ONLINE: Olomouc - Bohemians, navážou domácí na pohárové vítězství?

Olomouc ve čtvrtek porazila švýcarské Lausanne 2:1, když přežila i soupeřův vyrovnávací gól v samotném závěru, jelikož ho posléze zrušil ofsajd. V další fázi soutěže vyzve německou Mohuč.
Teď ovšem musí přepnout na ligu, kde má zatím na jaře bilanci dvou výher a dvou porážek.
Dvě výhry zapsali také Bohemians, kteří v uplynulých dvou kolech zvládli extrémně důležité zápasy se Slováckem (2:1) a Duklou (1:0).
Jak si povedou proti Olomouci?
J. Koutný - F. Slavíček, M. Malý, J. Elbel, L. Lurvink - M. Beran, D. Janošek, D. Šturm, V. Sejk, A. Ghali - M. Jásir Núr
T. Frühwald - L. Hůlka, D. Lischka, M. Kadlec - P. Kareem, B. Sakala, V. Smrž, M. Havel - G. Sosseh, M. Ristovski, J. Matoušek
M. Hruška, A. Růsek, J. Sláma, J. Spáčil, J. Šíp, M. Hadaš, M. Mikulenka, J. Jezierski, F. Krivak, P. Baráth, D. Grgic
J. Kovařík, R. Hrubý, M. Reichl, V. Drchal, D. Vala, J. Šiman, O. Kukučka, P. Mirvald, O. Mikuda