Šílený zápas. Jsem rád za tým, který máme, řekl Friis po Karviné. Zarazila ho pravidla

K tomu přispěl prvním hattrickem Lukáš Haraslín, který zápas otočil poté, co Sparta po tragickém úvodu prohrávala o dvě branky.

„To je i důvod, proč jsem tak šťastný, že jsme vyhráli. Psychicky to bylo velmi náročné, jak kvůli startu, který nám nevyšel, tak kvůli těm přestávkám, kvůli světelné show. Byl to šílený zápas, prohrávali jsme 0:2, ale jsem rád, že jsme ukázali, jak silný tým máme,“ hodnotil Friis.

Čím to, že jste na začátku tolik zaspali?

Ovlivnily ho naše dvě velké chyby – nejprve špatné bránění standardní situace a pak Kuchta při rozehrávce ztratil balon. Musím ale ocenit Karvinou, jak hrála s balonem i bez něj. Hned po utkání jsem trenéru Martinu Hyskému říkal, jak je dobré pro český fotbal, že nehráli dlouhé balony, že se jen nebránili. Karviná hrála velmi dobře, dvacet pět minut byla lepší.

Co říkáte na Haraslínovu one man show?

Budu ho chválit, hrál velmi dobře, ale pochválit musím i Tomáše Wiesnera, který mu góly připravil. Byla součást našeho plánu dát Šulovi na té straně více prostoru. Je jeden z nejlepších, možná nejlepší v lize, navíc měl i další šance. To, co předvedl, potřebujete hlavně v zápasech, kdy se ne všechno daří tak, jak chcete. Jeho výkon se mi moc líbil, ale pochválit musím celý tým, zápas odmakal.

Sparťanský trenér Lars Friis udílí pokyny hráčům během výpadku světel v Karviné.

Co bylo nejdůležitější během dlouhých pauz?

Abychom byli koncentrovaní a připraveni, až se vrátíme na hřiště, což se nám v obou případech povedlo. Ale nechceme, aby to bylo tradicí. Večery jsou příliš krátké na to, abychom tady strávili tolik času.

Co je s Veljkem Birmančevičem, který opět nebyl v nominaci?

Birma je na Strahově, má za sebou dlouhou nemoc, začíná trénovat, ale musíme být opatrní, než se dostane na hřiště. Dát si pozor, aby si neudělal svalové zranění. Ale neřeknu, kdy by mohl naskočit zpět. Každopádně je v tréninku.

Jak se vám zdál výkon Jana Kuchty?

Musím se na utkání ještě jednou podívat, ale předchozí dva zápasy odehrál lépe. Není to vždycky jen o gólech, ale i o rozhodování se na hřišti. Určitě od něj očekáváme lepší výkony, tentokrát to nebylo takové, ale ještě se na to jednou podívám.

Druhá nucená pauza trvala ještě déle než ta první. Jaké jste měli informace?

Že pokud by se utkání nakonec nedohrálo, opakovalo by se znovu od stavu 0:0. Pokud takové pravidlo je, že by se zápas po 70 odehraných minutách hrál znovu, tak to není nejlépe nastavené. Mohli bychom se bavit o tom, že některé týmy by mohly spekulovat v případě, že by prohrávaly, což tentokrát nebyl ten případ. Pokud to je pravda, měli bychom řešit, aby se to změnilo, měla by začít diskuse.