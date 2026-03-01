Chance Liga 2025/2026

ONLINE: Olomouc - Bohemians, navážou domácí na pohárové vítězství?

Autor:
Sledujeme online   18:00
Ve čtvrtek oslavili postup do osmifinále Konferenční ligy, teď olomoučtí fotbalisté vyzvou v rámci 24. kola domácí soutěže Bohemians. Zápas má výkop v 18.30 a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Olomoucký útočník Jásir dal gól svému bývalému klubu. Branku proti Teplicím neslavil. | foto: ČTK

Olomouc ve čtvrtek porazila švýcarské Lausanne 2:1, když přežila i soupeřův vyrovnávací gól v samotném závěru, jelikož ho posléze zrušil ofsajd. V další fázi soutěže vyzve německou Mohuč.

Teď ovšem musí přepnout na ligu, kde má zatím na jaře bilanci dvou výher a dvou porážek.

Dvě výhry zapsali také Bohemians, kteří v uplynulých dvou kolech zvládli extrémně důležité zápasy se Slováckem (2:1) a Duklou (1:0).

Jak si povedou proti Olomouci?

Chance Liga 2025/2026
1. 3. 2026 18:30
Olomouc : Bohemians 0 : 0
()
Sestavy:
J. Koutný - F. Slavíček, M. Malý, J. Elbel, L. Lurvink - M. Beran, D. Janošek, D. Šturm, V. Sejk, A. Ghali - M. Jásir Núr
Sestavy:
T. Frühwald - L. Hůlka, D. Lischka, M. Kadlec - P. Kareem, B. Sakala, V. Smrž, M. Havel - G. Sosseh, M. Ristovski, J. Matoušek
Náhradníci:
M. Hruška, A. Růsek, J. Sláma, J. Spáčil, J. Šíp, M. Hadaš, M. Mikulenka, J. Jezierski, F. Krivak, P. Baráth, D. Grgic
Náhradníci:
J. Kovařík, R. Hrubý, M. Reichl, V. Drchal, D. Vala, J. Šiman, O. Kukučka, P. Mirvald, O. Mikuda
24. kolo

25. kolo

Kompletní los

23. kolo

24. kolo

Kompletní los

SK Sigma Olomouc - Bohemians Praha 1905

1. 3. • 18:30 • Andrův stadion, Olomouc

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 24 17 7 0 52:18 58
2. AC Sparta PrahaSparta 24 15 6 3 48:25 51
3. FK JablonecJablonec 24 13 6 5 31:23 45
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 24 12 6 6 42:31 42
5. FC Slovan LiberecLiberec 24 10 7 7 37:24 37
6. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 24 9 7 8 34:29 34
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 23 9 6 8 23:22 33
8. MFK KarvináKarviná 24 10 2 12 35:40 32
9. FC ZlínZlín 24 8 7 9 29:29 31
10. FK TepliceTeplice 24 6 8 10 24:30 26
11. Bohemians Praha 1905Bohemians 23 7 5 11 20:29 26
12. FK PardubicePardubice 24 6 8 10 29:41 26
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 24 5 8 11 32:47 23
14. 1. FC SlováckoSlovácko 24 5 7 12 18:29 22
15. FC Baník OstravaOstrava 24 4 7 13 18:33 19
16. FK Dukla PrahaDukla 24 2 9 13 14:36 15
Zobrazit více
Sbalit

ONLINE: Olomouc - Bohemians, navážou domácí na pohárové vítězství?

