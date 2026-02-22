Chance Liga 2025/2026

Vyhrocený zápas, to mám rád! Tři body jsou nesmírně cenné, řekl Chorý po Liberci

Autor:
  7:48
Už na konci zápasu působil dojmem, že toho má tak akorát. Když pak slávistický útočník Tomáš Chorý přišel po výhře nad Libercem (1:0) do tiskového centra, opřel se jednou rukou o stůl a s prázdným výrazem v tváři čekal na otázky novinářů. „To tak jenom vypadá, já to trošku hraju, ale úplně zničený nejsem, to bych utkání nedohrál. Žádný vážnější problém nemám,“ usmál se autor jediné branky.
Slávistický útočník Tomáš Chorý slaví gól proti Liberci.

Slávistický útočník Tomáš Chorý slaví gól proti Liberci. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Slávistický kouč Jindřich Trpišovský během utkání s Libercem.
Slávistický obránce David Jurásek s dcerou Valentinou po utkání s Libercem.
Souboj slávistického útočníka Tomáše Chorého s libereckým brankářem Tomášem...
Gólová radost Tomáše Chorého v Edenu proti Liberci.
15 fotografií

Po hodině hry se prosadil z penalty, kterou sudí nařídil za Maškův faul na jeho osobu.

„Vždycky když jdu na penaltu, tak jdu s plánem. Když se rozhodnu pro nějakou stranu, tak to tam pak kopnu, protože se říká, že když hráč změní plán, tak to pak nekopne dobře. Čekal jsem, že Kouba skočí a když to kopnu doprostřed, bude to gól. Stalo se a spadl mi kámen ze srdce,“ popsal pak Chorý.

Slavia - Liberec 1:0, dva neuznané góly domácích, z penalty pak rozhodl Chorý

Byl jste nervózní?
Napětí bylo obrovské. Celý stadion si stoupne a čeká až se penalta kopne, takže musím zachovat klid, být 100% koncentrovaný a věřit, že jsem si dobře vybral. Byl jsem fakt strašně rád, protože jsem věděl, že mi kluci věří. Když Mojma (Mojmír Chytil) držel míč, potkali jsme se pohledem, tak jsem věděl jsem, že mi ho dá a že ten moment bude na mně. Že ten tým budu muset nasměrovat já. Cítím to tak celou dobu.

Je pravda, že vaše góly Slavii v podobně náročných utkáních táhnou.
Vím, že vždycky musí být frajer nebo víc frajerů, kteří tým naburcují. Ale dneska jich tam bylo 10 a já si jen vzal penaltu a proměnil ji. Musím smeknout před celým týmem, i před střídajícími hráči. Už o poločase jsem říkal, že není důležité, kdo zápas začíná, ale kdo ho dokončí.

Vypjatý večer v Edenu: fanoušek na hřišti, dohady i odvolané góly. Liberec cítil křivdu

Proti Liberci byl ten zápas opravdu náročný.
Hrozně těžký, musím pochválit Liberec, hráli dobře. Věděli jsme, že to nebude jednoduché utkání. Ale do šancí jsme se dostávali, měli jsme jich dost a jsem rád, že jsme to strhli na naší stranu. V jednu chvíli se to hodně přelévalo a bylo tam hodně emocí – odvolaný gól, pak zrušená penalta, pak další odvolaný gól. Z naší strany strašně emočně narvaný zápas a považuju ho za obrovsky důležitý. Kdybychom ho nezvládli...

Tak?
Tak by si pár lidí a týmů v republice řeklo, že mají na to nás dohnat. Ale my jsme ukázali týmovost a jak si za tím jdeme. Toho si na nás vážím, že držíme za jeden provaz a jsem šťastný, že jsme udrželi tři body doma.

Souboj slávistického útočníka Tomáše Chorého (vlevo) s libereckým Ange N’Guessanem.

Už jste zmínil že zápas byl hodně emočně vypjatý.
Nečekal jsem, že to bude až takováhle válka, ale po prvních 10 minutách mi bylo jasné, že tam budou mraky soubojů. Do toho kontroverzní situace a bylo mi jasné, že to pro oba bude těžké. První poločas byla trochu taková bramboračka, ale minimálně 30 minut jsme ho měli pod kontrolou. Pak nás Liberec mohl potrestat, když jsme to zbytečně otevřeli vzadu, ale zaplať pánbůh jak to dopadlo. Liberec byl nachystaný výborně a ty tři body jsou pro nás opravdu cenné.

Po konci zápasu jste na trávníku mluvil se soupeřovým trenérem Kováčem, načež se okolo vás strhla potyčka.
To jsou prostě emoce. Kováč za mnou přišel a něco jsme si tam vyříkávali. N’Guessan na mě po souboji vždycky šlápl, a oni na mě křičeli ať vstávám, jen ne teda takhle hezky. Já na ně pak křičel taky, tak jsme si to vyříkávali a ještě se do toho pustil asistent. Ale nic hrozného, jenom jsme po sobě párkrát houkli.

Vstoupit do diskuse

23. kolo

24. kolo

Kompletní los

22. kolo

23. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 23 16 7 0 50:18 55
2. AC Sparta PrahaSparta 22 14 5 3 43:23 47
3. FK JablonecJablonec 23 13 6 4 31:20 45
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 22 12 5 5 42:28 41
5. FC Slovan LiberecLiberec 23 10 7 6 37:23 37
6. MFK KarvináKarviná 23 10 2 11 35:38 32
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 23 8 7 8 33:29 31
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 22 8 6 8 20:21 30
9. FC ZlínZlín 23 7 7 9 26:29 28
10. FK TepliceTeplice 22 6 7 9 22:26 25
11. FK PardubicePardubice 23 6 7 10 28:40 25
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 22 6 5 11 19:29 23
13. 1. FC SlováckoSlovácko 23 4 7 12 16:29 19
14. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 22 4 7 11 29:47 19
15. FC Baník OstravaOstrava 22 4 6 12 16:28 18
16. FK Dukla PrahaDukla 22 2 9 11 14:33 15
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Panathinaikos - Plzeň 2:2, hosté dvakrát pálili z dálky, v závěru je zachránil Ladra

Oslava plzeňských fotbalistů po gólu Tomáše Ladry (vlevo) proti Panathinaikosu.

Dvakrát se pořádně natáhl a na míč si i sáhl, jenže pokaždé si ho brankář Lafont jen srazil do sítě. A tak plzeňští fotbalisté vezou z řeckého Panathinaikosu z úvodního utkání vyřazovací fáze...

Slavia - Liberec 1:0, dva neuznané góly domácích, z penalty pak rozhodl Chorý

Gólová radost Tomáše Chorého v Edenu proti Liberci.

Slávističtí fotbalisté zůstávají v Chance Lize neporažení. Ve 23. kole zvítězili doma nad Libercem 1:0 a minimálně do neděle zvýšili svůj náskok v čele na osm bodů před Spartou, kterou navíc čeká...

Sparta - Hradec Kr. 2:0, oba góly dal kapitán Haraslín, domácí podržel Surovčík

Sparťanská radost z gólu v utkání s Hradcem.

Sparťanští fotbalisté zůstávají v jarní části sezony stoprocentní, potřetí vyhráli a ještě neinkasovali. V domácím zápase 22. kola Chance Ligy porazili Hradec Králové 2:0 po dvou brankách kapitána...

Fotbalové přestupy ONLINE: Sparta získala s předstihem maďarského stopera

Sledujeme online
Viktor Vitályos, nová posila fotbalové Sparty.

Zimní přestupové okno už je minulostí a jarní část fotbalové sezony je v plném proudu. Jak se přes zimu hýbal trh s hráči? Všechno jsme sledovali online.

Olomouc - Lausanne 1:1, domácí měli šancí na deset gólů, jedinou proměnil Šturm

Olomoucký útočník Danijel Šturm střílí gól v utkání Konferenční ligy proti...

Olomoučtí fotbalisté si vypracovali příležitostí snad na deset branek, ale dokázali proměnit jedinou. A to ještě se štěstím. Proto v úvodním utkání play off Konferenční ligy doma s Lausanne pouze...

Poprvé bez Daridy - a Hradec tápal. De Sciglio cítil, že není připravený, řekl Horejš

Momentka z utkání mezi fotbalisty Hradce Králové a Zlína.

Jeden otazník přišel dva dny před zápasem se Zlínem, druhý jen několik hodin před ním. První se týkal toho, zda přijde bývalý italský reprezentant De Sciglio. Druhý pak toho, zda se podaří nahradit...

22. února 2026

Vypjatý večer v Edenu: fanoušek na hřišti, dohady i odvolané góly. Liberec cítil křivdu

Slávistický kouč Jindřich Trpišovský během utkání s Libercem.

Těsná, ale o to důležitější výhra Slavie. A také od první do poslední minuty totální hrana. Ostré souboje, drsné střety i hmatatelná nervozita, která se v Edenu přelévala ze hřiště na střídačku a...

21. února 2026  23:17

City na dostřel Arsenalu. Souček s West Hamem bez gólů, ztratily Chelsea i Villa

Spokojení Erling Haaland s trenérem Pepem Guardiolou po vítězství Manchesteru...

Už jen dva body! Rozdíl mezi Arsenalem, lídrem fotbalové Premier League, a druhým Manchesterem City se opět snížil. Pronásledovatelé zvítězili ve 27. kole 2:1 nad Newcastlem díky dvěma gólům...

21. února 2026  23:03,  aktualizováno  23:06

Slavia - Liberec 1:0, dva neuznané góly domácích, z penalty pak rozhodl Chorý

Gólová radost Tomáše Chorého v Edenu proti Liberci.

Slávističtí fotbalisté zůstávají v Chance Lize neporažení. Ve 23. kole zvítězili doma nad Libercem 1:0 a minimálně do neděle zvýšili svůj náskok v čele na osm bodů před Spartou, kterou navíc čeká...

21. února 2026  19:30,  aktualizováno  21:02

Hlavní je, že koleno drží, těší jarního jabloneckého kanonýra Nebylu

Jablonecká radost z gólu Sebastiana Nebyly proti Karviné.

Na začátku podzimní části měl klíčovou roli v základní sestavě fotbalistů Jablonce, na konci října si ale slovenský záložník Sebastian Nebyla poranil koleno a z ligových trávníků zmizel. Po úspěšné...

21. února 2026  20:02

Jablonec - Karviná 1:0, třetí místo uhájil Nebyla, hosté prohráli počtvrté v řadě

Jablonecká radost z gólu Sebastiana Nebyly proti Karviné.

Za čtyři jarní kola vstřelili jediný gól, fotbalisté Karviné nezvládli ani utkání v Jablonci, kde ve 23. kole Chance Ligy prohráli 0:1, už počtvrté po restartu soutěže. Domácím vystřelil tři body a...

21. února 2026  17:45

Hradec - Zlín 0:0, souboj sousedů v tabulce bez gólů. Hosté znovu uhráli nulu

Zlínský brankář Stanislav Dostál chytá míč v utkání proti Hradci Králové.

Tříbodový rozdíl mezi nimi zůstane i nadále. Královéhradečtí fotbalisté ve 23. ligovém kole sice uhájili náskok nad tabulkovým sousedem, nicméně prováhali šanci na vstup do elitní šestky. S nováčkem...

21. února 2026  17:26

Artis zahájil útok na první ligu šestigólovou remízou s Opavou

Fotbalisté Artisu Brno při penaltovém rozstřelu ve 3. kole MOL Cupu proti...

Fotbalisté Artisu Brno na úvod jara remizovali v domácí dohrávce 14. kola druhé ligy s Opavou 3:3. Ambiciózní klub až v závěrečné desetiminutovce dotáhl dvoubrankové manko, dvěma góly se blýskl...

21. února 2026  17:17

Slovácko - Pardubice 2:0, důležité body v boji o záchranu, poprvé pálil Suchan

Aktualizujeme
Momentka z utkání Slovácka s Pardubicemi. Zleva domácí Gigli Ndefe a brankář...

Na jaře padli jen jednou, teď navíc poprvé slaví tři body. Fotbalisté Slovácka ve 23. kole Chance Ligy porazili 2:0 Pardubice a úspěšně pokračují v boji o záchranu. První gól v dresu celku z...

21. února 2026  16:56

De Sciglio nařkl Hradec: Nejednali fér a smlouvy byly neúplné, přitom jsem zdravý

Mattia De Sciglio z Juventusu odehrává balon před Saúlem Niguezem z Atlétika...

Čtyřicet startů za italskou reprezentaci, tři tituly v Serii A. Přesto obránce Matteo de Sciglio, kterého do české ligy lákal Hradec Králové, od klubu slyšel: Nebyl bys pro nás okamžitou pomocí....

21. února 2026  10:15

Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNOLOG VÝROBY VHODNÉ I PRO ABSOLVENTY S NÁSTUPNÍM BONUSEM 40-50.000KČ

Advantage Consulting, s.r.o.
Středočeský kraj, Ústecký kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Marek Čech: Brankáři nemusí být nejlepší kámoši, ale vzájemný respekt je nutný

Marek Čech trénuje brankáře v Jablonci.

Mistrovský titul získal s fotbalisty Liberce i Sparty, v dresu Plzně si zachytal Ligu mistrů, působil v Rusku a krátce i v Indii. Bohaté brankářské zkušenosti nyní Marek Čech předává jako trenér...

21. února 2026  10:12

Když postup nevyjde, tak nechci utíkat, říká nejdražší posila v historii Artisu

Liberecký stoper Dominik Plechatý brání Quadriho Adedirana z Českých Budějovic.

V mládí se mu předpovídala zářná budoucnost, za pražskou Spartu v první lize debutoval ve stejném zápase jako dnes bundesligový Adam Hložek. Později prošel Mladou Boleslaví, Jabloncem a posledních...

21. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.