ONLINE: Dukla - Slavia, chytá Markovič, v základu jsou také Kušej a Cham

17:06
Slávističtí fotbalisté mohou minimálně do soboty zvýšit svůj náskok v čele Chance Ligy už na 10 bodů. V páteční předehrávce 24. kola se představí na půdě poslední Dukly. Utkání dvou pražských týmů má výkop v 18 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Obránce Dukly Hunal v souboji se slávistou Provodem. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Slavia, která zůstává v nejvyšší soutěži neporažená, má po minulém kole opět sedmibodový náskok před druhou Spartou – ta pouze remizovala v Plzni. I tentokrát jdou slávisté do akce dřív než jejich rival.

Trenér Jindřich Trpišovský zvolil proti Dukle následující sestavu: Markovič – Holeš, Zima, Bořil – Isife, Sadílek, Cham, Jurásek – Schranz, Chorý, Kušej.

Kvůli zranění vypadl brankář Staněk, kterého nahrazuje Markovič, jenž v soutěžním zápase chytal naposledy začátkem listopadu při domácí porážce s Arsenalem v Lize mistrů.

Slavia před týdnem porazila Liberec 1:0 gólem Chorého. Vytáhlý útočník dvěma zásahy rozhodl i poslední vzájemný zápas (2:0).

Dukla je na tom aktuálně podstatně hůř než na podzim. Od začátku jara získala jediný bod, na patnácté Slovácko a čtrnáctý Baník už ztrácí čtyři a zatím jí nepomohla ani změna trenéra – pod Šustrem, jenž nahradil Holoubka, nejprve sice remizovala se Zlínem (0:0), ale pak nezvládla důležitý souboj s Bohemians (0:1).

Jak si povede proti Slavii?

27. 2. 2026 18:00
Dukla : Slavia 0 : 0
()
Sestavy:
H. Bačkovský - D. Hašek, J. Svozil, M. Purzitidis, L. Penxa - M. Žitný, D. Kozma, D. Kreiker, M. Čermák, D. Gilbert - K. Milla
Sestavy:
J. Markovič - T. Holeš, D. Zima, J. Bořil - S. Isife, M. Sadílek, I. Schranz, D. Jurásek - M. Cham, T. Chorý, V. Kušej
Náhradníci:
D. Velasquez, S. Tijani, B. Diallo, M. Traore, A. Jágrik, P. Gaszczyk, M. Černák, M. Hanousek, B. Unušič, S. Hindi
Náhradníci:
Y. Mbodji, Š. Chaloupek, I. Ogbu, S. Michez, E. Prekop, M. Chytil, T. Vlček, M. Oscar, O. Kolář, M. Suleiman

Počet diváků: 8 150 (100 % z kapacity 8 150)

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 23 16 7 0 50:18 55
2. AC Sparta PrahaSparta 23 14 6 3 43:23 48
3. FK JablonecJablonec 23 13 6 4 31:20 45
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 23 12 6 5 42:28 42
5. FC Slovan LiberecLiberec 23 10 7 6 37:23 37
6. SK Sigma OlomoucOlomouc 23 9 6 8 23:22 33
7. MFK KarvináKarviná 23 10 2 11 35:38 32
8. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 23 8 7 8 33:29 31
9. FC ZlínZlín 23 7 7 9 26:29 28
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 23 7 5 11 20:29 26
11. FK TepliceTeplice 23 6 7 10 23:29 25
12. FK PardubicePardubice 23 6 7 10 28:40 25
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 23 4 8 11 29:47 20
14. FC Baník OstravaOstrava 23 4 7 12 16:28 19
15. 1. FC SlováckoSlovácko 23 4 7 12 16:29 19
16. FK Dukla PrahaDukla 23 2 9 12 14:34 15
