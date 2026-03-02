Chance Liga 2025/2026

Gól Sparty byl podle komise v pořádku. Benešovi vyčetla vyloučení Godwina

Diskutovaný druhý gól sparťanských fotbalistů v utkání s Baníkem (5:2), jemuž předcházel ofsajd nabíhajícího Pavla Kadeřábka, byl podle komise rozhodčích správně uznán. Naopak pardubický Emmanuel Godwin v utkání s Teplicemi červenou kartu dostat neměl.

Setkání sparťanského kapitána Lukáše Haraslína s koučem Baníku Ondřejem Smetanou

Druhý sparťanský gól vstřelil ve 25. minutě Haraslín po Vydrově centru.

Předtím na něj ale malém vápně naskakoval Kadeřábek, jenž stál v ofsajdu. Balon nicméně minul a hostující Bewene ho pak špatným zpracováním nabídl sparťanskému kapitánovi. Celá situace se několik desítek vteřin kontrolovala u videa, nakonec však branka platila.

„Podle mě gól neměl platit. Kadeřábek na míč skáče a hlavičkovat chce. Že ho nakonec netrefí, je druhá věc,“ rozporoval pak v televizním studiu Václav Kadlec, někdejší sparťanský útočník.

Sporný gól Sparty: ovlivnil Kadeřábek v ofsajdu hru? Neuznal bych ho, říkal expert

„Došli jsme k názoru, že vzdálenost mezi hráči, kteří skákali na míč, jenž byl navíc vysoko nad nimi, byla velká. A proto hráče neovlivnil. Důležitá je i vzdálenost mezi nimi a míčem. Jestli ho lze zasáhnout,“ vysvětloval pak hlavní arbitr Karel Rouček. Stejného názoru je i komise.

„V této situaci Kadeřábek nesváděl s hostujícím Kričfalušim souboj o míč ani svým pohybem neměl zjevný vliv na možnost soupeře hrát míčem,“ řekla komise.

„Jedná se o hraniční situaci. Ale především z důvodu, že míč letěl nad Kadeřábkem příliš vysoko a nemohl jej tedy zasáhnout, a z důvodu větší vzdálenosti mezi těmito hráči, se o ofsajd nejednalo a rozhodčí správně uznal branku,“ doplnila však.

Komise pak v témže utkání řešila ještě jednu situaci, konkrétně druhý hostující gól ze začátku nastavení.

Při Plankově střele totiž ve vápně stál v ofsajdovém postavení Buchta. Situace byla podobná té z nedávného zápasu Plzně s Libercem, kde podobně stál domácí Lawal při střele Souarého.

Komise tehdy branku také posvětila.

„I v tomto případě se jednalo o hraniční situaci. Z důvodu větší vzdálenosti mezi Buchtou a brankářem Surovčíkem ale nedošlo ke zjevnému bránění ve výhledu. Branka byla tedy správně uznána,“ vysvětlila.

Godwin červená ne, penalta pro Slavii ano

Jedním z nejvíce diskutovaných momentů uplynulého víkendu byla bezpochyby červená karta pro pardubického Godwina.

Ten se v závěru utkání s Teplicemi (1:1) chystal házet aut, když k němu přiběhl hostující Riznič a provokativně v jeho těsné blízkosti zvedl ruku. Pardubický záložník pak na oplátku vystrčil nohu a letmo ho zasáhl do holeně a byl vyloučen. Komise však tento verdikt rozporuje.

NEJ Z LIGY: Posměšky na Baník, neomylný Chorý i Godwinova bizarní červená

„Sice se jednalo o úmyslné kopnutí soupeře v přerušené hře, ale celá situace byla vyvolána nesportovním chováním hostujícího Rizniče a intenzita kopnutí byla nízká,“ vysvětlila.

To se sudímu Benešovi snažil navrhnout i videoasistent Kocourek, ale Beneš si i po zhlédnutí záznamu stál za svým.

„Oba hráči měli v tomto případě dostat žlutou kartu za nesportovní chování,“ doplnila komise.

Zajímavostí je, že pro smolaře Godwina to je na jaře už druhé vyloučení, které později komise rozporovala. To první přišlo před třemi týdny na Bohemians, kde mu sudí Všetečka udělil červenou kartu za zákrok na Sosseha, ačkoliv se nejednalo ani o přestupek. Jelikož ale tentokrát komise rozhodčích uznala, že se o přestupek jednalo a jen měl být ohodnocen pouze žlutou kartu, není jisté, zda mu disciplinární komise trest zruší i podruhé.

Poslední situaci, kterou komise rozebrala, byla penalta v utkání Dukly se Slavií (0:2).

Souboj domácího Svozila se Sadílkem na první pohled vypadal jako šlapák hostujícího záložníka, opakované záběry však ukázaly, že Sadílek nejprve odehrál balon a až pak se střetl se Svozilem. Sudí Černý po kontrole u videa nařídil penaltu.

„V této situaci Sadílek zahrál první míčem a následně jej Svozil kopnul do nohy. Jednalo se o přestupek a pokutový kop byl nařízen správně,“ potvrdila komise.

Komise rozhodčích tradičně komentuje čtyři momenty uplynulého kola, které je vyberou média. Zbytek si vyhodnocuje interně.

