Veselý po remíze kritizoval sudího: U pana Starého s tím počítáte, občas jsme se divili

Bohemians může alespoň těšit, že před Libercem udrželi dvoubodový náskok ve středu tabulky. Ale divák se nudil.

„Byl to soubojový zápas a rozhodčí tomu může pomoct. Hráčům se ale těžko hledala míra, co se pustí a co ne. Na jednu stranu se pouštěly ostré zákroky, jindy se pískaly hodně jemné fauly, což je těžké hlavně pro obránce. Občas jsme se všichni divili. Určitě rozhodčí nebyl nejslabší na hřišti, ale byl to jeden z faktorů,“ přidal Veselý.

V závěru pak vyloučil Shejbala. Podle vás správně?

Za mě ten druhý zákrok nebyl na vyloučení, hráč Liberce to nasimuloval. Ale myslím, že tomu Shejbal šel naproti tím výlevem na rozhodčího po první žluté kartě, což pak asi sudí kompenzoval vyloučením. Ale mrzí mě, že jsem ho tam poslal kvůli standardním situacím ve chvíli, kdy náš tlak kulminoval a on ho zabrzdil. Měl to zvládnout líp, musí udržet emoce.

Jan Shejbal z Bohemians (uprostřed) dostává červenou kartu v utkání s Libercem.

Jak byste nepříliš atraktivní zápas zhodnotil?

První poločas se hrálo vyrovnané a bojovné utkání s minimem šancí. Jednu měl po naší ztrátě Liberec, jednu my. Jinak to bylo o soubojích a druhých míčích i kvůli terénu, který byl suchý a tvrdý. Ve druhé půli jsme měli územní převahu a byli opticky lepším týmem, ale k vítězství to nevedlo. Něco jsme si vytvořili, ale z té územní převahy jsme si měli vypracovat víc nebezpečných situací. Remíza vzhledem k vývoji v tabulce svou cenu má a těší mě nula.

V čem byl hlavní problém Bohemians?

Jedním z faktorů byla nepřesnost v předfinální fázi. My jsme se do těch pozic dostávali dost, ale pak nám chyběla větší kvalita a přesnost okolo vápna, hlavně kvůli terénu. Přesto si myslím, že se tam gól dal vstřelit, stačilo trochu klidu. Ale určitě jsme mohli do vápna chodit ve větším počtu a víc tomu jít naproti.

V zápase vám navíc příliš nepomohl Júsuf, který vůbec nebyl vidět.

Júsuf nebyl stoprocentní, měl nějaké problémy s kotníkem. Matoušek zase lehnul s chřipkou, což jsou věci, které nás limitují. Ale tak to je, to má každý tým.

Dominik Pleštil z Bohemians (vpravo) si kryje míč před Azizem Kayondem z Liberce.

Nejblíže gólu byl z vašich hráčů už v první půli Pleštil, který hlavičkoval těsně nad bránu.

Mohl dát gól, to je přesně jeho doména. Kdyby ho dal, budu ho hodnotit pozitivně. On na křídle hodně rotoval s Drchalem, ale čekal jsem, že se budou víc dostávat přes hráče. Měl šanci, ale v útočné fázi mohl předvést víc.

V týdnu vás čeká pohárové utkání s Boleslaví, obměníte sestavu?

Všechno je otevřené, nebudu soupeři odhalovat karty. Nevylučuji změny v sestavě. Víme, že někteří starší hráči mají s anglickými týdny problém a nechceme, aby se zranili. Ale musíme si v úterý vyhodnotit stav mužstva. Pro nás je pohár na úrovni ligového zápasu, rádi bychom se o postup porvali, ale sestava totožná nebude. Může se stát, že vyměníme třeba brankáře. Frühwald vypadá na tréninku dobře, trochu to z něj spadlo, ale vidíte, že Reichl je ve formě.