na nějž na bližší tyči naskakoval Chaloupek. Balon sice netrefil, ale ten propadl opět na zadní, kde Chorý nečelil prakticky žádnému odporu, jen se opřel o Martincova záda a trefil se k tyči.

„To bylo nacvičené, ale Chali to na první tyči netrefil. Já pak byl v souboji s Martincem, hezky se mi to sklouzlo po trávě a jenom jsem nastavil hlavu, aby to šlo na bránu. Naštěstí to tam spadlo a v tu chvíli po zápase,“ doplnil Chorý.

Pak už jen běžel k rohovému praporku, kde se radostí sklouzl, za chvíli na něj naskákali spoluhráči. „Je to neuvěřitelné, ten zápas měl vše. Tekli jsme 0:1, pak to otočíme, takže obrovská euforie. Jsme rádi, že klíč od Prahy zůstal tam, kde má,“ usmál se.

Když pak v 90. minutě u vlastního vápna odzbrojil sparťana Ševínského, sklidil bouřlivý potlesk. A další ve chvíli, kdy v nastavení odcházel střídat.

Ve Slavii se svými výkony vykoupil.

Tomáš Chorý slaví v derby se Spartou.
Tomáš Chorý slaví se spoluhráči vyrovnávací gól na 1:1 v utkaní proti Spartě.

Když v létě 2024 dorazil z konkurenční Plzně, byl to hodně třaskavý přestup. Chorý kvůli svému chování obecně není mezi fanoušky oblíbený, v minulosti navíc přiznal, že tíhne ke Spartě. I proto na něj slávisté nejprve pískali a nechtěli slavit jeho góly.

Postupně si je ale získal. A po derby už poněkolikáté odcházel z trávníku v Edenu jako hrdina.

„Když přicházel, kluci správně říkali: Chcete ho mít v týmu, ale za žádnou cenu nechcete hrát proti němu. Pro nás je Choras naprosto rozdílový, čím těžší a vypjatější zápas se hraje, tím jeho výkon graduje,“ přidal Trpišovský.

Výhra v derby navíc Slavii výrazně přiblížila k obhajobě titulu.

„Při zápase jsem to neřešil, soustředil jsem se hlavně na sebe. Ale když se nad tím zamyslím, náskok je super, ale o titulu rozhodnuto není. Věřím ale v sílu týmu. Ukázali jsme, jak jsme silní v hlavách a umíme si na hřišti pomoct. Jsem na každého člena týmu hrdý, jak spolu žijeme tenhle sen. Víme, co chceme a jdeme si za tím,“ uzavřel Chorý.

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 25 18 7 0 55:19 61
2. AC Sparta PrahaSparta 25 15 6 4 49:28 51
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 25 13 6 6 45:31 45
4. FK JablonecJablonec 25 13 6 6 32:25 45
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 25 11 6 8 26:23 39
6. FC Slovan LiberecLiberec 25 10 8 7 37:24 38
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 25 9 7 9 34:32 34
8. MFK KarvináKarviná 25 10 2 13 36:42 32
9. FC ZlínZlín 25 8 7 10 31:35 31
10. FK PardubicePardubice 25 7 8 10 31:42 29
11. FK TepliceTeplice 25 6 9 10 24:30 27
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 25 7 6 12 20:30 27
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 25 5 9 11 34:49 24
14. 1. FC SlováckoSlovácko 25 5 8 12 20:31 23
15. FC Baník OstravaOstrava 25 5 7 13 24:35 22
16. FK Dukla PrahaDukla 25 2 10 13 14:36 16
Slavia - Sparta 3:1, úprk za titulem, hosté vyhráli půli, pak propadli při standardkách

Tomáš Chorý oslavuje vyrovnávací gól na 1:1 v 57. minutě utkání proti Spartě.

Pokud nejpozději na konci května nebudete číst, že Slavia ve fotbalové lize obhájila titul, bude to obrovský šok. V neděli v 316. derby po obratu ve druhém poločase porazila Spartu 3:1 a deset zápasů...

Jablonec - Slavia 3:2 po pen., lídr ligy končí ve čtvrtfinále poháru, nezvládl rozstřel

Hráči Jablonce slaví postup do semifinále poháru, po penaltách vyřadili Slavii.

Slávističtí fotbalisté potřetí v řadě končí ve čtvrtfinále domácího poháru. Proti Jablonci sice dokázali v nastavení základní hrací doby vyrovnat na 2:2, jenže pak nezvládli penaltový rozstřel (2:3),...

Ml. Boleslav - Sparta 1:0 po pen., další šok v poháru! Floder vychytal semifinále

Radost hráčů Mladé Boleslavi. Po penaltách porazili Spartu a zahrají si...

Čtyřikrát v řadě postoupili do finále domácího poháru. Popáté to nevyjde. Sparťanští fotbalisté končí stejně jako o pár hodin předtím jejich rival ze Slavie. Na penalty. Ve čtvrtfinále v Mladé...

Karviná - Plzeň 3:0, další senzace v poháru. Domácí poprvé v historii okusí semifinále

Karvinští fotbalisté se spolu s realizačním týmem radují před svou střídačkou z...

Po Spartě a Slavii končí v Českém poháru k velkému překvapení také Viktoria Plzeň. Ve čtvrtfinále byla nad síly Západočechů Karviná, jež na domácím hřišti zvítězila 3:0, a to navzdory pěti předchozím...

Zlín - Plzeň 3:0, překvapivé zaváhání favorita, za domácí pálil dvakrát Cupák

Zlínští hráči se radují z gólu proti Plzni.

Ve čtvrtek po penaltách vypadli s Panathinaikosem v Evropské lize, chuť si plzeňští fotbalisté nespravili ani v domácí soutěži. V rámci 24. kola totiž překvapivě padli ve Zlíně 0:3. Za domácí se v...

Derby mělo všechno, liboval si hrdina Chorý. Šel z něj strach, smál se Trpišovský

Tomáš Chorý se raduje po vítězství v derby se Spartou.

Zase byl u všeho podstatného, jak u něj bývá v podobně těžkých zápasech zvykem. Útočník Tomáš Chorý dvěma góly a asistencí nasměroval fotbalovou Slavii k obratu a výhře 3:1 ve 316. derby se Spartou....

8. března 2026  22:55

Staněk se zranil a Slavia musela do risku. Kdyby vypadl i Markovič? Chytal by Holeš

Slávistický gólman Jakub Markovič během derby se Spartou, do kterého naskočil...

Kdyby se náhradník Jakub Markovič v derby zranil nebo byl vyloučen, slávisté by měli průšvih jako vrata. Vždyť něco podobného nemá na elitní úrovni obdoby. Poté, co rozcvičku kvůli zranění nedokončil...

8. března 2026  20:45,  aktualizováno  22:26

To jsme snad nebyli my. Naštvaný Haraslín nechápal výkon Sparty ve druhé půli

Lukáš Haraslín na děkovačce u fanoušků Sparty po prohraném derby se Slavií.

To už muselo být, když i Lukáši Haraslínovi ujelo před novináři sprosté slovo. „Jsem nas**nej,“ začal kapitán sparťanských fotbalistů své hodnocení po prohraném derby na Slavii (1:3). „Zápas dvou...

8. března 2026  21:39

Slavia - Sparta 3:1, úprk za titulem, hosté vyhráli půli, pak propadli při standardkách

Tomáš Chorý oslavuje vyrovnávací gól na 1:1 v 57. minutě utkání proti Spartě.

Pokud nejpozději na konci května nebudete číst, že Slavia ve fotbalové lize obhájila titul, bude to obrovský šok. V neděli v 316. derby po obratu ve druhém poločase porazila Spartu 3:1 a deset zápasů...

8. března 2026  20:21,  aktualizováno  20:57

Hyskému se ulevilo. Chválil brankáře, kritizoval hřiště: Celé je katastrofální

Plzeňský trenér Martin Hyský uděluje hráčům pokyny v zápase proti Zlínu.

Za sebou měli týden hrůzy, který je dostal pod velký tlak. A před sebou zápas se soupeřem, co je nepříjemný pro každého. Navíc na trávníku, o kterém všichni vědí, že se na něm hraje těžko. Fotbalisté...

8. března 2026

Náskok pomůže hlavám, líčil Svědík. Trenér Táborska už mu gratuloval k postupu

Trenér Martin Svědík (uprostřed) slaví se Zbrojovkou Brno výhru ve druhé lize....

Jedna akce, která se přímočarostí odlišovala od celého zápasu. Lukáš Vorlický čtyři minuty před koncem rozštípl druholigový šlágr prvního s druhým. Slávistický host ve Zbrojovce Brno připravil snadný...

8. března 2026  18:59

Karviná - Pardubice 1:2, hosté rozhodli před pauzou a jsou v prostřední skupině

Karvinský Abdallah Gning se snaží vymanit ze souboje s Robim Saarmou z Pardubic.

Na senzační postup do semifinále poháru karvinští fotbalisté nenavázali, ve 25. ligovém kole podlehli na domácím hřišti Pardubicím 1:2. Hosté se v tabulce vyhoupli do prostřední skupiny, o triumfu...

8. března 2026  18:08

Hradec - Plzeň 0:3, první výhra od poloviny února, tři body vystřelil Lawal

Tomáš Ladra v křečích na zemi po gólu na 3:0, zatímco spoluhráči z Plzně slaví.

Neprožívají ideální období, od poloviny února čekali na výhru. Ve 25. ligovém kole se plzeňští fotbalisté dočkali, v Hradci triumfovali 3:0. V závěru prvního poločasu skóroval Lawal, krátce po pauze...

8. března 2026  17:55

Cítím se skvěle, hlásí po hattricku Jurečka. S parťákem Gningem toho moc nenamluví

Václav Jurečka z Baníku střídá po hattricku v utkání se Zlínem.

Dostal se do tři šancí a všechny proměnil. Útočník Václav Jurečka proti Zlínu potvrdil, že je střelec. Ukázal tak, proč o něj šéfové fotbalistů Baníku Ostrava v zimě stáli a přivedli ho z tureckého...

8. března 2026  17:50

Poplach! Kde jsou góly? Dukla se topí. Už přes jedenáct hodin neskórovala

Dukelský útočník Tomáš Pekhart hlavičkuje v souboji s Daliborem Večerkou z...

Ta místnost není velká ani okázalá, ale historie na vás uvnitř dýchne. Ve vitrínách křišťálové poháry. Na policích naleštěné trofeje. Na stěnách vlaječky slavných soupeřů. Závan starých časů, na...

8. března 2026  17:50

Zvládnutý šlágr a další krok k postupu. Zbrojovka zlomila Táborsko v závěru

Stoper Zbrojovky Brno s číslem 3 Brazilec Kaká.

Fotbalisté Zbrojovky Brno ve šlágru 18. kola druhé ligy v souboji dvou nejlepších celků soutěže zvítězili na stadionu Táborska gólem v závěru 1:0. Moravané udělali další výrazný krok k postupu, před...

8. března 2026  17:19

Ostrava - Zlín 6:2, dominance domácích, Jurečka má hattrick, Kričfaluši dva góly

Hráči Baníku slaví gól Ondřeje Kričfalušiho v zápase se Zlínem.

Dominantní výkon předvedli fotbalisté ostravského Baníku ve 25. ligovém kole, Zlín deklasovali 6:2. Hattrickem se na vysokém vítězství podílel Jurečka, dvě trefy zaznamenal Kričfaluši, skóroval také...

8. března 2026  15:24

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.