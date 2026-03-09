Byli jsme ustrašení, řekl Priske. Kritizoval i sudí: My dostali šest žlutých, Slavia jednu

Priske téma žlutých karet vytáhl už před týdnem po výhře nad Baníkem (5:2). Ani tentokrát nebyl spokojený.
„My dostaneme šest žlutých karet, oni jednu. Chorý udělá několik faulů, ale karta žádná. Kdyby ji dostal v 15. minutě, třeba by to také zápas změnilo,“ pronesl po nedělním derby.
Nakonec ho změnilo především to, že Sparta po přestávce vypadla ze hry. Co se stalo?
V první půli jsme zápas měli pod kontrolou, vyrovnali se Slavii fyzicky a vytvořili si pár příležitostí. Ale ve druhé jsme byli ustrašení a fyzicky nás soupeř přehrál. Nedokázali jsme udržet balon, oni měli hodně centrů a standardek, nakonec z nich dali dva góly.
Příliš vám nepomohla ani střídání, zatímco třeba slávisté Chytil a Moses, kteří přišli o půli, hru oživili.
Střídání jsou vždy důležitá, zvlášť v takových zápasech, ale nejsem si jistý, že to bylo jenom tím. Určitě to hrálo roli, ale my musíme především víc hrát s míčem a ukázat kuráž, jinak nemáme šanci zvítězit. Ve druhé půli jsme to nedokázali. Měli jsme nějaké absence, ale prostě musíme hrát náš fotbal. Od začátku druhé půle jsme byli pod tlakem a po vyrovnání se zápas otočil na jejich stranu.
V posledních zápasech Sparta hodně spoléhala na kapitána Lukáše Haraslína, který ale v derby nebyl pořádně vidět.
U takového hráče pochopitelně chcete, aby hrál s míčem, což byl i náš plán. Rozhodně neměl být takhle odstřižený.
Vnímáte po porážce v derby titul jako ztracený?
Bude to velká výzva. Ztrácíme 10 bodů 10 kol před koncem, bude těžké to dohnat. Ale bude se hrát ještě o 30 bodů a my pro to uděláme maximum. Vše je možné, ale po tomhle zápase a výkonu to bude samozřejmě těžké. Ale takový je fotbal, musíme se z toho oklepat, jít dál a být silnější. Ve čtvrtek máme zápas s Alkmaarem, pak další v lize. Vím, že máme kvalitu, ale musíme ji ukázat v každém zápase a po 90 minut, ne 45.
Vidíte podobnosti v tomhle utkání a v nedávné bezbrankové remíze v Plzni? Ani jedno Sparta totiž nezvládla ideálně.
Myslím, že v takovém případě musíte vnímat kontext, zejména ten, že jsme hráli venku. Podívejte se na posledních 13 let, kolikrát Sparta uhrála bod v Plzni. Nám se to teď povedlo. A v Edenu je to vždy 50 na 50. Pokud mají ty zápasy něco společného, tak to, že jsme nedokázali hrát náš fotbal, držet míč na zemi, využít ofenzivní hráče a být nebezpeční.
Jak to řešit?
Mluvíte o tom na tréninku denně, jak být odvážní a využívat prostory. Ale musíte opravdu vnímat okolnosti. Hráli jsme v Edenu, to je vždycky těžké. Slavia má kvalitní hráče, kteří vás umí dostat pod tlak, nehraje se tady snadno.
Jak je na tom Patrik Vydra, jenž po půli střídal a pak měl berle? A co další zranění, třeba brankář Vindahl, jenž opět chyběl?
Nemám žádné informace. A Peter nejbližší zápas s Alkmaarem nejspíš nestihne, u ostatních uvidíme.
A na závěr – jak se vám líbil výkon zálohy Kairinen – Mannsverk?
První půle byla v pohodě, zvládli to dobře. A v té druhé jsme měli problémy na míči všichni, takže tahle kritika neplatí jen pro ně.