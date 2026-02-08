ONLINE: Zlín - Sparta, v základu Sonne i Irving. Šanci dostává také Kuol

Sparta se minulý týden po výhře 3:0 nad Duklou přiblížila čelu tabulky, jelikož Slavia pouze remizovala v Pardubicích (1:1). Teď nicméně v sobotu zvládla domácí zápas s Mladou Boleslaví (4:0) a Sparta musí reagovat.
Trenér Brian Priske zvolil následující sestavu: Vindahl – Vydra, Ševínský, Zelený – Sonne, Kairinen, Irving, Ryneš – Kuol, Rrahmani, Haraslín.
Šanci v základu tak dostávají dvě zimní posily Sonne a Irving, jen na lavičce je opět Grimaldo a tentokrát ho doplní i Vojta, jenž posledně nemohl hrát kvůli trestu za žluté karty.
Zlín na rozdíl od Sparty vstup do jara nezvládl a prohrál 0:2 na půdě Liberce. Nadále se nicméně drží ve středu tabulky, zejména díky mimořádně povedenému začátku sezony.
Srpnový vzájemný zápas na Letné, což je shodou okolností i název zlínského stadionu, vyhrála Sparta s přehledem 3:0 i díky dvěma gólům Rrahmaniho, jednou se pak prosadil Birmančevič, který začátkem týdne odešel hostovat do Getafe.
S. Dostál - M. Kopečný, J. Jugas, A. Křapka, M. Fukala - C. Nombil, M. Cupák, S. Petruta, M. Pišoja, D. Machalík - S. Kanu
P. Vindahl - P. Vydra, A. Ševínský, J. Zelený - O. Sonne, A. Irving, K. Kairinen, M. Ryneš - G. Kuol, A. Rrahmani, L. Haraslín
T. Hellebrand, J. Didiba, M. Knobloch, T. Ulbrich, J. Kolář, J. Černín, J. Kalabiška, T. Poznar, M. Koubek
H. Sochůrek, L. Azaka, J. Mercado, S. Mannsverk, J. Grimaldo, M. Vojta, D. Kerl, F. Panák, J. Surovčík, J. Martinec