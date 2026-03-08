ONLINE: Ostrava - Zlín 0:0, stvrdí domácí postup v poháru? Ligové body potřebují

Pro ostravské fotbalisty je to zároveň šance, jak se odpoutat i poslední Dukle, která má po bezgólovém duelu s Teplicemi o tři body méně.
Baník navazuje na úspěšný zápas domácího poháru s Hradcem, který vyřadil na penalty po bezgólovém výsledku v Malšovické areně.
Na jaře zatím v lize zvítězil jen jednou, nad Olomoucí (2:0), dvakrát bral body i za remízy se Slováckem (2:2) a s Mladou Boleslaví (0:0).
To Zlín si minulý týden vyšlápl na Plzeň a doma ji přejel 3:0, předtím dvakrát remizoval 0:0 s Duklou i Hradcem.
M. Jedlička - M. Chaluš, O. Kričfaluši, K. Pojezný - M. Rusnák, M. Kohút, J. Boula, D. Planka, D. Holzer - A. Gning, V. Jurečka
S. Dostál - A. Křapka, J. Jugas, J. Černín - M. Kopečný, J. Didiba, C. Nombil, M. Fukala - S. Petruta, T. Poznar, D. Machalík
S. Plavšič, M. Frydrych, V. Budinský, J. Pira, A. Musák, M. Havran, H. Kante, F. Šancl, A. Bewene, D. Buchta, L. Almási
M. Koubek, J. Pešek, J. Kalabiška, L. Bartošák, S. Kanu, M. Cupák, M. Pišoja, M. Knobloch, T. Ulbrich