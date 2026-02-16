Sparta porazila Hradec 2:0 díky dvěma gólům Haraslína.
Ten druhý vstřelil z penalty, kterou sám vybojoval, když v 67. minutě sice přestřelil bránu, ale následně ho hostující obránce Uhrinčať podrazil.
„V detailním záběru je zřejmé, že hostující hráč svou levou nohou bezohledně zasáhne soupeře. Z tohoto důvodu rozhodčí na základě intervence VAR správně nařídil pokutový kop a udělil žlutou kartu,“ vysvětlila komise.
I zbylé dvě situace na Letné se odehrály až ve druhé půli.
V 50. minutě Irving na půlce hřiště v souboji o míč došlápl Horákovi na nárt, za což vyfasoval žlutou kartu.
„Jednalo se o jasný přestupek na udělení žluté karty,“ odmítla nicméně komise jakékoliv názory, že měl Nehasil Irvinga vyloučit.
V závěru zápasu pak otázky vyvolal ještě souboj Vojty s Čechem.
Sparťanský útočník se totiž při náběhu před bránu srazil s hostujícím obráncem a v pádu mu nepříjemně došlápl na nohu. Sudí Nehasil nicméně neodpískal faul ani jednoho z nich a podle komise se zachoval správně.
„Hráči se srazili nezaviněně a oba následně nekoordinovaně spadli na zem. Ani jeden z nich se nedopustil přestupku,“ řekla komise.
Ta pak ještě okomentovala také jedinou gólovou akci z utkání Liberce s Baníkem (1:0), při níž se řešily hned tři potenciální přestupky.
Pomezní sudí nejprve odmával Dulayův ofsajd při dlouhém nákopu, videoasistenti však s využitím kalibrované čáry odhalili, že se mu liberecký hráč vyhnul o šest centimetrů.
„Asistent rozhodčího v potenciální ofsajdové situaci správně nechal dohrát akci útočícího mužstva. Poté, co domácí vstřelili branku, chybně signalizoval domnělý ofsajd. VAR následně správně intervenoval za použití kalibrované čáry,“ potvrdila komise.
Dále se řešil možný faul Koželuha na zadáka Beweneho a poté jestli Mašek, jenž stál v dráze střely a byl v ofsajdu, nebránil ve výhledu brankáři.
„V rámci celé útočné akce domácího týmu nedošlo k žádnému porušení pravidel,“ uzavřela nicméně stroze komise.
Komise rozhodčích se tradičně vyjadřuje ke čtyřem situacím uplynulého kola, které ji vyberou média. Zbytek si vyhodnocuje interně.