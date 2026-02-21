Chance Liga 2025/2026

ONLINE: Slavia - Liberec, domácí s Isifem, Kušej na lavičce. Hraje i Suleiman

Slávističtí fotbalisté pokračují coby neporažený lídr domácí soutěže, ve 23. kole hostí Slovan Liberec a mohou před nedělí navýšit náskok na druhou Spartu. Utkání sledujte v podrobné online reportáži od 18 hodin.

Vasil Kušej ze Slavie se snaží uniknout libereckému Josefu Koželuhovi. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Slavia na jaře ztratila body pouze v úvodním utkání v Pardubicích, kde i v deseti vybojovala remízu 1:1. Poté si doma poradila s Mladou Boleslaví (4:0) a vyhrála 3:1 v Karviné.

Nadále drží ligovou neporazitelnost a pětibodový náskok v čele soutěže, což v posledních dvou utkáních zařídil hlavně útočník Tomáš Chorý s bilancí 3+1.

Slavia by dobrou formu ráda potvrdila i v dalším domácím utkání. Do něj posílá trenér Jindřich Trpišovský následující základní sestavu: Staněk – Holeš, Chaloupek, Bořil – Isife, Schranz, Suleiman, Sadílek, Jurásek – Chytil, Chorý.

Liberec hájí umístění v elitní šestce, před šestou Karvinou má navíc pohodlný pětibodový náskok. A na Slavii bude chtít překvapit. Na jaře už porazil 2:0 Zlín, pak podlehl 1:3 Plzni a naposledy zvítězil 1:0 nad Baníkem.

Když se oba kluby potkaly naposledy na konci září, remizovali 1:1 po gólech Hodouše a pozdní vyrovnávací trefě Kušeje.

21. 2. 2026 18:00
Slavia : Liberec 0 : 0
Sestavy:
J. Staněk - Š. Chaloupek, J. Bořil, T. Holeš - S. Isife, M. Sadílek, M. Suleiman, D. Jurásek - I. Schranz, M. Chytil, T. Chorý
Sestavy:
T. Koubek - M. Icha, L. Masopust, A. N’Guessan, A. Kayondo - V. Stránský, T. Diakité, P. Dulay, E. Mahmič, P. Hodouš - L. Mašek
E. Prekop, V. Kušej, J. Markovič, D. Zima, M. Oscar, Y. Sanyang, S. Michez, M. Cham, I. Chinedu, Y. Mbodji
V. Sychra, L. Pešl, J. Koželuh, J. Mikula, A. Soliu, A. Drakpe, I. Krajčírik, D. Rus, M. Lexa, P. Juliš, L. Letenay
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 22 15 7 0 49:18 52
2. AC Sparta PrahaSparta 22 14 5 3 43:23 47
3. FK JablonecJablonec 23 13 6 4 31:20 45
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 22 12 5 5 42:28 41
5. FC Slovan LiberecLiberec 22 10 7 5 37:22 37
6. MFK KarvináKarviná 23 10 2 11 35:38 32
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 23 8 7 8 33:29 31
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 22 8 6 8 20:21 30
9. FC ZlínZlín 23 7 7 9 26:29 28
10. FK TepliceTeplice 22 6 7 9 22:26 25
11. FK PardubicePardubice 23 6 7 10 29:40 25
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 22 6 5 11 19:29 23
13. 1. FC SlováckoSlovácko 23 4 7 12 16:30 19
14. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 22 4 7 11 29:47 19
15. FC Baník OstravaOstrava 22 4 6 12 16:28 18
16. FK Dukla PrahaDukla 22 2 9 11 14:33 15
