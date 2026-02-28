ONLINE: Pardubice - Teplice, boj o prostřední skupinu. Kdo uspěje?

Vítěz se může před nedělí vyšvihnout do prostřední skupiny, čímž by na čas unikl hrozbě sestupu či baráže.
Blíže k tomu mají díky vyššímu skóre Teplice, které zatím na jaře bodovaly za jednu výhru nad Karvinou (2:0) a jednu remízu s Mladou Boleslaví (0:0). Naopak padly s Jabloncem (0:1) a naposledy také s Olomoucí (1:3).
Pardubice mají úplně totožnou bilanci, nejdřív remizovaly 1:1 se Slavií, poté porazily 2:1 Bohemians, jenže pak přišly dvě porážky 0:2 s Jabloncem a se Slováckem.
Poslední vzájemný zápas skončil na podzim nerozhodně 0:0. Jak dopadne ten sobotní?