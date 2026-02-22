Chance Liga 2025/2026

Pohledný zápas to nebyl, uznal Trpišovský. Na derby vyhlíží návraty marodů

  8:59
Také se nechal strhnout vypjatou atmosférou utkání a několikrát se u postranní čáry rozvášnil. O to víc si pak trenér slávistických fotbalistů Jindřich Trpišovský cenil těsné domácí výhry 1:0 nad Libercem. „Důležité vítězství s nepříjemným soupeřem. Ale zápas to nebyl úplně pohledný a koukatelný,“ uznal.
Slávistický trenér Jindřich Trpišovský reaguje na průběh utkání s Libercem.

foto:  Michal Růžička, MAFRA

Slávistický kouč Jindřich Trpišovský během utkání s Libercem.
Slávistický obránce David Jurásek s dcerou Valentinou po utkání s Libercem.
Souboj slávistického útočníka Tomáše Chorého s libereckým brankářem Tomášem...
Gólová radost Tomáše Chorého v Edenu proti Liberci.
Domácí uspěli díky Chorého penaltě a udrželi neporazitelnost v aktuálním ročníku. Ještě předtím Slavii sudí dva góly neuznal, Liberci pro změnu odvolal penaltu.

„Milan Kerbr mi říkal, že byla jasná, takže jsem byl klidnější. Kdyby nám to i potřetí zrušil, bylo by to nepříjemné. Ale jistý jsem si byl, až když jsme ji kopali. Stejně u všech gólů, které dáváme, tak se začínám radovat až když soupeř rozehrává na půlce,“ usmál se Trpišovský

Slavia - Liberec 1:0, dva neuznané góly domácích, z penalty pak rozhodl Chorý

O čem ještě slávistický trenér hovořil?

O prodlevě na začátku kvůli kouři z pyrotechniky: „Nejhorší je, že nevíte, jak dlouho to bude trvat. Jste na něco nachystaní a pak je všechno jinak. Ale spíš je nepříjemné to zimní počasí. Tentokrát to bylo extrémně dlouhé, takže jsme to mohli řešit společnou rozcvičkou, ale ty informace jsme neměli. Výhoda aspoň je, že vidíte rozestavení soupeře a můžete si něco upřesnit.“

O emocích v zápase: „Prvních 25 minut to bylo náročné utkání, hodně nahoru dolů. A když tam pak máte neuznaný gól, emoce ještě stoupnou. Jeden tým cítí křivdu, druhému to pomůže. Zvlášť když je to přezkoumání dlouhé, tak to budí emoce, hráči si to pak vyříkávají mezi sebou. Od té doby nervozita stoupla.“

Vypjatý večer v Edenu: fanoušek na hřišti, dohady i odvolané góly. Liberec cítil křivdu

O vypjatém závěru a potyčce po utkání: „Viděl jsem jenom chumel před sebou, já jsem si tam podával ruku s Kovym (Radoslav Kováč) a povídali jsme si, že je škoda, že to takhle znervóznělo, když ten zápas dobře začal. Vím, že tam byl nějaký incident, ale nevím, čím byl vyvolaný. Emocí tam bylo hodně, připomínalo mi to derby nebo jiné velké zápasy. Nepamatuju běžný ligový zápas, kde by bylo tolik nervozity.“

O Tomáši Chorém a jeho soubojích s libereckou obranou: „Choras těch soubojů podstoupí strašně moc a ty věci na něj se posuzují těžko, protože má skoro dva metry a je těžkej. Ustojí něco, co by jiný hráč neustál a zase obráceně. Je to speciální kategorie hráče, takový atyp, ať už pohybem nebo krytím míče. Hůř se na něj posuzují situace, protože když někdy spadne a je to faul, nemusí to tak vypadat. Zápasu každopádně dodává emoce, hodně toho přijme i rozdá. Byla tam spousta situací, okolo něj se vždycky něco děje.“

Vyhrocený zápas, to mám rád! Tři body jsou nesmírně cenné, řekl Chorý po Liberci

O návratech marodů: „Douděra určitě nebude k dispozici v dohledné době, určitě ne do reprezentační přestávky. Provod bude chybět ještě v řádu týdnů – můžou být dva, ale klidně pět až šest. Záleží jen na tom, kdy dostaneme zelenou od lékařů. Ogbu, Moses a Vlček by se mohli příští týden zapojit do tréninku a děláme všechno proto, aby byli ready na derby.“

O zajímavých hráčích v kádru Liberce: „Je jich tam hodně, Diakité, Kayondo... N’Gueesan ukázal kvalitu, kromě fyzických předpokladů je dobrý s míčem. Zima ho zná z Turína a chválil ho. Pak je tam Mahmič, který mi trochu připomíná Miňu Stocha. Má skvělou střelu oběma nohama, přihrávku za obranu, standardní situace. Liberec je z nich díky němu hodně nebezpečný.“

O Vojtěchovi Stránském, o nějž údajně měla Slavia zájem: „Vojta je z vlny nových hráčů a od angažmá v Boleslavi hodně vyspěl. Je na tom dobře běžecky i fotbalově. Má slušné body, velký akční radius, posbírá hodně míčů a zároveň dobře zakládá útoky. Myslím, že jednou bude hrát v nějakém špičkovém klubu a možná i za reprezentaci.“

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 23 16 7 0 50:18 55
2. AC Sparta PrahaSparta 22 14 5 3 43:23 47
3. FK JablonecJablonec 23 13 6 4 31:20 45
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 22 12 5 5 42:28 41
5. FC Slovan LiberecLiberec 23 10 7 6 37:23 37
6. MFK KarvináKarviná 23 10 2 11 35:38 32
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 23 8 7 8 33:29 31
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 22 8 6 8 20:21 30
9. FC ZlínZlín 23 7 7 9 26:29 28
10. FK TepliceTeplice 22 6 7 9 22:26 25
11. FK PardubicePardubice 23 6 7 10 28:40 25
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 22 6 5 11 19:29 23
13. 1. FC SlováckoSlovácko 23 4 7 12 16:29 19
14. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 22 4 7 11 29:47 19
15. FC Baník OstravaOstrava 22 4 6 12 16:28 18
16. FK Dukla PrahaDukla 22 2 9 11 14:33 15
