ONLINE: Bohemians - Liberec 0:0, hosté chtějí po dvou porážkách získat tři body

Liberec naposledy nezvládl důležitý souboj se sedmým Hradcem (0:1), který se mu přiblížil na rozdíl tří bodů, šestá Olomouc na něj už dokonce ztrácí jen jeden bod.
Proti Bohemians, kteří se chtějí v závěru základní části posunout do středové skupiny, je nicméně Liberec favoritem. Jak si povede?
T. Frühwald - M. Kadlec, D. Lischka, L. Hůlka - M. Havel, V. Smrž, B. Sakala, P. Kareem - A. Čermák, J. Matoušek, M. Ristovski
T. Koubek - J. Koželuh, A. Drakpe, A. N’Guessan, M. Icha - V. Stránský, T. Diakité, P. Hodouš, E. Mahmič, A. Soliu - L. Mašek
O. Kukučka, V. Drchal, D. Vala, J. Šiman, R. Hrubý, J. Kovařík, A. Júsuf, M. Reichl, O. Mikuda, G. Sosseh
V. Sychra, L. Masopust, J. Mikula, P. Juliš, L. Letenay, D. Rus, M. Lexa, A. Kayondo, P. Dulay, F. Špatenka, I. Krajčírik