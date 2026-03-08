Chance Liga 2025/2026

ONLINE: Ostrava - Zlín 0:0, stvrdí domácí postup v poháru? Ligové body potřebují

Autor: ,
Sledujeme online   12:46
Čtrnácté Slovácko už jim uteklo na čtyři body, a tak fotbalisté ostravského Baníku musejí zvítězit, pokud se chtějí přiblížit. Ve 25. ligovém kole hostí devátý Zlín, který válčí o prostřední skupinu. Utkání sledujte v podrobné online reportáži od 13 hodin.

Zlínský útočník Tomáš Poznar (vpravo) vede míč před Karlem Pojezným z Baníku. | foto: Luděk Ovesný, MAFRA

Pro ostravské fotbalisty je to zároveň šance, jak se odpoutat i poslední Dukle, která má po bezgólovém duelu s Teplicemi o tři body méně.

Baník navazuje na úspěšný zápas domácího poháru s Hradcem, který vyřadil na penalty po bezgólovém výsledku v Malšovické areně.

Na jaře zatím v lize zvítězil jen jednou, nad Olomoucí (2:0), dvakrát bral body i za remízy se Slováckem (2:2) a s Mladou Boleslaví (0:0).

To Zlín si minulý týden vyšlápl na Plzeň a doma ji přejel 3:0, předtím dvakrát remizoval 0:0 s Duklou i Hradcem.

8. 3. 2026 13:00
Zápas probíhá
Ostrava : Zlín 0 : 0
(0 : 0)
Sestavy:
M. Jedlička - M. Chaluš, O. Kričfaluši, K. Pojezný - M. Rusnák, M. Kohút, J. Boula, D. Planka, D. Holzer - A. Gning, V. Jurečka
Sestavy:
S. Dostál - A. Křapka, J. Jugas, J. Černín - M. Kopečný, J. Didiba, C. Nombil, M. Fukala - S. Petruta, T. Poznar, D. Machalík
Náhradníci:
S. Plavšič, M. Frydrych, V. Budinský, J. Pira, A. Musák, M. Havran, H. Kante, F. Šancl, A. Bewene, D. Buchta, L. Almási
Náhradníci:
M. Koubek, J. Pešek, J. Kalabiška, L. Bartošák, S. Kanu, M. Cupák, M. Pišoja, M. Knobloch, T. Ulbrich
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 24 17 7 0 52:18 58
2. AC Sparta PrahaSparta 24 15 6 3 48:25 51
3. FK JablonecJablonec 25 13 6 6 32:25 45
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 24 12 6 6 42:31 42
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 25 11 6 8 26:23 39
6. FC Slovan LiberecLiberec 25 10 8 7 37:24 38
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 24 9 7 8 34:29 34
8. MFK KarvináKarviná 24 10 2 12 35:40 32
9. FC ZlínZlín 24 8 7 9 29:29 31
10. FK TepliceTeplice 25 6 9 10 24:30 27
11. Bohemians Praha 1905Bohemians 25 7 6 12 20:30 27
12. FK PardubicePardubice 24 6 8 10 29:41 26
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 25 5 9 11 34:49 24
14. 1. FC SlováckoSlovácko 25 5 8 12 20:31 23
15. FC Baník OstravaOstrava 24 4 7 13 18:33 19
16. FK Dukla PrahaDukla 25 2 10 13 14:36 16
Jablonec - Slavia 3:2 po pen., lídr ligy končí ve čtvrtfinále poháru, nezvládl rozstřel

Hráči Jablonce slaví postup do semifinále poháru, po penaltách vyřadili Slavii.

Slávističtí fotbalisté potřetí v řadě končí ve čtvrtfinále domácího poháru. Proti Jablonci sice dokázali v nastavení základní hrací doby vyrovnat na 2:2, jenže pak nezvládli penaltový rozstřel (2:3),...

Ml. Boleslav - Sparta 1:0 po pen., další šok v poháru! Floder vychytal semifinále

Radost hráčů Mladé Boleslavi. Po penaltách porazili Spartu a zahrají si...

Čtyřikrát v řadě postoupili do finále domácího poháru. Popáté to nevyjde. Sparťanští fotbalisté končí stejně jako o pár hodin předtím jejich rival ze Slavie. Na penalty. Ve čtvrtfinále v Mladé...

Sparta - Baník 5:2, bláznivý závěr, hosté dohrávali v deseti. Vítězný gól má Vydra

Sparťanský záložník Patrik Vydra se prosazuje v utkání proti Baníku.

Sparťanští fotbalisté zareagovali na vítězství Slavie a týden před derby stáhli její náskok v čele Chance Ligy opět na sedm bodů. Ve 24. kole doma porazili ostravský Baník 5:2. Hned tři góly padly v...

Karviná - Plzeň 3:0, další senzace v poháru. Domácí poprvé v historii okusí semifinále

Karvinští fotbalisté se spolu s realizačním týmem radují před svou střídačkou z...

Po Spartě a Slavii končí v Českém poháru k velkému překvapení také Viktoria Plzeň. Ve čtvrtfinále byla nad síly Západočechů Karviná, jež na domácím hřišti zvítězila 3:0, a to navzdory pěti předchozím...

Zlín - Plzeň 3:0, překvapivé zaváhání favorita, za domácí pálil dvakrát Cupák

Zlínští hráči se radují z gólu proti Plzni.

Ve čtvrtek po penaltách vypadli s Panathinaikosem v Evropské lize, chuť si plzeňští fotbalisté nespravili ani v domácí soutěži. V rámci 24. kola totiž překvapivě padli ve Zlíně 0:3. Za domácí se v...

Pískot, nadávky. Naštvaný Frťala: Náš herní projev je hrozný, jde to za mnou

Kouč Teplic Zdenko Frťala při utkání s Duklou.

Výhled na Krušné hory je teď asi to nejhezčí, co fotbal v Teplicích nabízí. Po upachtěné bezgólové remíze s poslední Duklou skláři čelili zlobě fanoušků a trenér Zdenko Frťala vybuchl. Vinu za...

8. března 2026  12:34

Roh jako Arsenal a výhra v Jablonci po 20 letech. Janotka: Měníme historii Sigmy

Fotbalová Sigma dokázala to, co jí před sezonou věřil málokdo. Minulý týden...

Jablonecký stadion Střelnice byl pro Olomouc přes dvě dekády zakletý. Fotbalisté Sigmy tam vyhráli naposledy 14. srpna 2005, v sobotním duelu tuto černou ligovou sérii konečně zlomili. Tomáš Janotka...

8. března 2026  11:15

Bizár v Polsku. Wisla bojkotovala utkání, soupeř na něj nepustil její fanoušky

Fotbalisté Wisly Krakov odmítli nastoupit k zápasu hostující fanoušky.

Dopředu avizovali, že k sobotnímu zápasu ve Vratislavi nenastoupí. A nakonec tak opravdu učinili. Fotbalová Wisla Krakov, lídr druhé polské ligy, tímto nevšedním způsobem reagovala na soupeřovo...

8. března 2026  8:15

Chelsea se na postup do osmifinále FA Cupu natrápila, rozhodla až v prodloužení

Hráči Chelsea oslavují gól v utkání Anglického poháru proti Wrexhamu.

Fotbalisté Chelsea se v osmifinále Anglického poháru proti Wrexhamu nečekaně natrápili, druholigového soupeře porazili až po prodloužení 4:2. Manchester City vyhrál v Newcastlu 3:1. Arsenal zvítězil...

8. března 2026

Vychytal derby, teď je manažerem lyžařů. Fotbalisté jsou trošku zhýčkaní, říká Bičík

Premium
David Bičík s prezidentem Petrem Pavlem.

Za pár dní to bude dvaadvacet let. Kdo si vzpomene? Sparťanský mazák Petr Kouba před vápnem plácl do balonu rukou, smutně koukal na červenou kartu a z lavičky se nervózně zvedal brankářský náhradník,...

8. března 2026

Skuhravý po divočině s Boleslaví: Krmenčíka trestá pánbíček, Barátovi ubližuji

Fotbalisté Slovácka doma remizovali s Mladou Boleslaví 2:2. Domácí trenér Roman...

Ve fotbalové šedi dvou sobotních odpoledních bezbrankových plicht na Bohemians a v Teplicích zasvítil čtyřgólový thriller v Uherském Hradišti, kde se o záchranu bojující Slovácko s Mladou Boleslaví...

7. března 2026  21:42

Jablonec - Olomouc 1:2, v závěru po rohovém kopu vystřelil hostům výhru Šíp

Radost fotbalistů Olomouce po brance Louise Lurvinka ve 37. minutě utkání na...

Fotbalisté Olomouce v 25. kole první ligy zvítězili v Jablonci 2:1 a posunuli se na pátou příčku neúplné tabulky. V prvním poločase skóroval hostující stoper Louis Lurvink, po přestávce vyrovnal Jan...

7. března 2026  17:30,  aktualizováno  20:58

České fotbalistky daly Albánii pět gólů, Cahynová má rekord v počtu startů

České fotbalistky slaví gól do sítě Chorvatska v utkání Ligy národů žen.

Jasná záležitost. České fotbalistky ve druhém utkání skupiny Ligy národů B, která je zároveň i kvalifikací na mistrovství světa 2027, vyhrály v Albánii 5:1. Po úterní domácí remíze s Walesem 2:2 si...

7. března 2026  20:19

Nekořeněná Dukla, už 11 hodin bez gólu. Šustr: Na tréninku si přitom říkám: Wow!

Pavel Šustr řídí z trenérského postu hru Dukly.

Góly jsou kořením fotbalu – a fotbal pražské Dukly je tedy z toho pohledu momentálně hodně nedokořeněný. Poslední tým ligy si sice v sobotu odvezl bod z Teplic za bezbrankovou remízu, jenže zase...

7. března 2026  19:21

Slovácko - Ml. Boleslav 2:2, hosté otáčeli, remízu zařídil dvougólový Blahút

Mlhavá radost. Hráči Boleslavi slaví senzační postup do semfinále MOL Cupu.

V tabulce je nadále dělí jediný bod. Záchranářský souboj mezi čtrnáctým Slováckem a třináctou Mladou Boleslaví ve 25. kole Chance Ligy skončil remízou 2:2. Domácí vedli zásluhou Blahúta, skóre pak...

7. března 2026  14:29,  aktualizováno  18:39

Opavští si udrželi třetí místo ve druhé lize, čtvrtý Artis udolal béčko Baníku

Stoper Jaromír Srubek se s opavskými spoluhráči raduje z gólu.

Opavští fotbalisté v 18. kole druhé ligy vyhráli na hřišti Chrudimi 2:0 a udrželi si třetí příčku v tabulce, která by jim po skončení soutěže zajistila baráž. Stejně bodů, ale horší skóre má čtvrtý...

7. března 2026  16:40,  aktualizováno  18:18

