Priske kritizoval rozhodčí: Soupeři nás faulují, ale nedostávají žluté karty

  22:30
Na tiskové konferenci se mimo jiné hodně rozpovídal o rozhodčích. Ne v souvislosti s konkrétními výroky, nýbrž na téma udělování žlutých karet. „Mohl bych najít tři až čtyři situace, kde měl Baník dostat žlutou kartu. A nejde jenom o tento zápas, je to dlouhodobý trend. Naši soupeři faulují, ale nedostávají žluté karty, i když by měli,“ postesknul si kouč sparťanských fotbalistů Brian Priske po výhře 5:2.
Sparťanský kouč Brian Priske během utkání s Baníkem

foto:  Michal Sváček, MAFRA

Sparťanský kouč Brian Priske se občerstvuje během utkání s Baníkem.
Rozlícený sparťanský kouč Brian Priske v diskuzi s rozhodčím během utkání s...
Sparťanští fotbalisté se radují ze vstřelené branky.
Útočník Baníku Abdallah Gning (vpravo) uštědřil úder sparťanskému záložníkovi...
K tématu ho dohnala otázka novinářů, zda nesouhlasil s rozhodnutím odvolat penaltu za zákrok na Patrika Vydru krátce po gólu na 2:3. Sudí nakonec nařídil jen přímý kop těsně před vápnem.

„Obvykle o rozhodčích nemluvím, ale na konci jsem byl naštvaný. Ten zákrok byl jasně na žlutou kartu. Pokud k němu došlo před vápnem a nemohla z toho být penalta, beru to, ale měla za něj padnout žlutá,“ přidal Priske.

K diskutovanému gólu Lukáše Haraslína, jemuž předcházelo ofsajdové postavení Pavla Kadeřábka, se však vyjádřit nechtěl.

Sporný gól Sparty: ovlivnil Kadeřábek v ofsajdu hru? Neuznal bych ho, říkal expert

„Dobrá otázka, ale sám nevím. Dali jsme tuto sezonu hodně gólů, které nám kvůli těsným ofsajdům neuznali. Já věřím rozhodčím a věřím videu. Nestěžoval jsem si ani minulý týden v Plzni, já prostě věřím rozhodčím. Ne vždycky s nimi souhlasím, ale věřím jim,“ pronesl Priske.

Pojďme k zápasu s Baníkem. Ten byl v závěru pořádně bláznivý, souhlasíte?
Nevím, jestli bláznivý. Podle mě byl především kvalitní. Po přerušení kvůli kouři to bylo trochu hektičtější, než jsme chtěli a čekali, ale celkově to byl od nás dobrý zápas a v mnoha aspektech jsme Baník přehráli.

Jak je pro vás tahle výhra vzhledem k následujícímu programu důležitá? V týdnu vás čeká pohár v Boleslavi, pak derby a následně osmifinále Konferenční ligy.
Vždycky je důležité vyhrát. Zvlášť tady ve Spartě, kde jsou očekávání vysoká. Ale je pravda, že po remíze v Plzni a výkonu, který nebyl ideální, bylo důležité předvést naši kvalitu, zvlášť tady na Letné před našimi fanoušky, kteří byli zase úžasní.

Sparta - Baník 5:2, bláznivý závěr, hosté dohrávali v deseti. Vítězný gól má Vydra

Proti Baníku jste poprvé do základu nasadil zimní posilu Matyáše Vojtu. Jak se vám líbil?
Líbil, ale očekávám od něj víc, zejména góly a asistence. Ale jsem s ním trpělivý. Byl poprvé v základu, pořád si tady zvyká a nemá to jednoduché. Musí si zvyknout, jak hrajeme, zvyknout si na ten tlak, ale myslím, že předvedl dobrý výkon. Měl smůlu v první minutě při své hlavičce, pak tam měl pár dobrých šancí a dal gól, který mu neuznali. Odehrál dobrý zápas.

Nasadil jste ho kvůli Rrahmaniho výkonu v Plzni?
Nebylo to kvůli Rrahmanimu, ale kvůli Vojtovi. Proti Plzni naskočil z lavičky, hrál dobře a už dlouho jsem čekal, kdy mu dám šanci v základu. Čekal jsem na vhodnou chvíli ho nasadit a usoudil jsem, že ta chvíle nastala. Pro nás je i vzhledem k programu důležité rozložit zátěž a mít hráče připravené. A k tomu musí hrát víc než jenom 20 minuty z lavičky. Myslím, že do budoucna bude Vojta důležitou součástí týmu.

Příležitost dostal po delší době i Jan Kuchta.
Dobře trénoval a cítil jsem, že byla správná chvíle ho nasadit. Hrál velmi dobře, byl agresivní, silný na míči, připsal si asistenci a v závěru přihrával do situace, z níž nakonec byla penalta. Jeho výkon se mi líbil.

Sparťanský kouč Brian Priske se občerstvuje během utkání s Baníkem.

Skóre utkání otevřel Adam Ševínský. Jak jste s ním spokojený? Zatím dobře nahrazuje zraněného Sörensena, souhlasíte?
Myslím, že nenahrazuje Asgera. Hraje svůj fotbal a přináší do hry zase něco jiného. Jinak jsem s ním ale pochopitelně spokojený. Poctivě trénuje a dlouhodobě hraje dobře, zvlášť teď po novém roce. Během soustředí v Marbelle jsem s ním mluvil a mám z jeho pokroku radost. V posledních týdnech ukázal nejenom potenciál, ale také obrovskou kvalitu.

Gól dal po rohu. Jak jsou pro vás standardní situace důležité a můžou být klíčové za týden v derby?
Standardky jsou pro nás velmi důležité. Mluvím o nich prakticky celou dobu, co jsem ve Spartě. Nejdřív je měl na starosti Luboš Loučka, pak Jan Blažíček a teď Jack Wilson. Po Vánocích se nám úplně nedařily, takže jsem na kluky trochu tlačil a jsem rád, že se nám teď povedlo z nich dát dva důležité góly. V derby pochopitelně budou hrát roli, ale nejenom tam. V současném fotbale jsou klíčovou disciplínou. Jack má teď hodně prostoru s hráči pracovat a ví že na něj spoléhám a mám od něj velká očekávání.

Mohl byste na závěr přiblížit, jak jsou na tom zranění hráči? Třeba brankář Vindahl nebo stopeři Uchenna se Sörensenem.
Ne, nemohl. Vrátí se, až se vrátí. Je těžké stanovit přesné datum a zápas, kdy budou připravení. Když všechno půjde dobře, snad je brzy uvidíme. Nemělo by to trvat dlouho.

A co Filip Panák? Ten je zraněný, nebo proč nehraje?
Je to jednoduché a řekl jsem to tady několikrát. Prostě jsem na zápas vybral jiné hráče. Ale Panák je zdravý a dobře trénuje.

24. kolo

25. kolo

Kompletní los

23. kolo

24. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 24 17 7 0 52:18 58
2. AC Sparta PrahaSparta 24 15 6 3 48:25 51
3. FK JablonecJablonec 24 13 6 5 31:23 45
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 23 12 6 5 42:28 42
5. FC Slovan LiberecLiberec 24 10 7 7 37:24 37
6. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 24 9 7 8 34:29 34
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 23 9 6 8 23:22 33
8. MFK KarvináKarviná 23 10 2 11 35:38 32
9. FC ZlínZlín 23 7 7 9 26:29 28
10. FK TepliceTeplice 24 6 8 10 24:30 26
11. Bohemians Praha 1905Bohemians 23 7 5 11 20:29 26
12. FK PardubicePardubice 24 6 8 10 29:41 26
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 24 5 8 11 32:47 23
14. 1. FC SlováckoSlovácko 23 4 7 12 16:29 19
15. FC Baník OstravaOstrava 24 4 7 13 18:33 19
16. FK Dukla PrahaDukla 24 2 9 13 14:36 15
Liberec - Hradec 0:1, klíčové body, hosté bojují o místo mezi elitou, rozhodl Pilař

Hradecký záložník Václav Pilař po vstřeleném gólu v diskuzi s trenérem Davidem...

Fotbalisté Liberce se na jaře dál marně shání po konzistentní formě. V sobotním prvoligovém utkání 24. kola doma podlehli Hradci (0:1), který se jim v tabulce přiblížil na rozdíl tří bodů a získal...

28. února 2026  14:45,  aktualizováno  17:58

Pardubice - Teplice 1:1, boj o střed tabulky skončil smírem, oba týmy dohrály v deseti

Diskuze pardubických fotbalistů (v červeném) s rozhodčím Benešem. Ten uděluje...

Mají stejně bodů a aktuálně je dělí pouze skóre. Ve stejném duchu se neslo i vzájemné klání Pardubic s Teplicemi, které ve 24. kole první fotbalové ligy skončilo remízou 1:1. Obě trefy padly ještě v...

28. února 2026  14:35,  aktualizováno  17:39

