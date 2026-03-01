Chance Liga 2025/2026

Na rohy máme našeho Guardiolu! Ševínský o prvním gólu za Spartu: Je to splněný sen

Autor:
  7:30
Ve čtvrté minutě se rychlým pohybem odpoutal od obránce, hlavou poslal do sítě přesný centr kapitána Haraslína a otevřel skóre utkání s Baníkem (5:2). Na tenhle gól stoper Adam Ševínský nikdy nezapomene. Byl totiž jeho první v áčku fotbalové Sparty. „Je to splněný sen. První gól za Spartu, když teda nepočítáme vlastní,“ usmál se.
Sparťanský stoper Adam Ševínský se raduje z rychlého gólu do sítě ostravského...

Sparťanský stoper Adam Ševínský se raduje z rychlého gólu do sítě ostravského Baníku.

Sparťanský stoper Adam Ševínský se raduje z rychlého gólu do sítě ostravského...
Fotbalisté Sparty v čele s kapitánem Lukášem Haraslínem se na pražské Letné...
Fotbalisté Sparty v čele s kapitánem Lukášem Haraslínem se na pražské Letné...
Sparťanští fotbalisté se radují ze vstřelené branky.
Vlastní gól si dal začátkem srpna na půdě Pardubic (1:3). Teď je o více než půl roku starší a zkušenější.

Do áčka se začal prosazovat loni ještě pod Larsem Friisem, na podzim pak pod Brianem Priskem jeho minutáž narostla a na jaře zatím při zranění Asgera Sörensena neslezl ze hřiště. I díky němu Sparta čtyřikrát z pěti utkání udržela nulu a povedené výkony jedenadvacetiletý stoper v sobotu večer korunoval brankou.

„Musím zaklepat, ale cítím se fantasticky a vážím si toho. Zatím jsem odehrál všechno a je to pro mě velká příležitost,“ přidal Ševínský.

Sparta - Baník 5:2, bláznivý závěr, hosté dohrávali v deseti. Vítězný gól má Vydra

Co byste řekl k utkání s Baníkem? Závěr byl celkem bláznivý.
Bláznivý byl. Celkově škoda dvou obdržených gólů. Doufali jsme, že udržíme další čisté konto, takže jsem trochu zklamaný. V závěru tam pak byla pauza šest, sedm minut, potom 10 minut nastavení, takže to bylo na hlavu náročnější, ale myslím, že jsme se s tím poprali dobře.

Ráz zápasu určil váš rychlý gól. Ulevilo se vám po něm?
Ještě že nikde nebylo video z předzápasového tréninku. Cvičili jsme standardky a já jsem dvakrát přestřelil bránu, takže jsem pak poslouchal různé vtípky od realizačního týmu. Ulevilo se mi. Už jsem měl šanci před dvěma týdny proti Hradci a byl jsem zklamaný, že jsem ji neproměnil, protože to byla loženka.

Prosadil jste se po rohovém kopu. Jak intenzivně je trénujete?
Když nepočítám tréninky přímo na hřišti, tak koukáme i na spoustu videí s Jackem (Wilsonem). Já mu říkám Pep Guardiola, protože té přípravě věnuje strašně moc času. Je to pro mě velká zkušenost a vážím si toho. Hodně na tom pracujeme, protože si standardkami můžeme pomoct. Máme výborné hlavičkáře a je to velká zbraň, takže uvidíme, jak ji budeme používat dál.

Sparťanský stoper Adam Ševínský se raduje z rychlého gólu do sítě ostravského Baníku.

Jak moc vás mrzí první inkasovaný gól, který si dal do vlastní sítě Jaroslav Zelený? V zárodku celé situace měl navíc Vydra vyzutou kopačku a nestihl se včas zatáhnout.
Kdyby ten gól nepadl, tak si troufnu říct, že udržíme nulu. Trošku mě to mrzí. Vydra tam byl mimo hru bez kopačky, Kadeř (Pavel Kadeřábek) držel balon za lajnou a prý mu řekli, ať ho hodí hráči Baníku a ten pak rychle rozehrál. Je to diskutabilní, ale nechci se k tomu vracet. Je to součást fotbalu a každý to může vidět jinak. Já jsem hlavně rád za tři body.

V posledních zápasech jste se ustálil ve středu stoperské trojice mezi Patrikem Vydrou a právě Zeleným. Vyhovuje vám to tam víc než na levém či pravém kraji?
Pro Vydryse je ta pozice fantastická, protože může pendlovat mezi stoperem a středem. Navíc má skvělou rozehrávku. A co se týká mě, já si užívám, že hraju, a neřeším, jestli uprostřed, zleva nebo zprava.

Sporný gól Sparty: ovlivnil Kadeřábek v ofsajdu hru? Neuznal bych ho, říkal expert

Jak vám spolupráce s Vydrou vyhovuje? Není to pak trochu náročnější, když se pravidelně vysouvá dopředu?
Někdy je to samozřejmě těžší z pohledu obrany, ale hlavně na sebe musíme mluvit a někdy za sebe zaskočit. On se třeba stáhne do středu, já se posunu doprava. Je to hlavně o komunikaci mezi námi.

Od zápasu s Hradcem máte za zády Surovčíka místo zraněného Vindahla. Změnilo se pro vás něco? Třeba v rozehrávce?
Necítím žádný rozdíl. Při rozehrávce vždy záleží na situaci – jaký je výsledek, jestli je to po soupeřově šanci. V tu chvíli mezi sebou diskutujeme. Když měl třeba soupeř velkou šanci, řekneme si že to rozehrajeme nahoru a nebudeme si to komplikovat. V Plzni jsme s rozehrávkou měli problémy a doplatili jsme na to, že jsme tolik nehráli odzadu. Myslím, že se toho musíme držet – hrát po zemi a naší hru. Ale nezáleží, kdo tam zrovna stojí.

Priske kritizoval rozhodčí: Soupeři nás faulují, ale nedostávají žluté karty

Byl pro vás v tomhle Baník dobrou zkouškou?
Každý zápas je zkouška. My si pokaždé musíme vyhodnotit, jestli do toho risku jít nebo ne. Chceme hrát riskantní fotbal a chceme hrát po zemi, ať už u vlastního vápna nebo ve finální fázi. A pak záleží, jestli uděláme chybu. Chceme se jim pochopitelně vyvarovat a někdy si třeba musíme pomoct dlouhým balonem.

Jak se těšíte příští týden na derby?
Ještě před derby máme v úterý čtvrtfinále poháru v Boleslavi. Na to se teď soustředíme.

První druholigové derby v Edenu skončilo remízou. Zbrojovka upevnila vedení

NEBEZPEČNÁ SITUACE. Sparťanský útočník a kapitán Tomáš Schánělec se prosazuje...

Fotbalisté Zbrojovky Brno v 17. kole druhé ligy porazili Příbram 1:0. V neúplné tabulce si upevnili vedení a mají náskok osmi bodů na druhé Táborsko, které bude hrát v neděli. Opava využila...

28. února 2026,  aktualizováno  19:58

Ml. Boleslav - Jablonec 3:0, sedmiminutová smršť, favorit si dal i kuriózní vlastní gól

Jablonecký Martin Cedidla v utkání proti Mladé Boleslavi

Drželi se na dostřel druhé Spartě, zaostávali jen o tři body. A tak to v podání jabloneckých fotbalistů zůstalo i po utkání 24. kola v Mladé Boleslavi, v němž těžce zaváhali. Po třech inkasovaných...

28. února 2026  14:50,  aktualizováno  18:13

