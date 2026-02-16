Chance Liga 2025/2026

Výkon nebyl nejlepší, na výhru ale stačil. Priske o Hradci i absencích v obraně

Autor:
  7:05
Na jaře zůstávají stoprocentní, navíc ve třech zápasech ani jednou neinkasovali. Když ale kouč sparťanských fotbalistů Brian Priske hodnotil duel proti Hradci Králové (2:0), uznal: „Myslím, že jsme nepředvedli nejlepší výkon. Ale na výhru stačil.“
Brian Priske, trenér Sparty během utkání s Hradcem Králové.

Brian Priske, trenér Sparty během utkání s Hradcem Králové. | foto: Anna Kristová, MAFRA

Sparťanský trenér Brian Priske se diví během uktání proti Hradci Králové.
Míč končí v královehradecké brance během zápasu na Spartě.
Gólman Jakub Surovčík ze Sparty v akci.
Sparťanský kapitán Lukáš Haraslín slaví trefu proti Hradci Králové.
18 fotografií

Sparta zvítězila po dvou gólech Lukáše Haraslína, jenž zatím hraje na jaře ve skvělé formě – ve třech utkáních se trefil pětkrát.

„Čím to, že se takhle rozjel? To je dobrá otázka. Řekl bych, že se zlepšil v zakončení a při střelách, z čehož mám radost,“ usmál se Priske.

Další hráč, který vám určitě udělal radost, je brankář Jakub Surovčík, že? Do zápasu přitom nastoupil nečekaně po zranění Petera Vindahla.
Ze Surovčíka mám radost, není jednoduché takhle narychlo skočit do zápasu bez delšího rozcvičení. Ale ukázal, že je kvalitní gólman, a měl dva skvělé zákroky. Navíc byl klidný na míči, což nám pomohlo. Předvedl dobrý výkon a zaslouží si pochvalu i potlesk fanoušků.

Surovčík hrál poprvé od minely, Spartu proti Hradci podržel. Ideální zápas, culil se

Jak to s Vindahlem vypadá?
Nevím, co přesně si přivodil, pořád čekám na informace od doktorů.

Navzdory změně brankáře jste však udrželi třetí jarní čisté konto.
Obrana je důležitá, samozřejmě mám radost z čistých kont, ale nechci se dívat jenom na ně. Myslím, že jsme několikrát v obraně nepracovali tak dobře – propadali jsme v soubojích, ztráceli míče ve středu pole, dovolili soupeři nabíhat do vápna. A Hradec nás mohl potrestat i ze standardních situací. V zápasech na Dukle a ve Zlíně jsme byli v obraně jistější. A pokud chceme hrát o titul, defenziva je základ.

Příští týden vás čeká náročný zápas v Plzni, kde se navíc budete muset obejít bez stopera Patrika Vydry, jenž se vykartoval.
Je to jednoduché, najdeme jiné řešení.

Sparťanský trenér Brian Priske se diví během uktání proti Hradci Králové.

Jak jsou na tom zranění Sörensen a Uchenna?
Oba stále rehabilitují a určitě nebudou v Plzni ready.

O Uchennovi ale už nějakou dobu říkáte, že se brzy vrátí. Můžete přiblížit, proč to tak trvá?
Ne, omlouvám se, nemohu, je to složitá situace. Vrátil se na trávník, pak se mu ale problémy obnovily, takže teď čekáme. Nevím přesně, kdy bude zpátky, může to být za týden, za dva, možná ještě později.

Sparta - Hradec Kr. 2:0, oba góly dal kapitán Haraslín, domácí podržel Surovčík

Do obrany jste na konci přestupového období získali ještě jednu posilu – stopera Jhoannera Cháveze z Francie. Jaké s ním máte plány a jak je na tom, když minulý rok téměř vůbec nehrál?
Plán je, že ho chceme nasadit co nejdříve, ale musí ještě zlepšit fyzičku, aby byl na úrovni, na jaké ho chceme mít. Rozhodně vypadá zajímavě, ale ještě potřebuje nějaký čas.

Vnímáte zápas s Plzní jako první velkou zkoušku na jaře?
Asi se to tak dá říct. Plzeň patří k nejlepším týmům v lize, ale liga je vyrovnaná a plná silných týmů. Já se soustředím hlavně na nás, abychom se dostali na úroveň, kde chceme být. Děláme dobré kroky, přivedli jsme některé hráče, jiní se proti podzimu zlepšují, ale pořád je na čem pracovat. V Plzni to bude těžký zápas, ale klíčové je, jak budeme hrát my.

Vstoupit do diskuse

23. kolo

Kompletní los

22. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 22 15 7 0 49:18 52
2. AC Sparta PrahaSparta 22 14 5 3 43:23 47
3. FK JablonecJablonec 22 12 6 4 30:20 42
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 22 12 5 5 42:28 41
5. FC Slovan LiberecLiberec 22 10 7 5 37:22 37
6. MFK KarvináKarviná 22 10 2 10 35:37 32
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 22 8 6 8 33:29 30
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 22 8 6 8 20:21 30
9. FC ZlínZlín 22 7 6 9 26:29 27
10. FK TepliceTeplice 22 6 7 9 22:26 25
11. FK PardubicePardubice 22 6 7 9 28:38 25
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 22 6 5 11 19:29 23
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 22 4 7 11 29:47 19
14. FC Baník OstravaOstrava 22 4 6 12 16:28 18
15. 1. FC SlováckoSlovácko 22 3 7 12 14:29 16
16. FK Dukla PrahaDukla 22 2 9 11 14:33 15
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Fotbalové přestupy ONLINE: Kabongo do Boleslavi, Tottenham dočasně povede Tudor

Sledujeme online
Christophe Kabongo (vpravo) bránící Abdullahio Bewenea z Baníku Ostrava.

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

Teplice ukázaly svou chloubu, žlutá Stínadla 2.0. Pro reprezentaci zčervenají

Stínadla 2.0, vizualizace přestavěného fotbalového stadionu v Teplicích,...

Nejdřív v kině, pak na sociálních sítích. Fotbalové Teplice ve středu představily Stínadla 2.0, svůj stadion po kompletní rekonstrukci, která ho změní na moderní sportovní a společenskou arénu nové...

Zlín - Sparta 0:3, góly až po hodině hry, trefili se Rrahmani, Mercado a Haraslín

Sparťanský útočník Albion Rrahmani si kryje míč v utkání se Zlínem.

Druhý zápas v druhé části sezony venku, druhé vítězství. Sparťanští fotbalisté v 21. kole první ligy byli ve Zlíně jasně lepším týmem, góly dali až po hodině hry a vyhráli 3:0. Nejdřív se trefil...

Sparta - Hradec Kr. 2:0, oba góly dal kapitán Haraslín, domácí podržel Surovčík

Sparťanská radost z gólu v utkání s Hradcem.

Sparťanští fotbalisté zůstávají v jarní části sezony stoprocentní, potřetí vyhráli a ještě neinkasovali. V domácím zápase 22. kola Chance Ligy porazili Hradec Králové 2:0 po dvou brankách kapitána...

Patnáct rozhodujících, deset hlavou, žádná penalta. Všechny góly rekordmana Součka

Gól proti Manchesteru United si Tomáš Souček (West Ham) pořádně užíval.

Nejlepší český střelec v anglické Premier League. Devětatřicet přesných zásahů během sedmi sezon. Tomáš Souček v úterý večer překonal rekord Patrika Bergera a přispěl k dalšímu obrovskému úspěchu...

Třináctá výhra v řadě pro Lyon. Na vítězství proti Nice se asistencí podílel Šulc

Pavel Šulc z Lyonu v utkání francouzské ligy proti Nice

Fotbalisté Lyonu ve francouzské lize zvítězili 2:0 nad Nice a připsali si třináctou soutěžní výhru po sobě. Český záložník Pavel Šulc asistoval u prvního gólu Corentina Tolissa v nastavení úvodního...

15. února 2026  23:13

Surovčík hrál poprvé od minely, Spartu proti Hradci podržel. Ideální zápas, culil se

Gólman Jakub Surovčík ze Sparty v akci.

Když naposledy nastoupil za Spartu v soutěžním utkání, minelou na půdě Artisu Brno svým spoluhráčům zkomplikoval zápas osmifinále fotbalového poháru. Další šanci dostal Jakub Surovčík v neděli v lize...

15. února 2026  22:31

Působení ve Slavii mi otevřelo oči, řekl karvinský Kačor, když jí dal gól

Karvinský záložník Pavel Kačor se raduje z gólu proti Slavii.

Na polovině hřiště obral o míč Tomáše Chorého, namířil si to přímo k bráně a před pokutovým územím vystřelil přesně k levé tyči. Góóól! Karvinský odchovanec Pavel Kačor ve svém devátém prvoligovém...

15. února 2026  21:12

Sparta - Hradec Kr. 2:0, oba góly dal kapitán Haraslín, domácí podržel Surovčík

Sparťanská radost z gólu v utkání s Hradcem.

Sparťanští fotbalisté zůstávají v jarní části sezony stoprocentní, potřetí vyhráli a ještě neinkasovali. V domácím zápase 22. kola Chance Ligy porazili Hradec Králové 2:0 po dvou brankách kapitána...

15. února 2026  20:52

Liberec - Ostrava 1:0, rozhodl Mahmič, jehož gól se dlouho zkoumal

Liberecká radost v zápase proti Baníku Ostrava. Zleva Krollis, Stránský, Mašek...

Liberečtí fotbalisté po minulé porážce v Plzni na své cestě za evropskými poháry zabrali a v utkání 22. kola Chance ligy porazili o záchranu bojující Ostravu 1:0. Krátce po poločase rozhodl Mahmič,...

15. února 2026  14:51,  aktualizováno  17:35

Mladá Boleslav - Teplice 0:0, nudný zápas, celkem jen tři střely na bránu

Teplický Matěj Pulkrab hlavičkuje v utkání s Mladou Boleslaví.

Bez velkých šancí, bez nebezpečných střel, bez vzrušujících okamžiků. Zápas fotbalové ligy mezi Mladou Boleslaví a Teplicemi jinak než bezbrankovou remízou snad ani skončit nemohl. Hrstka fanoušků v...

15. února 2026  15:15,  aktualizováno  17:29

Dva góly z rohu? Bude ostré vysvětlování, zlobil se pardubický kouč Trousil

Pardubický trenér Jan Trousil během utkání proti Slavii

Pardubičtí fotbalisté v první půli Jablonec přehrávali, nebyli však důslední v zakončení a nakonec se všechno obrátilo proti nim. Po dvou nezvládnutých rohových kopech prohráli v domácím utkání 22....

15. února 2026  17:01

Pardubice - Jablonec 0:2, hosté se dlouho jen bránili, v závěru udeřili z rohů

Nepřehledná situace před pardubickou brankou, jablonecký Pantalon se drží ua...

Úspěšná série pardubických fotbalistů skončila, ve 22. kole Chance ligy je nachytal třetí Jablonec. Ač byl dlouho horším týmem, bránil se a při šancích soupeře měl mnohdy štěstí, tak v závěru dal dva...

15. února 2026  12:18,  aktualizováno  14:57

Střídal, nedal penaltu a byl střídán. Návrat do ligy i zlínský debut Peškovi zhořkl

Zlínský záložník Jakub Pešek se chystá na penaltu, kterou v závěru duelu ve...

Mohl se stát novým zlínským hrdinou, místo toho Jakub Pešek jenom prohloubil střeleckou mizérii nováčka Chance ligy v úvodu jara. Šest dnů poté, co ve Zlíně podepsal dvouletou smlouvu, v sobotu na...

15. února 2026  10:10

Moře šancí, kapka gólů. Nedávám si to do hlavy, tvrdí muž pro Chelsea Radosta

Teplice, 7.2. 2026, FK Teplice - MFK Karviná, utkání 1. fotbalové ligy. Matěj...

Radostně se řítí na branku jak lavina, neradostně často fanoušci vzdychnou, když šanci spálí. Teplický fotbalový šinkanzen Matěj Radosta cílovou stanici trefí jen občas. Moře šancí, kapka gólů, ale...

15. února 2026  9:55

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Zklamání na Slovácku. Vrátili jsme se k alibismu, kabonil se trenér Skuhravý

Brankář Slovácka Milan Heča zasahuje v utkání s Bohemians.

Selhali, když se to nejméně hodilo. Po dvou pozitivních představeních s Ostravou a v Jablonci, za které byli fotbalisté Slovácka odměněni jen dvěma body, nezvládli domácí zápas, který je mohl alespoň...

15. února 2026

Slavia poprvé bez Provoda, navíc i Chorý měl potíže. Trpišovský nejen o marodech

Slávistický kouč Jindřich Trpišovský udílí pokyny střídajícím hráčům.

Oslabeni o několik hráčů základní sestavy a především o záložníka Lukáše Provoda, který chyběl poprvé v sezoně, vyhráli fotbalisté Slavie Praha v Karviné 3:1. Ale byla to šichta. „Provi má problém ve...

15. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.