Chance Liga 2025/2026

ONLINE: Sparta - Baník, v základu Vojta či Kadeřábek, opět chytá Surovčík

Autor:
Sledujeme online   17:07
Sparťanští fotbalisté dál usilují o snížení náskoku vedoucí Slavie, po remíze v Plzni hrají ve 24. kole nejvyšší soutěže s ostravským Baníkem. Utkání sledujte v podrobné online reportáži od 18 hodin.

Sparťanský obránce Filip Panák střílí první gól v duelu proti Baníku Ostrava. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Ztráta znovu narostla už v pátek, kdy Slavia v předehrávce porazila Duklu a odskočila na deset bodů.

Sparta tak musí zvítězit, aby ji stáhla zpět na sedm. Jinak se jí titul definitivně vzdálí, obzvlášť týden před jarním derby v Edenu.

Do zápasu se slezským rivalem posílá kouč Brian Priske následující sestavu: Surovčík – Vydra, Ševínský, Zelený – Kadeřábek, Irving, Kairinen, Ryneš – Mercado, Vojta, Haraslín.

Domácí před týdnem ztratili v Plzni po remíze 0:0, kterou několika zákroky zachránil náhradní brankář Jakub Surovčík. Blýskl se hlavně u chycené penalty útočníkovi Vydrovi.

Surovčík za hvězdu: vychytal Vydru, chválil ho Hyský. Měla Plzeň kopat další penaltu?

Surovčík je v bráně i tentokrát, jelikož Vindahl stále není k dispozici. Jinak udělal Priske tři změny – po trestu se vrací Vydra, Kadeřábek hraje místo Sonneho a Rrahmaniho, jenž proti Plzni střídal už o půli, zastoupí Vojta.

Byla to první jarní sparťanská ztráta, Letenští dosud po restartu soutěže neinkasovali. Před zápasem v Plzni porazili Hradec 2:0 a Zlín s Duklou shodně 3:0.

To Baník má opačné starosti. Stále se topí u dna tabulky, patří mu 14. místo s devatenácti body. Na jaře remizoval 2:2 se Slováckem, porazil 2:0 Olomouc, padl 0:1 v Liberci a naposledy remizoval 0:0 s Mladou Boleslaví.

Na Spartě není favoritem, ale pokaždé umí zaručeně potrápit.

Sparťané v prvním vzájemném duelu této sezony v Ostravě koncertovali, po poločase vedli už 3:0 a výsledek uhlídali. Jak si povedou tentokrát?

Chance Liga 2025/2026
28. 2. 2026 18:00
Sparta : Ostrava 0 : 0
()
Sestavy:
J. Surovčík - A. Ševínský, P. Vydra, J. Zelený - P. Kadeřábek, A. Irving, K. Kairinen, M. Ryneš - J. Mercado, M. Vojta, L. Haraslín
Sestavy:
M. Jedlička - A. Bewene, O. Kričfaluši, M. Chaluš, K. Pojezný - F. Šancl, J. Boula, D. Planka, D. Holzer - A. Gning, V. Jurečka
Náhradníci:
D. Kerl, J. Martinec, F. Panák, J. Kuchta, A. Rrahmani, G. Kuol, P. Rodriguez, J. Grimaldo
Náhradníci:
D. Buchta, V. Budinský, S. Plavšič, M. Frydrych, L. Almási, M. Rusnák, J. Pira, A. Musák, M. Havran, H. Kante
Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

24. kolo

25. kolo

Kompletní los

23. kolo

24. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 24 17 7 0 52:18 58
2. AC Sparta PrahaSparta 23 14 6 3 43:23 48
3. FK JablonecJablonec 24 13 6 5 31:23 45
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 23 12 6 5 42:28 42
5. FC Slovan LiberecLiberec 24 10 7 7 37:24 37
6. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 24 9 7 8 34:29 34
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 23 9 6 8 23:22 33
8. MFK KarvináKarviná 23 10 2 11 35:38 32
9. FC ZlínZlín 23 7 7 9 26:29 28
10. FK TepliceTeplice 24 6 8 10 24:30 26
11. Bohemians Praha 1905Bohemians 23 7 5 11 20:29 26
12. FK PardubicePardubice 24 6 8 10 29:41 26
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 24 5 8 11 32:47 23
14. FC Baník OstravaOstrava 23 4 7 12 16:28 19
15. 1. FC SlováckoSlovácko 23 4 7 12 16:29 19
16. FK Dukla PrahaDukla 24 2 9 13 14:36 15
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Plzeň - Panathinaikos 1:2 po pen., domácí v pohárech končí, rozstřel rozhodl Pantovič

Zklamaní plzeňští fotbalisté po vyřazení s Panathinaikosem.

Plzeňští fotbalisté si osmifinále Evropské ligy nezahrají. V odvetě úvodního vyřazovacího kola s Panathinaikosem nezvládli penaltový rozstřel, v němž svou penaltu neproměnili Memič a Souaré. Po 120...

Byl to šok, trenérovi jsme důvěřovaly. Fotbalistka o skryté kameře ve sprchách

Premium
Fotbalistka Jana Žufánková hrála od dětství za Slovácko. Od léta 2024 je...

Čtyři roky. Tak dlouho si bývalý trenér fotbalistek Slovácka Petr Vlachovský nahrával hráčky po tréninku ve sprchách a v kabině. Mezi nimi byla i Jana Žufánková, nyní útočnice Slavie a české...

Plzeň - Sparta 0:0, slabý šlágr, hosty podržel Surovčík, Vydrovi chytil penaltu

Plzeňský Matěj Vydra střílí z pokutového kopu, ale sparťanský gólman Jakub...

Sparťanští fotbalisté v boji o titul ztratili. Ve slabém šlágru 23. kola Chance Ligy v Plzni remizovali 0:0, když za celý zápas měli jednu šanci. To domácí byli nebezpečnější. Klíčový zákrok vytáhl v...

Další evropská šílenost. Nesnáším VAR, spílal kouč Lausanne po postupu Sigmy

Fotbalisté Sigmy Olomouc oslavují na hřišti v Lausanne postup do osmifinále...

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Tohle rozhodně nebylo pro nikoho se slabým srdcem. Jako by fotbalová Sigma nervy drásající a šílenou koncovku v evropských zápasech doslova přitahovala. Jistě si vybavíte, jak do předkola play off...

Jak se staví fotbalový sen. Architekt o Stínadlech se žábrami a inspiraci Bilbaem

Stínadla 2.0, vizualizace přestavěného fotbalového stadionu v Teplicích,...

Nejen aréna v Jeně, ale také fotbalový chrám San Mamés v Bilbau posloužil jako předobraz Stínadel 2.0. Tedy zmodernizovaného teplického stadionu, který by mohl zkrášlit lázeňské město už za pár let....

Pardubice - Teplice 1:1, boj o střed tabulky skončil smírem, oba týmy dohrály v deseti

Diskuze pardubických fotbalistů (v červeném) s rozhodčím Benešem. Ten uděluje...

Mají stejně bodů a aktuálně je dělí pouze skóre. Ve stejném duchu se neslo i vzájemné klání Pardubic s Teplicemi, které ve 24. kole první fotbalové ligy skončilo remízou 1:1. Obě trefy padly ještě v...

28. února 2026  14:35,  aktualizováno  17:39

ONLINE: Souček snižuje na Liverpoolu, West Ham ale ztrácí. Večer hraje City

Sledujeme online
Český záložník Tomáš Souček z West Hamu se prosadil v utkání proti Liverpoolu a...

Ještě než budou večer fotbalisté Manchesteru City opět stahovat náskok vedoucího Arsenalu, hraje český reprezentant Tomáš Souček s West Hamem na Liverpoolu. Už předtím remizoval Sunderland 1:1 v...

28. února 2026  17:10

Ml. Boleslav - Jablonec 3:0, sedmiminutová smršť, favorit si dal i kuriózní vlastní gól

Aktualizujeme
Jablonecký Martin Cedidla v utkání proti Mladé Boleslavi

Drželi se na dostřel druhé Spartě, zaostávali jen o tři body. A tak to v podání jabloneckých fotbalistů zůstalo i po utkání 24. kola v Mladé Boleslavi, v němž těžce zaváhali. Po třech inkasovaných...

28. února 2026  14:50,  aktualizováno  17:07

ONLINE: Sparta - Baník, v základu Vojta či Kadeřábek, opět chytá Surovčík

Sledujeme online
Sparťanský obránce Filip Panák střílí první gól v duelu proti Baníku Ostrava.

Sparťanští fotbalisté dál usilují o snížení náskoku vedoucí Slavie, po remíze v Plzni hrají ve 24. kole nejvyšší soutěže s ostravským Baníkem. Utkání sledujte v podrobné online reportáži od 18 hodin.

28. února 2026  17:07

Liberec - Hradec 0:1, klíčové body, hosté bojují o místo mezi elitou, rozhodl Pilař

Aktualizujeme
Hradecký záložník Václav Pilař po vstřeleném gólu v diskuzi s trenérem Davidem...

Fotbalisté Liberce se na jaře dál marně shání po vyrovnané formě. V sobotním prvoligovém utkání doma podlehli Hradci (0:1), který se jim v tabulce přiblížil na rozdíl tří bodů a získal klíčové body v...

28. února 2026  14:45,  aktualizováno  17:01

A teď ti od Kloppa. Konečná, nebo ne? Olomouc vyzve bundesligového soupeře

Radost Antonína Růska (Olomouc) z gólu na 2:1 ve 44. minutě utkání Konferenčí...

Vousatý portugalský brankář Rui Patrício, který teprve před pár týdny ukončil kariéru, zalovil v prosklené mističce a vytáhl z plastového balonku lístek s nápisem 1. FSV Mainz. Hezky česky Mohuč....

28. února 2026  8:59

Nechte mě hrát! Ústí na dresu žádá rozšíření 2. ligy o 130 tisíc herních minut

Ústí nastoupilo proti Kroměříži v dresech s kampaní za rozšíření 2. fotbalové...

Nápis Nechte mě hrát! a k tomu obrázek fotbalisty ve dvou prostředích; jeden sveřepý v trikotu na hřišti, druhý znuděný s umaštěným tílkem, cigárem v puse a lahváčem někde v hospodě u hracího...

27. února 2026  22:18,  aktualizováno  28. 2. 8:35

Neposlechl trenéry a radoval se z gólu. Růsek se vrátil. Zvažoval i konec kariéry

Antonín Růsek slaví gól do sítě Lausanne, jeho trefa byla nakonec vítězná.

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Signál z rohového kopu vyšel dokonale. Zatímco v lize se fotbalová Sigma při zahrávání standardních situací trápí, ve čtvrtek na evropské scéně si touhle disciplínou notně dopomohla k postupu. A to...

28. února 2026  7:54

Šustr plný emocí: Fakt jsem čekal, že to půjde dřív. Milla? Já ho přemlouvat nebudu

Nový kouč fotbalové Dukly Pavel Šustr sleduje svůj tým při utkání se Zlínem.

Až ve druhém poločase fotbalisté Dukly doma proti Slavii (0:2) aspoň něco ukázali. Emoce, nasazení, sem tam nadějná kombinace. „Ale mělo by to přece jít i bez toho mého tajtrdlíkování a řvaní na...

28. února 2026  7:32

Dostával jsem bídu, rýpnout si můžu, hlásil Kušej po gólu. Proč se tak dlouho trápil?

Vasil Kušej ze Slavie se řítí do útoku v utkání na Dukle.

Na první pohled to vypadalo na docela zřejmý vzkaz. Jen co zblízka poslal míč do brány, přiložil si prst na ústa, jako bych chtěl všem naznačit: Dost bylo kritiky! „Nebylo to tak úplně myšlené,...

28. února 2026  6:59

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Trenére, litujete toho? Žufánková o kauze tajných nahrávek i víře v Boha

Jana Žufánková, 23letá fotbalistka pražské Slavie.

Kostel a fotbalové hřiště. To byla v dětství její dvě milovaná místa. Byť se na obou občas cítila nepatřičně. V kostele chtěla ministrovat u oltáře, což dělávali kluci. A fotbal? „Vždyť to není sport...

28. února 2026  5:54

Jsem takový otvírač dveří, říká Loučka o rezervě. Ambice? Pořád jen ty nejvyšší!

Premium
Kouč sparťanské rezervy Luboš Loučka v akci.

Se svými svěřenci má specifický vztah. Vždyť většina z nich ještě chodí do školy nebo čerstvě dodělali maturitu. Přesto je Luboš Loučka, kouč sparťanské rezervy, denně připravuje na úskalí dospělého...

28. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.