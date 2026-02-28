ONLINE: Liberec - Hradec, domácí hájí místo v elitní šestce, hosté potřebují body

Liberec je v tabulce pátý se čtyřbodovým náskokem na šestou Sigmu. Hradec zůstává osmý v prostřední skupině a potřebuje bodovat, jinak se na něj zespodu dotáhnou další týmy.
Domácí naposledy padli těsně 0:1 na Slavii, předtím zvítězili 1:0 nad Baníkem, padli 1:3 v Plzni a porazili 2:0 Zlín. Po venkovní prohře zatím na jaře přichází vítězství.
To Hradec naposledy v souboji tabulkových sousedů remizoval 0:0 se Zlínem, předtím podlehl 0:2 Spartě, porazil 3:0 Duklu a padl 0:1 s Olomoucí.
Když se oba celky střetly na podzim, slavili Liberečtí coby hosté 3:2.