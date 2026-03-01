Chance Liga 2025/2026

ONLINE: Karviná - Slovácko 0:1, domácí blízko vyrovnání, ale Kačor míjí

Autor:
Sledujeme online   12:45aktualizováno  13:43
Na jaře dosud nezískali ani jeden bod. Změnit to zkusí fotbalisté Karviné ve 24. kole Chance Ligy v zápase proti Slovácku. Výkop má ve 13 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Fotbalisté Karviné slaví vítězný gól v síti Slovácka. Vstřelil ho Denny Samko (druhý zprava). | foto: Sam Navarro-Imagn ImagesČTK

Karviná prožila i navzdory říjnovému odchodu trenéra Hyského skvělý podzim, na jaře se jí však zatím nedaří. Prohrála všechny čtyři zápasy, a navíc vstřelila jen jeden gól.

Proti Slovácku je nicméně favoritem, to se totiž nadále pohybuje v pásmu sestupu. Naposledy nicméně zvládlo důležitý souboj s Pardubicemi (2:0).

Oba týmy se naposledy utkaly koncem října v osmifinále poháru, gólem z 90. minuty tehdy rozhodl Samko.

Chance Liga 2025/2026
1. 3. 2026 13:00
Zápas probíhá
Karviná : Slovácko 0 : 1
(0 : 1)
Góly:
Góly:
39. J. Suchan
Sestavy:
J. Lapeš - A. Traoré, S. Camara, J. Fleišman (45. J. Skyba), A. Labík - J. Křišťan, P. Kačor, E. Ayaosi, D. Samko, S. Šigut - L. Ezeh
Sestavy:
M. Heča - F. Vaško, M. Rundič, A. Stojčevski - G. Ndefe, M. Havlík, R. Horák, P. Blahút - T. Kostadinov, . Ouanda, J. Suchan
Náhradníci:
V. Neuman, J. Fiala, O. Mrózek, K. Vinicius, K. Vallo, R. Štorman, J. Chytrý, O. Condé, Y. Lawali, V. Valošek, J. Skyba
Náhradníci:
M. Petržela, M. Krmenčík, A. Urban, P. Juroška, J. Mulder, D. Barát, A. Marinelli, M. Šviderský, P. Ndubuisi
Žluté karty:
Žluté karty:
41. T. Kostadinov
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 24 17 7 0 52:18 58
2. AC Sparta PrahaSparta 24 15 6 3 48:25 51
3. FK JablonecJablonec 24 13 6 5 31:23 45
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 23 12 6 5 42:28 42
5. FC Slovan LiberecLiberec 24 10 7 7 37:24 37
6. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 24 9 7 8 34:29 34
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 23 9 6 8 23:22 33
8. MFK KarvináKarviná 23 10 2 11 35:38 32
9. FC ZlínZlín 23 7 7 9 26:29 28
10. FK TepliceTeplice 24 6 8 10 24:30 26
11. Bohemians Praha 1905Bohemians 23 7 5 11 20:29 26
12. FK PardubicePardubice 24 6 8 10 29:41 26
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 24 5 8 11 32:47 23
14. 1. FC SlováckoSlovácko 23 4 7 12 16:29 19
15. FC Baník OstravaOstrava 24 4 7 13 18:33 19
16. FK Dukla PrahaDukla 24 2 9 13 14:36 15
