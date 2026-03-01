ONLINE: Karviná - Slovácko 0:1, domácí blízko vyrovnání, ale Kačor míjí

Karviná prožila i navzdory říjnovému odchodu trenéra Hyského skvělý podzim, na jaře se jí však zatím nedaří. Prohrála všechny čtyři zápasy, a navíc vstřelila jen jeden gól.
Proti Slovácku je nicméně favoritem, to se totiž nadále pohybuje v pásmu sestupu. Naposledy nicméně zvládlo důležitý souboj s Pardubicemi (2:0).
Oba týmy se naposledy utkaly koncem října v osmifinále poháru, gólem z 90. minuty tehdy rozhodl Samko.
39. J. Suchan
J. Lapeš - A. Traoré, S. Camara, J. Fleišman (45. J. Skyba), A. Labík - J. Křišťan, P. Kačor, E. Ayaosi, D. Samko, S. Šigut - L. Ezeh
V. Neuman, J. Fiala, O. Mrózek, K. Vinicius, K. Vallo, R. Štorman, J. Chytrý, O. Condé, Y. Lawali, V. Valošek, J. Skyba
M. Petržela, M. Krmenčík, A. Urban, P. Juroška, J. Mulder, D. Barát, A. Marinelli, M. Šviderský, P. Ndubuisi
41. T. Kostadinov