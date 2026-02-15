Chance Liga 2025/2026

Když naposledy nastoupil za Spartu v soutěžním utkání, minelou na půdě Artisu Brno svým spoluhráčům zkomplikoval zápas osmifinále fotbalového poháru. Další šanci dostal Jakub Surovčík v neděli v lize proti Hradci Králové (2:0), když po čtvrthodině musel nečekaně zastoupit zraněného Petera Vindahla. A tentokrát obstál.
Gólman Jakub Surovčík ze Sparty v akci.

Gólman Jakub Surovčík ze Sparty v akci. | foto: Anna Kristová, MAFRA

Míč končí v královehradecké brance během zápasu na Spartě.
Sparťanský kapitán Lukáš Haraslín slaví trefu proti Hradci Králové.
Adam Ševínský ze Sparty se natahuje po balonu v zápase s Hradcem Králové.
Sudí Lukáš Nehasil a kapitán Lukáš Haraslín diskutují během utkání Sparty proti...
18 fotografií

„Doma, s nulou a za tři body. Z mého pohledu ideální zápas, takže spokojenost,“ culil se po utkání v rozhovoru pro televizi Oneplay Sport.

Na tiskové konferenci ho pak vychválil i kapitán Lukáš Haraslín, jenž utkání dvěma góly rozhodl.

„Já dostal cenu pro hráče zápasu, ale myslím, že by si ji zasloužil on,“ zdůraznil. „Chytil dvě šance za stavu jedna nula a klobouk dolů, jak se té šance chopil, když navíc šel do zápasu nerozcvičený. Nebylo to jednoduché, Hradec začal druhý poločas dobře a Suro nás dvěma zákroky udržel ve hře. Pak rozhodla penalta, ale nebýt jeho zákroků, kdo ví, jak by to utkání dopadlo.“

Sparta - Hradec Kr. 2:0, oba góly dal kapitán Haraslín, domácí podržel Surovčík

Do hry se Surovčík dostal nečekaně. Vindahl si po čtvrthodině sedl před vlastním vápnem na trávník a ukázal směrem k lavičkám, že nemůže pokračovat. Už ve 4. minutě si totiž při zákroku po Trubačově střele nešťastně poranil nohu o konstrukci brány. A byť zkoušel pokračovat, nešlo to.

„Nevím, co přesně si přivodil, pořád čekám na informace od doktorů,“ řekl po utkání trenér Brian Priske.

„V tu chvíli mi pomohlo, že to bylo na začátku zápasu a člověk není ještě tak zmrzlý. Na šanci v lize jsem čekal dlouho a je z týmového pohledu blbé, že přijde tímhle způsobem, ale jsem rád za každou minutu, kterou dostanu,“ popsal Surovčík.

Navzdory okolnostem obstál.

V první půli byl ještě bez práce, v té druhé se však musel předvést hned po změně stran. Po rohovém kopu se nejprve balon odrazil k Daridovi, jenž se do něj opřel a vyslal prudkou střelu na bránu, po níž se však Surovčík natáhl a dokázal ji zkrotit.

Hradecký František Čech se snaží probít přes sparťana Olivera Sonneho.

„Tady v těch situacích, kdy jde střela z vápna po rohu, to je, nechci říct štěstí, ale v tom zákrytu je to těžké. Já měl naštěstí možnost reagovat a povedlo se mi to včas. Nešlo to úplně k tyči a dostal jsem se na to,“ přiblížil Surovčík.

Další skvělý zákrok předvedl po střele Van Burena, jenž ve vápně pálil z otočky, ale třiadvacetiletý gólman jeho pokus vyrazil nohou.

K těmto dvěma zákrokům mu pak statistici připočítali ještě dva sebrané centry, jeden vyboxovaný a navrch 84% úspěšnost přihrávek.

„Ze Surovčíka mám radost, není jednoduché takhle narychlo skočit do zápasu bez delšího rozcvičení, ale ukázal, že je kvalitní gólman, a měl tam dva skvělé zákroky. Navíc byl klidný na míči, což nám pomohlo, předvedl dobrý výkon a zaslouží si pochvalu i potlesk fanoušků,“ chválil Priske.

Sparťanský trenér Brian Priske se diví během uktání proti Hradci Králové.

Ve Spartě je Surovčík třetím rokem.

Po příchodu z Jablonce začínal v béčku a od loňské sezony pravidelně chytá v domácím poháru, což v letošní sezoně zatím dělalo dva zápasy. A právě v tom posledním na půdě Artisu Brno (2:1) začátkem prosince udělal Surovčík hrubku, když neodhadl dlouhý nákop, nechal Adedirana skórovat do prázdné brány a srovnat na 1:1. Spartu pak spasil až penaltou v závěru Rrahmani.

„Udělal špatné rozhodnutí, asi měl zůstat ve vápně, a ten odkop mu pak vůbec nevyšel. Ale to k fotbalu patří a hned jsem mu řekl, ať se tím příliš netrápí, i když mu to lidé asi budou dlouho připomínat,“ pronesl tehdy Priske.

Teď si Surovčík reputaci zlepšil. A pokud navíc Vindahlovo zranění bude vážnějšího charakteru, určitě nastoupí i za týden proti Plzni.

„Jsem rád, že jsme vyhráli, ale ve Spartě je nejdůležitější další zápas, takže tenhle je uzavřený a už se soustředíme na ten další. Uvidíme, jak to bude s Petem,“ uzavřel slovenský brankář.

23. kolo

22. kolo

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 22 15 7 0 49:18 52
2. AC Sparta PrahaSparta 22 14 5 3 43:23 47
3. FK JablonecJablonec 22 12 6 4 30:20 42
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 22 12 5 5 42:28 41
5. FC Slovan LiberecLiberec 22 10 7 5 37:22 37
6. MFK KarvináKarviná 22 10 2 10 35:37 32
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 22 8 6 8 33:29 30
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 22 8 6 8 20:21 30
9. FC ZlínZlín 22 7 6 9 26:29 27
10. FK TepliceTeplice 22 6 7 9 22:26 25
11. FK PardubicePardubice 22 6 7 9 28:38 25
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 22 6 5 11 19:29 23
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 22 4 7 11 29:47 19
14. FC Baník OstravaOstrava 22 4 6 12 16:28 18
15. 1. FC SlováckoSlovácko 22 3 7 12 14:29 16
16. FK Dukla PrahaDukla 22 2 9 11 14:33 15
