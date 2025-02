Trpišovský: Nikdo si nesmí myslet, že titul je v kapse. Tým za rok vyspěl, nejvíc Diouf

Už před koncem února je jasné, že Jindřich Trpišovský jednoznačně kráčí za svým čtvrtým zlatem se Slavií. Do konce schází ještě dvanáct kol, nicméně třináctibodový náskok na nejbližší konkurenci je ohromný.

„Já bych brzdil. V únoru ještě nikdo titul nevyhrál. Ale souhlasím, že jsme udělali důležitý krok na naší cestě,“ řekl kouč Slavie.

Asi není náhoda, že vám proti velkému soupeři znovu vyšel začátek zápasu.

Tenhle tým má skvělou mentalitu. V lize to ukazuje celou sezonu. Samozřejmě občas záleží taky na štěstí, že se brzy trefíte, nicméně v Plzni jsme soupeři ukázali, že jsme nachystaní. A gól nám pomohl.

Takže se efektivita zlepšuje? Trápila vás.

No, jeden gól z penalty, jeden ze standardní situace, jen jeden ze hry. Ale důležité je, že si šance připravujeme. V tom je klíčová práce celého týmu. Vždyť jsme hráli proti soupeři, který se skvěle prezentuje v Evropě. Jsme šťastní, že jsme ten zápas zvládli. Zpětně gratuluju Plzni, jak se v Evropské lize prezentuje.

Fotbalisté Slavie slaví s fanoušky vítězství proti Plzni.

Dokázali jste ji načapat na začátku obou poločasů.

Chtěl bych poděkovat celému týmu za to, jak skvělý výkon odvedl. Vítězství jsme si zasloužili. Dobře jsme bránili a směrem dopředu byli nebezpeční. Měli jsme kontrolu nad středem hřiště a při odražených míčích. To se ve velkém zápase vždycky hodí.

No vidíte, loni v dubnu jste v Plzni prohráli a prakticky přišli o titul. Tehdy jste byl hodně kritický.

Budu se opakovat v tom, že obrovský rozdíl je v mentalitě týmu. Koukněte na Malicka Dioufa. Loni mi po zápase v Plzni řekl, že není schopný pomáhat týmu a do konce sezony už nechce hrát. Cítil se špatně. A dneska? Hraje excelentně. Je to necelý rok a Malick je v kariéře výkonnostně o deset let dál. Progres u některých kluků je opravdu velký. A zároveň se dál opíráme o naše tahouny. Ogbu, Zima, Provod, Holeš. Tým má svoje jádro a momentálně je jinde než loni.

Taky díky Tomáši Chorému, kteří přišel v létě zrovna z Plzně. V kabině jste mu po zápase děkovali pokřikem Čorizo!

Musím smeknout. Jeho odolnost v soubojích. Jeho silná mentalita. Jako trenér ho vnímám dlouho, ale teprve při osobní zkušenosti jsem zjistil, že je ještě lepší, než jsem si myslel. Jeho přínos pro tým je obrovský.

Poprvé se vrátil do Plzně jako soupeř a navzdory nevraživosti fanoušků vstřelil dva góly. Pracovali jste na tom, aby na provokace publika nereagoval?

Já ne. On toho má tolik za sebou, že nebylo potřeba. Svůj přechod zvládl obdivuhodně. Takových lidí by se moc nenašlo. On je kouzelný v tom, že čím větší pozornost je na něj upřená, tím víc je v zápase. Ať na něj hráli Dweh, Markovič nebo Hejda, on to všechno ustál. On si prostě pracuje ve svém vnitřním prostředí.

A vy jste zvýšili náskok v čele na třináct bodů. Souhlasíte, že se o titul můžete připravit už jen sami?

Ne, nikdo v klubu si nesmí myslet, že to máme v kapse. Teď máme důležité tři body z těžkého prostředí. Tři body jsme sebrali těžkému soupeři. Ale do konce je strašně daleko a musíme pořád postupovat od překážky k překážce. Pravdou je, že tohle byla zatím nejtěžší jarní zkouška, ale už ve středu hrajeme pohár a v neděli liga s Bohemkou, takže musíme zůstat pořád stejně nastavení.

Fotbalisté Slavie (v černých dresech) se prosazují proti Plzni. Rozhodčí uklidňuje emoce během utkání Plzně se Slavií.

Určitě vnímáte, že jste si ve třetím zápase za sebou pomohli gólem ze standardní situace. Co to pro vás znamená?

Důkaz, že na tom pracujeme dobře. Po rohu, kdy jsme zvýšili na tři jedna, jsem říkal Milanu Kerbrovi, který má standardky na starosti: Na ligové play-off přicházejí naše zbraně. Když jsou složité terény, bývají standardky důležitý atribut hry. A kluci na nich makají. Tím, že už nehrajeme v Evropě, máme při tréninku víc času. Dřív nás trápila trajektorie kopů, teď se rapidně zlepšila. Zrovna na podzim nás to stálo výsledky v Evropě. Obecně lze říct, že standardní situace jsou důležité - a v Česku dvakrát tolik. Jsem rád, že jsme se o ně v Plzni opřeli.

Zatímco vy jste měli na přípravu týden, Plzeň ještě ve čtvrtek večer hrála evropský pohár s Ferencvárosem. Vaše výhoda?

Sledovali jsme plzeňský úspěch a snažili se predikovat, jak by asi Viktorka mohla nastoupit proti nám. Jinak jsme se o tom nijak zvlášť nebavili. Někdy je lepší jít ze čtvrtečního pohárového zápasu rovnou do nedělní ligy a nemyslet na to celý týden. Tentokrát jsme se prostě byli lepší my. Bylo důležité, že si tým věřil a nešel do zápasu vystrašený, což souvisí s tím, že se už rok buduje. Od loňské zimy je silnější. Jen příklad za všechny: když nám Zafeiris zahlásil problém se šlachou pod kolenem, mohli jsme ho stáhnout ze hřiště hned, protože jsme věděli, že Moses jeho úkoly zastane. Nebáli jsme se. A věřím, že týmový růst ještě bude kulminovat.