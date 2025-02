Změna pravidel kvůli výpadkům v Karviné. Potěší Friise, zápasy se opakovat nebudou

Můžete jen spekulovat, co by se strhlo, kdyby taková realita během 22. kola české nejvyšší soutěže skutečně nastala. Obě mužstva po další dvacetiminutové pauza nakonec na hřiště vyběhla a utkání, které Sparta nakonec ovládla 3:2, zdárně dokončila.

Vždyť i možnost, že by těžce otočený zápas díky Haraslínově hattricku hosté museli zahodit, poté pořádně rozlítila kouče Larse Friise: „Řekli nám, že by se jinak hrálo znovu. A pokud je to pravda, tak to není nejlépe nastavené. Některé domácí týmy by mohly spekulovat, že je pro ně lepší zápas nedohrát. A to je přece směšné.“

„Měla by začít diskuze,“ doplnil.

A to se stalo.

Podle informací serveru iSport.cz už v pondělí, kdy shodou okolností zasedala Ligová fotbalová asociace, pod níž spadají dvě nejvyšší soutěže.

„Vnímáme, že současné dlouholeté nastavení není ideální. Situaci jsme proto dnes intenzivně projednávali a došli jsme ke shodě, že by v soutěžním řádu FAČR mělo dojít minimálně pro profesionální soutěže ke změně,“ prohlásil Tomáš Bárta, výkonný ředitel LFA.

Ve zkratce: v původním znění soutěžního řádu by se v případě předčasně ukončeného utkání uplatňoval v sobotu jediný postup, a to opakování zápasu v novém termínu. „Pokud není prokázána příčinná souvislost mezi zaviněním členského klubů a předčasně ukončeným utkáním,“ doplňuje řád. Pak hrozí vyšetřování v disciplinárním řízení včetně kontumace, to se však náhlých výpadků elektřiny netýká.

I proto bylo potřeba zavést nový odstavec. „Ten umožní dohrát při předčasném ukončení zápasu jen zbylou část, nikoliv opakovat celý zápas, jako to pravidla ukládají nyní,“ řekl Bárta.

Utkání Sparty v Karviné bylo přerušeno kvůli výpadku světel.

Utkání v Karviné bylo přerušeno dvakrát na více než 20 minut. Poté rozhodčí Dalibor Černý v souladu s pravidly uplatnil čekací dobu, během níž hráči odešli do kabin. Maximálně smí pořadatel čerpat lhůtu dohromady 60 minut. Pak by rozhodčí utkání předčasně ukončil a podle stávajících pravidel by se muselo opakovat.

„V prvním případě šlo o výpadek z důvodu poruchy elektromotoru u vzduchotechnické jednotky. Okamžitě byl zprovozněn náhradní zdroj – dieselagregát. Důvod patnáctiminutové prodlevy před opětovným zahájením utkání spočíval v tom, že se čekalo na vychladnutí světel,“ vysvětlila Karviná v prohlášení.

„Příčinu druhého výpadku v průběhu druhého poločasu neznáme. Náhradní zdroj byl v provozu bez známek problémů, přesto problém nastal. Ihned na začátku týdne kontaktujeme odbornou firmu a budeme zjišťovat podrobné příčiny výpadku náhradního zdroje,“ doplnil.

Podobnou kuriozitu řešili před měsícem i v basketbalu. Prvoligové utkání mezi Litoměřicemi a Plzní se ale skutečně nedohrálo. A to kvůli vysklené desce. Do konce zbývalo čtrnáct vteřin a rozdíl ve skóre byl v tu chvíli jediný bod. Tamní řády mají možnosti jen dvě: celý zápas opakovat, nebo výsledek ponechat.