ONLINE: Slovácko - Pardubice 0:0, důležitý boj o udržení. Vzchopí se domácí?

Pardubice dokonce mohou po sobotě proniknout do nejlepší desítky, pokud ze Slovácka odvezou aspoň bod a přeskočí Teplice.
Hosté s příchodem nového majitele a sportovního ředitele Jiřího Bílka vyhlásili budoucí boj o poháry, do kterého v posledních týdnech vstoupili úspěšně.
První porážku od konce listopadu přinesl až minulý víkend s Jabloncem (0:2), do té doby hosté porazili Spartu, Hradec, Baník, Bohemians a remizovali se Slavií.
To domácí Slovácko sice body sbírá, ale potřebovalo by víc, aby se odpoutalo od posledních příček. Aktuálně je o bod před Duklou a dva za Baníkem, což na únik z baráže nestačí. Naposledy podlehlo 1:2 Bohemians, předtím remizovalo 0:0 v Jablonci a doma 2:2 s Baníkem.
