Pochválil nováčky, s červenou souhlasil. Friise však štvalo: Nechrání se fotbal!

„Pro fotbal je to špatně. Nechráníme způsob, jakým chceme tenhle sport hrát. Nechráníme plynulost hry,“ líčil na tiskové konferenci.

Naopak vyloučení stopera Uchenny či inkasovaný gól v závěru ho nechávaly klidným.

„S červenou kartou souhlasím, tam není, co řešit. Uchenna se z toho souboje snažil uhnout, nebylo to tak, že by chtěl soupeře zabít. Rozhodčího za to vinit nejde, ale jsem frustrovaný z toho neuznaného gólu,“ předeslal.

Který odvolal videorozhodčí kvůli Kuchtově faulu na brankáře Andrewa?

Tam je to přece jasná chyba. Kdyby nebyl předtím Kuchta přistrčený obráncem, nenaletěl by do gólmana, nespadl by. Ano, pak to byl jasný faul a přímý kop pro Budějovice, ale proč se neřešilo to přistrčení? Škoda, že ani tohle pro nás není dostatečné na faul.

Zápas jste ale mohli rozhodnout mnohem dřív.

Nakonec jsme si to ztížili, to jde celé za námi. Měli jsme osm střel na bránu jen v první půli, takže to jsme měli rozhodnout dávno předtím. V zakončení jsme selhali, na druhou stranu velká poklona brankáři Andrewovi. Ten jestli nebude v sestavě kola, je s vámi něco špatně, pánové. I s takovými šancemi si ale musíme poradit, pozitivní však je, že jsme si jich vytvořili hodně, ale opravdu hodně. To se hodí, protože góly v dalších zápasech budeme potřebovat.

Není takový výsledek trochu varováním před pohárovým utkáním s Duklou, která je v lize předposlední? Pravděpodobně vsadí na stejnou taktiku.

Stoprocentně. My musíme hrát líp, dál tvořit šance a proměňovat je. Mít v zápase navrch je fajn, ale musíme z toho něco těžit. Je to určitě varování a musí se nám v tomhle dařit lépe.

Poprvé v základu dostali šanci zmíněný Uchenna a také Vydra s Kofodem. Jak se vám líbili?

Obecně se jim v zápasech daří, zapadli dobře v pozicích, které využíváme, a ukázali, že klepou na dveře základní sestavy. Uchenna je velmi silný a fyzický hráč, z toho ještě budeme benefitovat. Vydra se ještě musí naučit pozici defenzivního záložníka tak, jak ji po něm chceme, protože z hostování se vrátil trochu ofenzivnější. Kofod tam nechal všechno, je to velmi dobrý fotbalista s fotbalovým mozkem, všichni tři odvedli dobrou práci a jsem s nimi spokojený.

Plánujete i dál sestavou rotovat?

Podle mého názoru jsme nasadili pokaždé ten nejsilnější tým. Neříkám tomu rotace. Při vícero zápasech musíme být chytří v tom, jak je hrajeme, abychom vždycky nasadili to nejlepší, měli k dispozici nejvíc síly. Nasadíme toho, kdo nám může pomoci k výhře.

Patrik Vydra ze Sparty v souboji s Ubongem Ekpaiem z Českých Budějovic.

A jaké máte plány se stoperem Ševínským? Od zápasu na Leverkusenu nehrál.

Tvrdě pracuje. V Leverkusenu se mu zápas povedl. Podle mě má před sebou velkou budoucnost. Klub má v srdci a roste každým týdnem.

První minuty od nemoci dostal někdejší tahoun Birmančevič. Jak daleko má teď do základu?

Je to těžké, musí si najít cestu zpátky. A taky podávat adekvátní výkony, jakmile dostane sebemenší šanci, tak jako každý. V týmu nikdo nemá místo garantované, i přesto, že se mu dříve dařilo. Nemůžu vám říct přesně, jaká je teď jeho pozice. Chci od něj jediné: aby makal na sto procent, nehledě na to, kde ho zrovna využíváme. Musí odevzdat maximum, než se naplno vrátí. Po nemoci ani není ještě připravený, aby odehrál devadesát minut.

Pomalu končí zimní přestupové období. Jak jste s ním spokojený?

Pracovali jsme tvrdě, abychom tým posílili. Bylo důležité, abychom přivedli kvalitu, která nám okamžitě pomůže. Jsem rád za všechny, co přišli, tým vyztužili a díky tomu teď máme hodně dobrých možností. To jsme mohli vidět i u těch, kteří nezačali v základu, vnímáme je všechny celý týden v trénincích. Postupně budujeme silný tým.