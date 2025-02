Budiž tma! V Karviné dvakrát zhasli, hráči střídali teplo a mráz. Nic lehkého, shodli se

Zrovna jeho tým před prvním nezamýšleným přerušením na výši. Karviná předvedla famózní začátek, dala dva góly a Spartu zaskočila. Jen tak tak snížil křídelník Lukáš Haraslín, když osvětlení selhalo poprvé.

Městský stadion nejprve na chvíli potemněl, než za moment zhasnul úplně. Diváci se bavili rozsvícenými telefony, v rozích hořela pyrotechnika.

„První přerušení nás zlomilo. Byli jsme v tlaku, mohli jsme přidat třetí gól, který by zápas nasměroval jinam,“ přidal Hyský v rozhovoru pro O 2 TV.

Domácí skutečně bušili na sparťanskou bránu i po snížení. Těsně minul Šigut, Vechetovi trefu sebral ofsajd.

Sparťanský útočník Lukáš Haraslín slaví vstřelený gól s Filipem Panákem. Sparťanský trenér Lars Friis udílí pokyny hráčům během výpadku světel v Karviné.

Fotbalisté na restart čekali třiadvacet minut, k první půli tak sudí Dalibor Černý přidal dalších jedenáct. Během nich Haraslín srovnal druhým gólem.

Pak šli hráči znovu do kabin na klasickou poločasovou přestávku. Venku se mezitím ochladilo až k minus pěti stupňům. „V této zimě to není sranda, ten zápas byl všelijaký. Světla se vypnula, zapnula, vypnula, zapnula,“ kroutil hlavou Haraslín.

Co říká o výpadku světel soutěžní řád? „Organizátor utkání je povinen zabezpečit řádný technický stav umělého osvětlení, včetně provozu náhradních zdrojů elektrické energie při dodržení všech provozních předpisů; za osobu zajišťující obsluhu a opravu v době utkání odpovídá hlavní pořadatel. Má-li být nebo hraje-li se utkání s použitím umělého osvětlení, je v případě poruchy (...) organizátor oprávněn čerpat čekací dobu v délce 60 minut. Čerpá-li se opakovaně, nesmí v součtu trvat déle. (...)“ Zdroj: FAČR

Ten v 53. minutě završil hattrick a utkání pro Spartu otočil. Jenže za čtvrt hodiny už se zase nehrálo. Světla tentokrát zhasla natvrdo a hráči už věděli: „Tak zase jdem!“

V teplých útrobách strávili tentokrát ještě víc času, vylezli až po šestadvaceti minutách. „Smekám před oběma týmy, protože ty změny teploty nejsou dobré, hráči vypadávají z tempa, jdou z tepla do mrazu. Je to extrémně složité, přestože nám ten druhý výpadek i trochu pomohl,“ líčil Hyský.

V průběhu druhé neplánované pauzy se před kamery postavil i sudí Černý, který osvětlil pravidla: „Uplatňujeme čekací dobu 60 minut, nehraje se kvůli neregulérním podmínkám. V tuhle chvíli nemám žádné další informace, čekáme,“ uvedl.

Zajistit fungování umělého osvětlení patří k povinnostem hlavního pořadatele, tedy domácího týmu. Kdyby se světla nepodařilo nahodit, zápas by se mohl i opakovat. „V takovém případě nerozumím pravidlům, to by bylo naprosto směšné,“ reagoval sparťanský trenér Lars Friis. „Že by někde vypadla světla dvakrát, to jsem ještě opravdu nezažil,“ pousmál se.

Sám šel během přerušení povzbudit sparťanské fanoušky a poděkovat jim za to, že v sektoru stále jsou.

Nastavení druhé půle protáhlo zápas o dalších 24 minut, dohromady se kvůli problémům s agregátorem hrálo dvě a tři čtvrtě hodiny. Podle informací reportérů z O 2 TV se ve městě navíc konaly dva společenské plesy.

Na zápas nakonec dorazily přes tři tisícovky diváků. A poctivě vydržely až do konce. Včetně sparťanů, kteří to domů měli skoro 400 kilometrů po silnici.

Po zápase si pak kouč Friis z celé situace vystřelil, když na sociálních sítích sdílel černou fotografii s popiskem: „Prostě taková fotka z Karviné.“