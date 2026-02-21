ONLINE: Jablonec - Karviná 0:0, domácí hájí třetí příčku proti týmu bez formy

Jablonec zároveň na jaře ještě neprohrál, porazil Teplice 1:0, remizoval bez branek se Slováckem a naposledy zvítězil 2:0 v Pardubicích.
To Karviná zažívá opačný scénář. Tři porážky, skóre 1:7 a ohrožení v boji o nejlepší šestku. Dodejme, že Slezané kromě porážky 0:2 v Teplicích čelili doma silné Plzni (0:2) a Slavii (1:3), nicméně na podzim uměli trápit i favority.
V Jablonci je nečeká nic snadného.
Po 23. kole je může přeskočit jak sedmý Hradec, tak osmá Sigma. Domácí zase dál útočí na druhou Spartu, kterou čeká nedělní šlágr proti čtvrté Plzni.
K. Mihelak - D. Souček, N. Tekijaški, F. Novák - V. Čanturišvili, R. Sedláček, S. Nebyla, E. Sobol - A. Alégué, L. Jawo, D. Hollý
A. Kotlín, S. Lavrinčík, S. Obinaja, R. Pantalon, M. Malenšek, N. Okeke, D. Štěpánek, J. Chramosta, D. Puškáč, M. Cedidla, F. Zorvan
A. Traoré, D. Samko, K. Vinicius, O. Condé, Y. Lawali, J. Skyba, F. Konaté, J. Křišťan, J. Fiala