Deptal Spartu, přečkal i zlomený nos. Že jsem gumový? To asi geny, smál se Andrew

Neustoupil, když mu po odkopu lehce ruplo pod kolenem. Když mu týmoví lékaři zastavovali krvácení přímo pod domácím kotlem, který do něj pořádně hučel, také to nezabalil. Colin Andrew, gólman fotbalových Českých Budějovic, odcházel ze souboje se Spartou jako zmlácený hrdina. „Jsem zničenej, úplně na šrot,“ hlásil do televizních kamer po ligové porážce 1:2.