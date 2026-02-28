ONLINE: Ml. Boleslav - Jablonec 0:0, hosté chtějí třetí výhru v řadě, jsou favoritem

Hosté nejenže na jaře ještě neprohráli, dokonce ani neinkasovali a jdou si pro třetí vítězství v řadě.
Postupně porazili Teplice (1:0), remizovali se Slováckem a přehráli Pardubice (2:0) i Karvinou (1:0). Teď je čeká tým ze čtrnáctého místa.
Mladá Boleslav po zimní pauze ještě nezvítězila, zato má na kontě tři remízy: s Bohemians (2:2), Teplicemi (0:0) a Baníkem (0:0). Mezitím ještě padla 0:4 se Slavií.
Naposledy se oba soupeři utkali v desátém kole, domácí Jablonec tehdy zvítězil 2:0.
J. Floder - M. Králik, F. Matoušek, M. Hybš - D. Kostka, D. Kozel, O. Karafiát, M. Šubert - M. Ševčík, C. Kabongo, S. John
K. Mihelak - M. Cedidla, N. Tekijaški, F. Novák - V. Čanturišvili, S. Nebyla, R. Sedláček, E. Sobol - A. Alégué, L. Jawo, D. Hollý
J. Buryán, D. Langhamer, D. Donát, D. Mareš, V. Vorel, N. Penner, D. Pech, F. Lehký, J. Zíka, J. Kolařík, S. Jovanoski
A. Kotlín, N. Okeke, E. Singhateh, D. Štěpánek, J. Chramosta, D. Puškáč, D. Souček, F. Zorvan, M. Polidar, R. Pantalon, M. Malenšek