Výkon nebyl nejlepší, na výhru ale stačil. Priske o Hradci i absencích v obraně

Sparta zvítězila po dvou gólech Lukáše Haraslína, jenž zatím hraje na jaře ve skvělé formě – ve třech utkáních se trefil pětkrát.
„Čím to, že se takhle rozjel? To je dobrá otázka. Řekl bych, že se zlepšil v zakončení a při střelách, z čehož mám radost,“ usmál se Priske.
Další hráč, který vám určitě udělal radost, je brankář Jakub Surovčík, že? Do zápasu přitom nastoupil nečekaně po zranění Petera Vindahla.
Ze Surovčíka mám radost, není jednoduché takhle narychlo skočit do zápasu bez delšího rozcvičení. Ale ukázal, že je kvalitní gólman, a měl dva skvělé zákroky. Navíc byl klidný na míči, což nám pomohlo. Předvedl dobrý výkon a zaslouží si pochvalu i potlesk fanoušků.
Jak to s Vindahlem vypadá?
Nevím, co přesně si přivodil, pořád čekám na informace od doktorů.
Navzdory změně brankáře jste však udrželi třetí jarní čisté konto.
Obrana je důležitá, samozřejmě mám radost z čistých kont, ale nechci se dívat jenom na ně. Myslím, že jsme několikrát v obraně nepracovali tak dobře – propadali jsme v soubojích, ztráceli míče ve středu pole, dovolili soupeři nabíhat do vápna. A Hradec nás mohl potrestat i ze standardních situací. V zápasech na Dukle a ve Zlíně jsme byli v obraně jistější. A pokud chceme hrát o titul, defenziva je základ.
Příští týden vás čeká náročný zápas v Plzni, kde se navíc budete muset obejít bez stopera Patrika Vydry, jenž se vykartoval.
Je to jednoduché, najdeme jiné řešení.
Jak jsou na tom zranění Sörensen a Uchenna?
Oba stále rehabilitují a určitě nebudou v Plzni ready.
O Uchennovi ale už nějakou dobu říkáte, že se brzy vrátí. Můžete přiblížit, proč to tak trvá?
Ne, omlouvám se, nemohu, je to složitá situace. Vrátil se na trávník, pak se mu ale problémy obnovily, takže teď čekáme. Nevím přesně, kdy bude zpátky, může to být za týden, za dva, možná ještě později.
Do obrany jste na konci přestupového období získali ještě jednu posilu – stopera Jhoannera Cháveze z Francie. Jaké s ním máte plány a jak je na tom, když minulý rok téměř vůbec nehrál?
Plán je, že ho chceme nasadit co nejdříve, ale musí ještě zlepšit fyzičku, aby byl na úrovni, na jaké ho chceme mít. Rozhodně vypadá zajímavě, ale ještě potřebuje nějaký čas.
Vnímáte zápas s Plzní jako první velkou zkoušku na jaře?
Asi se to tak dá říct. Plzeň patří k nejlepším týmům v lize, ale liga je vyrovnaná a plná silných týmů. Já se soustředím hlavně na nás, abychom se dostali na úroveň, kde chceme být. Děláme dobré kroky, přivedli jsme některé hráče, jiní se proti podzimu zlepšují, ale pořád je na čem pracovat. V Plzni to bude těžký zápas, ale klíčové je, jak budeme hrát my.