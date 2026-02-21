Chance Liga 2025/2026

ONLINE: Slovácko - Pardubice 0:0, důležitý boj o udržení. Vzchopí se domácí?

Autor: ,
Sledujeme online   15:00
Zatím na jaře dvakrát bodovali, ale na tři body stále čekají. Dočkají se fotbalisté Slovácka ve 23. ligovém kole proti Pardubicím? Oba celky se pohybují ve skupině o udržení, ale hosté pomalu pokukují po středu tabulky. Utkání sledujte v podrobné online reportáži od 15 hodin.

Záložník Michal Trávník ze Slovácka se snaží prosadit kolem bránícího pardubického hráče Giannise-Fivose Botose. | foto: ČTK

Pardubice dokonce mohou po sobotě proniknout do nejlepší desítky, pokud ze Slovácka odvezou aspoň bod a přeskočí Teplice.

Hosté s příchodem nového majitele a sportovního ředitele Jiřího Bílka vyhlásili budoucí boj o poháry, do kterého v posledních týdnech vstoupili úspěšně.

První porážku od konce listopadu přinesl až minulý víkend s Jabloncem (0:2), do té doby hosté porazili Spartu, Hradec, Baník, Bohemians a remizovali se Slavií.

To domácí Slovácko sice body sbírá, ale potřebovalo by víc, aby se odpoutalo od posledních příček. Aktuálně je o bod před Duklou a dva za Baníkem, což na únik z baráže nestačí. Naposledy podlehlo 1:2 Bohemians, předtím remizovalo 0:0 v Jablonci a doma 2:2 s Baníkem.

21. 2. 2026 15:00
Zápas probíhá
Slovácko : Pardubice 0 : 0
(0 : 0)
Sestavy:
M. Heča - G. Ndefe, M. Rundič, A. Stojčevski - P. Reinberk, T. Kostadinov, D. Tetour, P. Blahút - P. Juroška, J. Suchan, M. Havlík
Sestavy:
L. Charatišvili - J. Noslin, J. Hamza, M. Konečný - E. Godwin, S. Šimek, M. Hlavatý, R. Mahuta - A. Tanko, D. Smékal, G. Botos
Náhradníci:
A. Urban, F. Vaško, R. Horák, J. Mulder, D. Barát, A. Marinelli, M. Šviderský, M. Petržela, M. Krmenčík, T. Huk, . Ouanda
Náhradníci:
J. Trédl, Š. Míšek, A. Mandous, S. Kopásek, F. Vecheta, L. Krobot, V. Patrák, T. Solil, T. Jelínek, T. Boledovič, B. Sljubyk
23. kolo

22. kolo

MFK Karviná - 1. FC Slovácko

1. 3. • 13:00 • Městský stadion Karviná, Karviná-Ráj

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 22 15 7 0 49:18 52
2. AC Sparta PrahaSparta 22 14 5 3 43:23 47
3. FK JablonecJablonec 22 12 6 4 30:20 42
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 22 12 5 5 42:28 41
5. FC Slovan LiberecLiberec 22 10 7 5 37:22 37
6. MFK KarvináKarviná 22 10 2 10 35:37 32
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 22 8 6 8 33:29 30
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 22 8 6 8 20:21 30
9. FC ZlínZlín 22 7 6 9 26:29 27
10. FK TepliceTeplice 22 6 7 9 22:26 25
11. FK PardubicePardubice 22 6 7 9 28:38 25
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 22 6 5 11 19:29 23
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 22 4 7 11 29:47 19
14. FC Baník OstravaOstrava 22 4 6 12 16:28 18
15. 1. FC SlováckoSlovácko 22 3 7 12 14:29 16
16. FK Dukla PrahaDukla 22 2 9 11 14:33 15
